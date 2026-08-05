Украинский омбудсмен поведал шокирующе итоги проверки филиала лагеря "Артек"
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в ходе проверки филиала лагеря "Артек" в Пуще-Водице обнаружил гнилые продукты, грибок на стенах, по 12 человек в комнатах, кошмарные душевые, а бомбоубежища — с водой на полу и насекомыми. Об этом сообщает 5 августа телеграм-канал Украина.ру
По итогам инспекции в столовой зафиксирована антисанитария, мухи и нарушения условий хранения продуктов. Гнилые овощи и фрукты хранились вместе со свежими, а диетического меню для детей, которые в нем нуждаются, не было.
Установлено также, что в комнатах размещалось по 12 детей. Мебель и постельное белье изношены, нет достаточного места для личных вещей, на стенах – плесень и грибок.
"Душевых кабин недостаточно, вода подается только в определенные часы, нет должного уровня приватности. Кроме того, укрытие там также находится в плохом состоянии", - отметил телеграм-канал, рассказывая об итогах инспекции.
Установлено также, что в комнатах размещалось по 12 детей. Мебель и постельное белье изношены, нет достаточного места для личных вещей, на стенах – плесень и грибок.
"Душевых кабин недостаточно, вода подается только в определенные часы, нет должного уровня приватности. Кроме того, укрытие там также находится в плохом состоянии", - отметил телеграм-канал, рассказывая об итогах инспекции.
Ранее проблему рассмотрела Елена Кирюшкина в публикации Гнилые фрукты и грибок на стенах. Во что превратился украинский "Артек"
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на