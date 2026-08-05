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Система оповещения о БПЛА запущена на трассе "Новороссия" - минцифры Запорожья

Система оповещения о БПЛА запущена на трассе "Новороссия" - минцифры Запорожья - 05.08.2026 Украина.ру

Система оповещения о БПЛА запущена на трассе "Новороссия" - минцифры Запорожья

На участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия", проходящем через Запорожскую, Херсонскую области и Донецкую Народную Республику, запустили систему экстренного оповещения о беспилотной опасности на волнах "Дорожного радио". Об этом 5 августа сообщило Министерство цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области

2026-08-05T19:50

2026-08-05T19:50

2026-08-05T19:50

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Минцифры Запорожской области реализовало проект совместно с Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС) и радиохолдингом "Радиоальянс".Система полноценно функционирует в Запорожской области. В Херсонской области и ДНР оповещение работает в тестовом режиме, завершаются финальные настройки.В Запорожской области проект реализован по поручению губернатора Евгения Балицкого в тесном взаимодействии с военной комендатурой."Новый сервис дополнит работу мобильных огневых групп Вооруженных сил России, которые контролируют воздушное пространство над новыми регионами. Услышав предупредительное сообщение в радиоэфире, автомобилисты смогут быстрее сориентироваться в обстановке и принять меры безопасности прямо во время движения", – рассказал министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.Система охватывает участок федеральной трассы и прилегающие к нему населенные пункты в зоне приема радиостанции. Подобный формат оповещения применяется в новых регионах впервые. Он повысит информированность граждан в условиях сохраняющейся опасности атак беспилотников.Услышать предупредительные сообщения можно на следующих частотах "Дорожного радио": АПП Весело-Вознесенка, Новоазовск – 90,4 FM; Мариуполь – 94,3 FM; Бердянск, Бердянск-Инзовка, Инзовка, Новогригорьевка, Мелитополь-Новогригорьевка – 95,5 FM; Мелитополь, Геническ, Чонгар, Новотроицкое, Новотроицкое-Чаплинка, Чаплинка-Каланчак-АПП Армянск, Инзовка-Мелитополь – 95,1 FM.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика, евгений балицкий, украина.ру, атака бпла, бпла, новые регионы, новороссия, донбасс