https://ukraina.ru/20260805/voennaya-logistika-vsu-obrela-status-nevozvrat-tramp-zazhal-patriot-v-mo-masshtabnye-perestanovki-1082208539.html

Военная логистика ВСУ обрела статус "невозврат", Трамп "зажал" Patriot, в МО масштабные перестановки

Военная логистика ВСУ обрела статус "невозврат", Трамп "зажал" Patriot, в МО масштабные перестановки - 05.08.2026 Украина.ру

Военная логистика ВСУ обрела статус "невозврат", Трамп "зажал" Patriot, в МО масштабные перестановки

В новом выпуске итогов дня Анастасия Градинарова расскажет оь очередном сокрушительном ударе ВС РФ по объектам ВСУ, отказе Трампа предоставить Киеву ракеты к... Украина.ру, 05.08.2026

2026-08-05T16:36

2026-08-05T16:36

2026-08-05T16:36

видео

россия

киев

дональд трамп

вооруженные силы украины

ес

замороженные активы

зрк patriot

военная помощь украине

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В новом выпуске итогов дня Анастасия Градинарова расскажет оь очередном сокрушительном ударе ВС РФ по объектам ВСУ, отказе Трампа предоставить Киеву ракеты к комплексам Patriot, воровстве российских активов в ЕС и отказе украинцам, которые не хотят воевать, в убежище.

россия

киев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, киев, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес, замороженные активы, зрк patriot, военная помощь украине, видео