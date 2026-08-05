https://ukraina.ru/20260805/5-avgusta-2026-goda-vecherniy-efir-1082215021.html

5 августа 2026 года, вечерний эфир

5 августа 2026 года, вечерний эфир - 05.08.2026 Украина.ру

5 августа 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 05.08.2026

2026-08-05T19:09

2026-08-05T19:09

2026-08-05T19:09

украина

донецкая народная республика

рамиль замдыханов

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Тема дня Новороссии. Полезные ископаемые из терриконов. Гость: Алексей Шебалков - министр природных ресурсов и экологии ДНР* Трудовая быль. Как создается медиаконтент эвакуированного университета в прифронте. Гость: Роман Шамшура – и.о. директора студенческого медиацентра ХТУ* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру

украина

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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