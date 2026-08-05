https://ukraina.ru/20260805/1082213817.html

Даниил Безсонов: Украина и Запад напрашиваются на то, чтобы Россия начала бить по их объектам в Европе

Даниил Безсонов: Украина и Запад напрашиваются на то, чтобы Россия начала бить по их объектам в Европе - 05.08.2026 Украина.ру

Даниил Безсонов: Украина и Запад напрашиваются на то, чтобы Россия начала бить по их объектам в Европе

Украина – это бойцовская собака, которую хозяин на нас натравил. Мы можем эту собаку пристрелить, но потом хозяин найдет другую. Поэтому надо решать вопрос именно с хозяином. И решать его самым радикальным способом

2026-08-05T19:30

2026-08-05T19:30

2026-08-05T19:30

интервью

запад

украина

даниил безсонов

россия

владимир путин

нато

сво

дроны

авиация

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, бывший спикер армии и замминистра информации ДНР, участник боевых действий 2014-2015 годов Даниил БезсоновРанее Владимир Путин объявил о серии кадровых решений в руководстве Вооружённых сил России.Все службы тыла Минобороны будут сведены под единое руководство, а курировать это направление станет командовавший до сегодняшнего дня группировкой "Центр" Валерий Солодчук.Новым командующим группировкой "Центр" назначен генерал-полковника Андрей Иванаев, который ранее командовал группировкой "Восток" и показал серьезные результаты.Генерал-лейтенант Петр Болгарев, который ранее плотно работал с Иванаевым, стал исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и группировкой "Восток".Начальник штаба группировки "Центр" Денис Лямин возглавит формируемые сейчас Войска беспилотных систем.- Даниил, в этих перестановках мы видим некую тенденцию, когда все лучшее в нашей армии исходит из "Центра" и приходит в "Центр". Как вы ее объясняете?- Там еще некоторые другие перестановки произошли, о которых в СМИ пока не пишут. Я их объясняю необходимостью. Они нужны, если есть ошибки, и нет результата. Я не говорю, что на фронте у нас результата нет совсем. Но задачи ставятся разные, и результат оценивать можно по-разному.Что касается Дениса Лямина, то я надеюсь, что он глубоко в теме. Даже если ты талантливый и эффективный менеджер, ты не сможешь командовать войсками беспилотных систем. Это очень сложное направление. Там слишком много подводных камней и нюансов. Ты должен понимать все процессы, начиная от первого шага оператора на передовой до возвращения его в условную зону безопасности после выполнения задачи.Лично я с этими людьми не знаком и под их командованием не служил. Но в данном случае я полностью доверяю президенту и оцениваю эти изменения позитивно.- Означают ли эти перестановки в наших самых сильных группировках, что Генштаб будет делать выбор между Донбассом и Запорожьем? Или, наоборот, командование постарается провести единую операцию, чтобы у ВСУ отвалилось все сразу?- Мне Герасимов о своих планах не докладывает. Скажу только, что эта война не закончится, пока вся территория Украины не перейдет под контроль России, а украинское государство не будет ликвидировано. Ни в какие переговоры я не верю. Даже если у нас кто-то хочет остановиться, то не получится.Запад решил воевать до последнего украинца. Если к тому моменту, как украинцы закончатся, Россия ослабнет так, что Запад сможет провести прямую интервенцию, он это сделает.При этом противник еще не понимает, насколько он нарывается.Я считаю, что уже в этом году Россия перейти на следующий уровень эскалации. Нас к этому вынуждают. Мы до последнего носились с Духом Анкориджа, но ничего не вышло. И поскольку мы сдаваться не собираемся, то я ожидаю, что российское руководство преподнесет противнику еще много сюрпризов.- Что это будет за следующий уровень эскалации? Удары по открытым распределительным устройствам АЭС и мостам через Днепр?- Насчет трансформаторов АЭС не знаю. Удары по мостам через Днепр возможны. Хотя лично я ожидаю немного другого сценария.К примеру, мы можем провести ядерные испытания на полигоне "Новая Земля". Заснять их на современные видеокамеры и показать всему миру, насколько у нас мощное ядерное оружие. А дней через 10, пока Запад будет эту информацию переваривать ("эти русские совсем свихнулись"), начать выносить объекты украинского ВПК на территории Европы.Поймите, что весь потенциал киевского режима – это потенциал объединенного Запада. Справиться с ним очень тяжело. Я правда не понимаю, как мы при таких раскладах умудряемся пять лет воевать и результат показывать. Но пройдет еще год или два, и мы уже не сможем тягаться с Западом в научно-техническом плане.Мы в этом отношении от них отстали. Зато мы опережаем Запад по стратегическим вооружениям и средствам доставки в виде гиперзвука.Повторюсь, надо показать противнику, что мы готовы на все, чтобы победить в этой войне. И когда мы нанесем удары по оборонным заводам в Европе, то посмотрим на реакцию Запада. "Ребята, вы готовы дальше использовать Украину как ЧВК?". И я думаю, что они передумают.- То есть вы думаете, что удары по заводам в Киеве и черноморским портам никак не смогут уменьшить те же атаки беспилотников на нашу территорию?- Нет, конечно. На Украине уже нет экономики и промышленности. Там только сборочное производство ракет и дронов. Сами ракеты и дроны делаются на Западе, а Украина их просто начиняет взрывчаткой.