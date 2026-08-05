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Почему весной 2022 года мы не вошли в Киев, и что было в Буче на самом деле

Почему весной 2022 года мы не вошли в Киев, и что было в Буче на самом деле - 05.08.2026 Украина.ру

Почему весной 2022 года мы не вошли в Киев, и что было в Буче на самом деле

Гостомель войдет в историю как образец самой дерзкой вертолётной десантной операции Десантник, писатель и участник СВО Андрей "Проза" Лисьев рассказал... Украина.ру, 05.08.2026

2026-08-05T17:41

2026-08-05T17:41

2026-08-05T17:41

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Гостомель войдет в историю как образец самой дерзкой вертолётной десантной операции Десантник, писатель и участник СВО Андрей "Проза" Лисьев рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко о том, какие периоды в истории СВО можно выделить, и чем они характеризуются; какие потери несем мы и бандеровцы и почему; чему посвящена его военная проза.

гостомель

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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