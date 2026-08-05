Система оповещения о БПЛА запущена на трассе "Новороссия" - минцифры Запорожья - 05.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260805/sistema-opovescheniya-o-bpla-zapuschena-na-trasse-novorossiya---mintsifry-zaporozhya-1082215788.html
Система оповещения о БПЛА запущена на трассе "Новороссия" - минцифры Запорожья
Система оповещения о БПЛА запущена на трассе "Новороссия" - минцифры Запорожья - 05.08.2026 Украина.ру
Система оповещения о БПЛА запущена на трассе "Новороссия" - минцифры Запорожья
На участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия", проходящем через Запорожскую, Херсонскую области и Донецкую Народную Республику, запустили систему экстренного оповещения о беспилотной опасности на волнах "Дорожного радио". Об этом 5 августа сообщило Министерство цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области
2026-08-05T19:50
2026-08-05T19:50
новости
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика
евгений балицкий
украина.ру
атака бпла
бпла
новые регионы
новороссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1b/1079479499_0:49:1690:1000_1920x0_80_0_0_66d88e8e507514b49a2b3396994450d0.jpg
Минцифры Запорожской области реализовало проект совместно с Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС) и радиохолдингом "Радиоальянс".Система полноценно функционирует в Запорожской области. В Херсонской области и ДНР оповещение работает в тестовом режиме, завершаются финальные настройки.В Запорожской области проект реализован по поручению губернатора Евгения Балицкого в тесном взаимодействии с военной комендатурой."Новый сервис дополнит работу мобильных огневых групп Вооруженных сил России, которые контролируют воздушное пространство над новыми регионами. Услышав предупредительное сообщение в радиоэфире, автомобилисты смогут быстрее сориентироваться в обстановке и принять меры безопасности прямо во время движения", – рассказал министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.Система охватывает участок федеральной трассы и прилегающие к нему населенные пункты в зоне приема радиостанции. Подобный формат оповещения применяется в новых регионах впервые. Он повысит информированность граждан в условиях сохраняющейся опасности атак беспилотников.Услышать предупредительные сообщения можно на следующих частотах "Дорожного радио": АПП Весело-Вознесенка, Новоазовск – 90,4 FM; Мариуполь – 94,3 FM; Бердянск, Бердянск-Инзовка, Инзовка, Новогригорьевка, Мелитополь-Новогригорьевка – 95,5 FM; Мелитополь, Геническ, Чонгар, Новотроицкое, Новотроицкое-Чаплинка, Чаплинка-Каланчак-АПП Армянск, Инзовка-Мелитополь – 95,1 FM.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика
новороссия
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1b/1079479499_147:0:1544:1048_1920x0_80_0_0_6a3f5f127830860acaf164d0c93c3f28.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика, евгений балицкий, украина.ру, атака бпла, бпла, новые регионы, новороссия, донбасс
Новости, Запорожская область, Херсонская область, Донецкая Народная Республика, Евгений Балицкий, Украина.ру, атака БПЛА, БПЛА, Новые регионы, Новороссия, Донбасс

Система оповещения о БПЛА запущена на трассе "Новороссия" - минцифры Запорожья

19:50 05.08.2026
 
© REUTERS / Anatolii Stepanov
- РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Читать в
ДзенTelegram
На участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия", проходящем через Запорожскую, Херсонскую области и Донецкую Народную Республику, запустили систему экстренного оповещения о беспилотной опасности на волнах "Дорожного радио". Об этом 5 августа сообщило Министерство цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области
Минцифры Запорожской области реализовало проект совместно с Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС) и радиохолдингом "Радиоальянс".
Система полноценно функционирует в Запорожской области. В Херсонской области и ДНР оповещение работает в тестовом режиме, завершаются финальные настройки.
В Запорожской области проект реализован по поручению губернатора Евгения Балицкого в тесном взаимодействии с военной комендатурой.
"Новый сервис дополнит работу мобильных огневых групп Вооруженных сил России, которые контролируют воздушное пространство над новыми регионами. Услышав предупредительное сообщение в радиоэфире, автомобилисты смогут быстрее сориентироваться в обстановке и принять меры безопасности прямо во время движения", – рассказал министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.
Система охватывает участок федеральной трассы и прилегающие к нему населенные пункты в зоне приема радиостанции. Подобный формат оповещения применяется в новых регионах впервые. Он повысит информированность граждан в условиях сохраняющейся опасности атак беспилотников.
Услышать предупредительные сообщения можно на следующих частотах "Дорожного радио": АПП Весело-Вознесенка, Новоазовск – 90,4 FM; Мариуполь – 94,3 FM; Бердянск, Бердянск-Инзовка, Инзовка, Новогригорьевка, Мелитополь-Новогригорьевка – 95,5 FM; Мелитополь, Геническ, Чонгар, Новотроицкое, Новотроицкое-Чаплинка, Чаплинка-Каланчак-АПП Армянск, Инзовка-Мелитополь – 95,1 FM.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗапорожская областьХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЕвгений БалицкийУкраина.руатака БПЛАБПЛАНовые регионыНовороссияДонбасс
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:01Уголовное дело о теракте возбуждено СК РФ по факту атаки ВСУ на больницу Донецка
19:50Система оповещения о БПЛА запущена на трассе "Новороссия" - минцифры Запорожья
19:34Чугуев: памятник Ленину снесли, постамент расписали портретами пособников гитлеровцев
19:30Даниил Безсонов: Украина и Запад напрашиваются на то, чтобы Россия начала бить по их объектам в Европе
19:095 августа 2026 года, вечерний эфир
19:01Украинский омбудсмен поведал шокирующе итоги проверки филиала лагеря "Артек"
18:39Зеленский предупредил о персональной ответственности за выполнение "планов стойкости" и указал приоритеты
18:30Александр Дюков: После приговора Бандере и Шухевичу Россия должна признать Волынскую резню актом геноцида
18:29Защита от Трампа. Президент Бразилии звонит в Москву, чтобы противостоять США
18:14Британский министр обороны Стритинг переговорил с Зеленским
17:55В пензенском музее СВО по вражеским нашивкам и каске будут ходить ногами
17:54Wildberries опроверг перенос основных складов за пределы России
17:41Почему весной 2022 года мы не вошли в Киев, и что было в Буче на самом деле
17:26Американский ИИ сбежал. И скоро может оказаться на Украине
17:25Группа польских наемников уничтожена дронами в ДНР
16:50В ДНР утверждён план действий по развитию Приазовья до 2040 года
16:41Переживёт ли Украина эту зиму и что сломает ВСУ: Ищенко назвал единственное решение для России
16:41Украина просит соседей открыть для нее транзит зерна в третьи страны
16:36Военная логистика ВСУ обрела статус "невозврат", Трамп "зажал" Patriot, в МО масштабные перестановки
16:29У ВСУ кончаются ракеты, в Европе рушатся коалиции. Украина в международном контексте
Лента новостейМолния