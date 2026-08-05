https://ukraina.ru/20260805/zaschita-ot-trampa-prezident-brazilii-zvonit-v-moskvu-chtoby-protivostoyat-ssha-1082212394.html

Защита от Трампа. Президент Бразилии звонит в Москву, чтобы противостоять США

Защита от Трампа. Президент Бразилии звонит в Москву, чтобы противостоять США - 05.08.2026 Украина.ру

Защита от Трампа. Президент Бразилии звонит в Москву, чтобы противостоять США

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. В Кремле официально сообщили, что лидеры обсудили двусторонние отношения, а также обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины

2026-08-05T18:29

2026-08-05T18:29

2026-08-05T18:29

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"Владимир Путин выразил признательность бразильскому коллеге за стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта", – рассказали по итогам общения в пресс-службе российского президента.Бразильская сторона добавила к этой информации сообщение, что в ходе беседы затрагивались ключевые вопросы экономического и политического характера. Бразильцы выразили заинтересованность в импорте российских удобрений и дизельного топлива, а также предложили экспортировать в Россию собственную продукцию – чтобы увеличить взаимный торговый баланс между дружественными государствами.Президент Лула заявил о своей приверженности концепции многополярного мира, который должен прийти на смену политической и экономической гегемонии коллективного Запада. Он отметил, что международный экономический альянс БРИКС должен сыграть значимую роль в становлении нового мироустройства и затронул тему реформирования Совета Безопасности ООН – чтобы вернуть этому органу былую эффективность, заметно снизившуюся в последнее время из-за саботажа со стороны Евросоюза и США.Бразильский лидер рассчитывает, что Организация Объединённых Наций может преодолеть свой внутренний кризис в результате смены руководства, после предстоящей отставки генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Луис Инасиу Лула да Силва продвигает на этот пост кандидатуру бывшего президента Чили Мишель Бачелет. И Бразилиа надеется получить в этом вопросе поддержку Москвы, которая будет иметь на выборах решающее значение.Важно отметить, что разговор президентов состоялся по инициативе Лулы – на фоне резкого обострения отношений между Бразилией и Соединёнными Штатами Америки, которые пытаются не допустить его очередного переизбрания на пост главы самого большого латиноамериканского государства.В Бразилии только что стартовала предвыборная кампания. 3 августа левая Партия трудящихся официально выдвинула восьмидесятилетнего Луиса Инасиу Лулу да Силву в качестве кандидата на президентских выборах, которые пройдут через два месяца – 4 октября. Местная конституция запрещает занимать пост президента больше двух сроков подряд, но общее количество сроков не ограничено – и это открывает окно возможностей для самого опытного бразильского политика, который имеет за своими плечами три президентских срока и очень драматичную биографию.Лула начинал карьеру в далеких восьмидесятых, в качестве популярного профсоюзного лидера, который боролся с проамериканской военной хунтой. Он был президентом Бразилии два срока, в период 2003–2010 годов, закрепив свое влияние с помощью проведения успешных социальных реформ, которые позволили в значительной степени преодолеть всеобщую бедность.В 2018 году правые отправили Лулу да Силву в тюрьму, приговорив его к 17 годам по обвинению в коррупции. Однако сфабрикованное дело рассыпалось по итогам независимого расследования и массовых протестов недовольных бразильцев.Лула вышел на свободу и вылечился от тяжёлой болезни. В 2022-м году он триумфально победил на выборах президента Бразилии, опередив по итогам голосования правого президента Жаира Болсонару, и заступил на свой третий срок. Ультраправые попытались устроить в столице военный путч, но этот заговор провалился, и Болсонару в итоге сам попал за решетку по обвинению в организации государственного переворота.Сейчас Лула демонстрирует согражданам хорошую физическую форму. На выборах ему будет противостоять сорокапятилетний Флавиу Болсонару – сын бывшего президента, который пользуется активной поддержкой со стороны президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.Согласно результатам свежего опроса Nexus/BTG Pactual, Лулу готовы поддержать в первом туре 41% опрошенных, а за Болсонару-младшего собираются голосовать 37% респондентов. Разрыв невелик, и Вашингтон всячески пытается ослабить позиции бразильского президента, чтобы заменить его на своего послушного ставленника, развязав против Бразилиа дипломатическую войну.Американский государственный департамент демонстративно аннулировал вчера визу посла Бразилии в США Марии Луизы Виотти. Американцы объясняют это тем, что бразильцы затягивают выдачу агремана новому послу США в Бразилии Даниэлю Пересу. Но Вашингтон первым нарушил общепринятые дипломатические правила, обнародовав имя будущего посла США до получения согласия принимающей стороны. И эта явная провокация спровоцировала в итоге острую конфликтную ситуацию.Лула резко ответил на действия Госдепа, завив о том, что трамповская Америка находится в состоянии полномасштабного идеологического конфликта с социал-демократическим бразильским правительством."Сегодняшнее решение стало еще одной враждебной мерой со стороны США в отношении Бразилии. Оно явно обусловлено идеологическими мотивами, которые несовместимы с двусторонним партнерством на основе взаимного уважения", – заявил президент Бразилии, комментируя решение отобрать визу у своего дипломатического представителя в Вашингтоне.Одновременно Лула распорядился понизить уровень дипломатических отношений с Аргентиной, экстренно отозвав бразильского посла из Буэнос-Айреса. Это было сделано в ответ на оскорбительные высказывания президента Аргентины Хавьера Милея, который считается любимцем Трампа и также поддерживает на предстоящих выборах Флавиу Болсонару. Милей напомнил о том, что Лула находился в тюрьме, обозвав его коррупционером. Но этот беспардонный выпад скорее поднимает рейтинги патриарха бразильской политики – потому что жителям Бразилии не нравятся попытки иностранного вмешательства со стороны своих южных соседей.Звонок в Москву является в этой ситуации очевидной политической демонстрацией. Лула не просто так поднимает повестку многополярности, вспоминает о значении БРИКС и предлагает посредничество в украинском вопросе. Он демонстрирует Трампу готовность развивать отношения с Россией вопреки позиции Запада. И это значит, что позиция Москвы является значимым политическими фактором в грядущей битве за самую большую страну Латинской Америки.Читайте также: Майдан в Мексике. Почему атакуют Клаудию Шейнбаум

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