https://ukraina.ru/20260805/perezhivt-li-ukraina-etu-zimu-i-chto-slomaet-vsu-ischenko-nazval-edinstvennoe-reshenie-dlya-rossii-1082208906.html

Переживёт ли Украина эту зиму и что сломает ВСУ: Ищенко назвал единственное решение для России

Переживёт ли Украина эту зиму и что сломает ВСУ: Ищенко назвал единственное решение для России - 05.08.2026 Украина.ру

Переживёт ли Украина эту зиму и что сломает ВСУ: Ищенко назвал единственное решение для России

В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель... Украина.ру, 05.08.2026

2026-08-05T16:41

2026-08-05T16:41

2026-08-05T16:41

видео

украина

россия

запад

ростислав ищенко

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

бывший ссср

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В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Ростислав Ищенко объяснил, чего хочет Зеленский и почему Трамп буксует на иранских качелях, а также рассказал, переживёт ли Украина ближайшую зиму и что может остановить ВСУ:00:15 – Почему перемирие является ловушкой Запада и для России, и для Ирана;04:00 – Что сломает Украину: исторические уроки Грузии и Германии;14:10 – Как остановить удары ВСУ по России;19:45 – Иранские качели Трампа: почему он не может ни ударить, ни договориться?25:20 – Почему Ливан, Бразилия и Украина – это звенья одной цепи?ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko

украина

россия

запад

бывший ссср

иран

грузия

ливан

бразилия

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видео, украина, россия, запад, ростислав ищенко, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, бывший ссср, иран, грузия, ливан, бразилия, видео