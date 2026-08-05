https://ukraina.ru/20260805/voennaya-logistika-vsu-obrela-status-nevozvrat-tramp-zazhal-patriot-v-mo-masshtabnye-perestanovki-1082208539.html
Военная логистика ВСУ обрела статус "невозврат", Трамп "зажал" Patriot, в МО масштабные перестановки
Военная логистика ВСУ обрела статус "невозврат", Трамп "зажал" Patriot, в МО масштабные перестановки - 05.08.2026 Украина.ру
Военная логистика ВСУ обрела статус "невозврат", Трамп "зажал" Patriot, в МО масштабные перестановки
В новом выпуске итогов дня Анастасия Градинарова расскажет оь очередном сокрушительном ударе ВС РФ по объектам ВСУ, отказе Трампа предоставить Киеву ракеты к... Украина.ру, 05.08.2026
2026-08-05T16:36
2026-08-05T16:36
2026-08-05T16:36
видео
россия
киев
дональд трамп
вооруженные силы украины
ес
замороженные активы
зрк patriot
военная помощь украине
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В новом выпуске итогов дня Анастасия Градинарова расскажет оь очередном сокрушительном ударе ВС РФ по объектам ВСУ, отказе Трампа предоставить Киеву ракеты к комплексам Patriot, воровстве российских активов в ЕС и отказе украинцам, которые не хотят воевать, в убежище.
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видео, россия, киев, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес, замороженные активы, зрк patriot, военная помощь украине, видео
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