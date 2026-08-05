Почему весной 2022 года мы не вошли в Киев, и что было в Буче на самом деле - 05.08.2026 Украина.ру
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Почему весной 2022 года мы не вошли в Киев, и что было в Буче на самом деле
Почему весной 2022 года мы не вошли в Киев, и что было в Буче на самом деле - 05.08.2026 Украина.ру
Почему весной 2022 года мы не вошли в Киев, и что было в Буче на самом деле
Гостомель войдет в историю как образец самой дерзкой вертолётной десантной операции Десантник, писатель и участник СВО Андрей "Проза" Лисьев рассказал... Украина.ру, 05.08.2026
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десант
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Гостомель войдет в историю как образец самой дерзкой вертолётной десантной операции Десантник, писатель и участник СВО Андрей "Проза" Лисьев рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко о том, какие периоды в истории СВО можно выделить, и чем они характеризуются; какие потери несем мы и бандеровцы и почему; чему посвящена его военная проза.
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видео, десант, гостомель, сво, война, война на украине, литература, бандеровцы, новости сво, новости сво россия, александр чаленко, писатель, вс рф, видео
Видео, десант, Гостомель, СВО, война, война на Украине, литература, бандеровцы, новости СВО, новости СВО Россия, Александр Чаленко, писатель, ВС РФ

Почему весной 2022 года мы не вошли в Киев, и что было в Буче на самом деле

17:41 05.08.2026
 
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Гостомель войдет в историю как образец самой дерзкой вертолётной десантной операции

Десантник, писатель и участник СВО Андрей "Проза" Лисьев рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко о том, какие периоды в истории СВО можно выделить, и чем они характеризуются; какие потери несем мы и бандеровцы и почему; чему посвящена его военная проза.
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