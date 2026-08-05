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Почему весной 2022 года мы не вошли в Киев, и что было в Буче на самом деле
Почему весной 2022 года мы не вошли в Киев, и что было в Буче на самом деле - 05.08.2026 Украина.ру
Почему весной 2022 года мы не вошли в Киев, и что было в Буче на самом деле
Гостомель войдет в историю как образец самой дерзкой вертолётной десантной операции Десантник, писатель и участник СВО Андрей "Проза" Лисьев рассказал... Украина.ру, 05.08.2026
2026-08-05T17:41
2026-08-05T17:41
2026-08-05T17:41
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Гостомель войдет в историю как образец самой дерзкой вертолётной десантной операции Десантник, писатель и участник СВО Андрей "Проза" Лисьев рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко о том, какие периоды в истории СВО можно выделить, и чем они характеризуются; какие потери несем мы и бандеровцы и почему; чему посвящена его военная проза.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, десант, Гостомель, СВО, война, война на Украине, литература, бандеровцы, новости СВО, новости СВО Россия, Александр Чаленко, писатель, ВС РФ