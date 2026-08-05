Переживёт ли Украина эту зиму и что сломает ВСУ: Ищенко назвал единственное решение для России - 05.08.2026 Украина.ру
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Переживёт ли Украина эту зиму и что сломает ВСУ: Ищенко назвал единственное решение для России
Переживёт ли Украина эту зиму и что сломает ВСУ: Ищенко назвал единственное решение для России - 05.08.2026 Украина.ру
Переживёт ли Украина эту зиму и что сломает ВСУ: Ищенко назвал единственное решение для России
В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель... Украина.ру, 05.08.2026
2026-08-05T16:41
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украина
россия
запад
ростислав ищенко
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Ростислав Ищенко объяснил, чего хочет Зеленский и почему Трамп буксует на иранских качелях, а также рассказал, переживёт ли Украина ближайшую зиму и что может остановить ВСУ:00:15 – Почему перемирие является ловушкой Запада и для России, и для Ирана;04:00 – Что сломает Украину: исторические уроки Грузии и Германии;14:10 – Как остановить удары ВСУ по России;19:45 – Иранские качели Трампа: почему он не может ни ударить, ни договориться?25:20 – Почему Ливан, Бразилия и Украина – это звенья одной цепи?ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko
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видео, украина, россия, запад, ростислав ищенко, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, бывший ссср, иран, грузия, ливан, бразилия, видео
Видео, Украина, Россия, Запад, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, бывший СССР, Иран, Грузия, Ливан, Бразилия

Переживёт ли Украина эту зиму и что сломает ВСУ: Ищенко назвал единственное решение для России

16:41 05.08.2026
 
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В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Ростислав Ищенко объяснил, чего хочет Зеленский и почему Трамп буксует на иранских качелях, а также рассказал, переживёт ли Украина ближайшую зиму и что может остановить ВСУ:

00:15 – Почему перемирие является ловушкой Запада и для России, и для Ирана;
04:00 – Что сломает Украину: исторические уроки Грузии и Германии;
14:10 – Как остановить удары ВСУ по России;
19:45 – Иранские качели Трампа: почему он не может ни ударить, ни договориться?
25:20 – Почему Ливан, Бразилия и Украина – это звенья одной цепи?

ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko

Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko
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ВидеоУкраинаРоссияЗападРостислав ИщенкоДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина.рубывший СССРИранГрузияЛиванБразилия
 
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