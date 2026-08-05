https://ukraina.ru/20260805/perezhivt-li-ukraina-etu-zimu-i-chto-slomaet-vsu-ischenko-nazval-edinstvennoe-reshenie-dlya-rossii-1082208906.html
Переживёт ли Украина эту зиму и что сломает ВСУ: Ищенко назвал единственное решение для России
Переживёт ли Украина эту зиму и что сломает ВСУ: Ищенко назвал единственное решение для России - 05.08.2026 Украина.ру
Переживёт ли Украина эту зиму и что сломает ВСУ: Ищенко назвал единственное решение для России
В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель... Украина.ру, 05.08.2026
2026-08-05T16:41
2026-08-05T16:41
2026-08-05T16:41
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украина
россия
запад
ростислав ищенко
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
бывший ссср
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В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель мультимедийного издания Украина.ру Ростислав Ищенко объяснил, чего хочет Зеленский и почему Трамп буксует на иранских качелях, а также рассказал, переживёт ли Украина ближайшую зиму и что может остановить ВСУ:00:15 – Почему перемирие является ловушкой Запада и для России, и для Ирана;04:00 – Что сломает Украину: исторические уроки Грузии и Германии;14:10 – Как остановить удары ВСУ по России;19:45 – Иранские качели Трампа: почему он не может ни ударить, ни договориться?25:20 – Почему Ливан, Бразилия и Украина – это звенья одной цепи?ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko Канал Ростислава Ищенко в МАХ: max.ru/...vishchenko
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