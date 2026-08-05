5 августа 2026 года, вечерний эфир - 05.08.2026 Украина.ру
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5 августа 2026 года, вечерний эфир
5 августа 2026 года, вечерний эфир - 05.08.2026 Украина.ру
5 августа 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 05.08.2026
2026-08-05T19:09
2026-08-05T19:09
украина
донецкая народная республика
рамиль замдыханов
украина.ру
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Тема дня Новороссии. Полезные ископаемые из терриконов. Гость: Алексей Шебалков - министр природных ресурсов и экологии ДНР* Трудовая быль. Как создается медиаконтент эвакуированного университета в прифронте. Гость: Роман Шамшура – и.о. директора студенческого медиацентра ХТУ* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру
украина
донецкая народная республика
Украина.ру
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Украина.ру
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Новости
ru-RU
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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украина, донецкая народная республика, рамиль замдыханов, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Украина, Донецкая Народная Республика, Рамиль Замдыханов, Украина.ру, Новороссия сегодня

5 августа 2026 года, вечерний эфир

19:09 05.08.2026
 
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Сегодня в эфире:

* Тема дня Новороссии. Полезные ископаемые из терриконов. Гость: Алексей Шебалков - министр природных ресурсов и экологии ДНР

* Трудовая быль. Как создается медиаконтент эвакуированного университета в прифронте. Гость: Роман Шамшура – и.о. директора студенческого медиацентра ХТУ

* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Рамиль Замдыханов - журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру
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