Понятно, что надо уничтожать украинскую логистику, потому что все идет с Запада. Но даже это не решит проблему коренным образом. Заблокируем море – они по суше начнут поставлять. Разрушим железнодорожный узел – они поедут по альтернативному маршруту. Поэтому европейские заводы – это абсолютно законная военная цель. Там производится оружие, которое убивает наших людей.Поясню еще раз. Украина – это бойцовская собака, которую хозяин на нас натравил. Мы можем эту собаку пристрелить, но потом хозяин найдет другую. Так что надо решать вопрос именно с хозяином.Посмотрите, как действуют США. Вы можете представить, чтобы Бразилия поставляла дроны Мексике для обстрела американской территории? Допустим, мы до США не дотянемся. Но начать выносить их европейских союзников по НАТО мы можем.- Вы предлагаете запугивать Запад? Или предлагаете перенести войну на его территорию, которая еще неизвестно, сколько продлится?- Мы как раз-таки пять лет запугиваем Запад, только он почему-то не пугается. Хозяин натравил на нас собаку. Она нас кусает. А мы по-прежнему говорим: "Если она нас еще раз укусит, я тебе дам в нос". Поэтому надо начать выносить все, что участвует в войне против нас. Не просто пугать Запад, а пугать действиями. "Мы готовы на все, чтобы себя защитить".- И все-таки, почему вы думаете, что если мы не можем одну Украину разбомбить, то мы добьемся успеха, нанося удары сразу по нескольким западным странам?- Очень сложно победить в драке, когда ты связал за спиной правую руку и повесил гирю на ногу, думая, что ты и так победишь.Война – это в первую очередь деньги. Против нас уже пять лет воюет вся экономика НАТО: финансы, технологии, разведка. Что такое "Старлинк"? Это как оружие массового поражения по своей эффективности. То же самое касается "Палантира". Мы против всего этого сражаемся.Если бы мы имели дело только с Украиной, то к осени 2022 года точно бы все закончилось. Но именно тогда на Украине появились РСЗО "Хаймарс" со спутниковым наведением в виде "Старлинка", все стало гораздо "интереснее".Я не закидываю Запад шапками. Наоборот. Я считаю, что мы не победим Запад, воюя в полсилы. Более того, закончатся украинцы – кого-то другого найдут. Пока у нас есть это окно возможностей, но скоро оно может закрыться. Либо мы это сейчас решим, пока мы еще не ослабли и крепко стоим на ногах. Либо мы это будем решать в 10-м раунде, когда уже сил нет, а против нас свежего боксера выставили.Повторюсь, в конвенциональных средствах они нас сильнее. Мы еще не все на себе ощутили. Мы от них отстали. Мы до сих пор пожинаем плоды распада СССР, когда Запад победил в холодной войне. Но в стратегическом вооружении мы сильнее: и количественно, и качественно. США это понимают. И не будут они ради Украины устраивать с нами ядерную перестрелку.- Почему вы думаете, что мы отстали от них по конвенциональным вооружениям? Я согласен, что "Старлинк" и "Палантир" это серьезно. Но, во-первых, мы в этом направлении тоже работаем. Во-вторых, у нас тоже все неплохо с дронами, ФАБами и артиллерией.- Артиллерия и ФАБы – это хорошо. А у нас есть своя "Баба-Яга"? Это не просто ударный дрон. Это дрон, который полностью меняет логистику на передовой. Вражеские солдаты с их помощью могут в любой точке получить бронежилет, продовольствие и даже крупнокалиберный пулемет. За счет чего они летают? За счет "Старлинка". Пока у нас не будет своего "Старлинка", мы не сможем массово произвести гексакоптеры, которые летают дальше, чем на 20 километров.А что у нас с танками? Да, Т-90М "Прорыв" классно себя показал. Но у него скорость при движении задним ходом всего 3-5 километров. Ты выехал из-за угла, стрельнул, а потом тебе надо делать круг почета, чтобы развернуться. За это время тебя сто раз сожгут. А у западной бронетехники скорость заднего хода около 20 километров.С авиацией тоже есть нюансы. Посчитайте количество F-16 по всему миру. Самолетов у США в разы больше, чем у нас. И флот у них самый крупный в мире. И у них десятки тысяч спутников на орбите.Да, мы лучшие в мире по ядерному оружию и по солдатам. Но, как я уже сказал, мы еще не испытали на себе всю остальную конвенциональную мощь Запада. Те же "Хаймарсы" - не самое передовое оружие. Но они в 2022 году, мягко говоря, очень серьезно повлияли на ход событий.Повторюсь, пять лет назад они сами не сориентировались. Но совсем скоро они обгонят нас по и количеству, и качеству БПЛА. Они суммарно могут произвести больше, чем мы. Однажды наступит момент, когда технологический перевес противника скажется на фронте. Поэтому надо как можно скорее это все прекратить.- В какие сроки вы ожидаете, что мы выйдем на принципиально новый уровень эскалации? Сильно ли вы удивитесь, если мы победим на Украине без таких радикальных мер?- До конца этого года мы что-то такое увидим. Ждать больше нельзя. Может быть, вам не понравился мой пессимизм. Но у нас слишком много бравады по поводу того, что "Зеленский обещал нам 40 дней ада, но ничего не произошло, поэтому мы победили". До победы еще очень долго. И чтобы ее добиться, надо действовать активнее и быстрее.

https://ukraina.ru/20250526/1063414209.html

https://ukraina.ru/20260802/mikhail-delyagin-pochemu-dzhaveliny-est-u-vsu-no-ikh-net-u-band-ssha-pora-bit-vraga-ego-zhe-metodami-1082035816.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, запад, украина, даниил безсонов, россия, владимир путин, нато, сво, дроны, авиация, танки, эскалация, ядерное оружие, впк, экономика, starlink, ии (искусственный интеллект)