https://ukraina.ru/20260805/ukrainskiy-ombudsmen-povedal-shokiruyusche-itogi-proverki-filiala-lagerya-artek-1082214680.html

Украинский омбудсмен поведал шокирующе итоги проверки филиала лагеря "Артек"

Украинский омбудсмен поведал шокирующе итоги проверки филиала лагеря "Артек" - 05.08.2026 Украина.ру

Украинский омбудсмен поведал шокирующе итоги проверки филиала лагеря "Артек"

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в ходе проверки филиала лагеря "Артек" в Пуще-Водице обнаружил гнилые продукты, грибок на стенах, по 12 человек в комнатах, кошмарные душевые, а бомбоубежища — с водой на полу и насекомыми. Об этом сообщает 5 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-05T19:01

2026-08-05T19:01

2026-08-05T19:01

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По итогам инспекции в столовой зафиксирована антисанитария, мухи и нарушения условий хранения продуктов. Гнилые овощи и фрукты хранились вместе со свежими, а диетического меню для детей, которые в нем нуждаются, не было.Установлено также, что в комнатах размещалось по 12 детей. Мебель и постельное белье изношены, нет достаточного места для личных вещей, на стенах – плесень и грибок."Душевых кабин недостаточно, вода подается только в определенные часы, нет должного уровня приватности. Кроме того, укрытие там также находится в плохом состоянии", - отметил телеграм-канал, рассказывая об итогах инспекции.Ранее проблему рассмотрела Елена Кирюшкина в публикации Гнилые фрукты и грибок на стенах. Во что превратился украинский "Артек"Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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