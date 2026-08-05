https://ukraina.ru/20260805/sistema-opovescheniya-o-bpla-zapuschena-na-trasse-novorossiya---mintsifry-zaporozhya-1082215788.html
Система оповещения о БПЛА запущена на трассе "Новороссия" - минцифры Запорожья
Система оповещения о БПЛА запущена на трассе "Новороссия" - минцифры Запорожья - 05.08.2026 Украина.ру
Система оповещения о БПЛА запущена на трассе "Новороссия" - минцифры Запорожья
На участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия", проходящем через Запорожскую, Херсонскую области и Донецкую Народную Республику, запустили систему экстренного оповещения о беспилотной опасности на волнах "Дорожного радио". Об этом 5 августа сообщило Министерство цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области
2026-08-05T19:50
2026-08-05T19:50
2026-08-05T19:50
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Минцифры Запорожской области реализовало проект совместно с Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС) и радиохолдингом "Радиоальянс".Система полноценно функционирует в Запорожской области. В Херсонской области и ДНР оповещение работает в тестовом режиме, завершаются финальные настройки.В Запорожской области проект реализован по поручению губернатора Евгения Балицкого в тесном взаимодействии с военной комендатурой."Новый сервис дополнит работу мобильных огневых групп Вооруженных сил России, которые контролируют воздушное пространство над новыми регионами. Услышав предупредительное сообщение в радиоэфире, автомобилисты смогут быстрее сориентироваться в обстановке и принять меры безопасности прямо во время движения", – рассказал министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.Система охватывает участок федеральной трассы и прилегающие к нему населенные пункты в зоне приема радиостанции. Подобный формат оповещения применяется в новых регионах впервые. Он повысит информированность граждан в условиях сохраняющейся опасности атак беспилотников.Услышать предупредительные сообщения можно на следующих частотах "Дорожного радио": АПП Весело-Вознесенка, Новоазовск – 90,4 FM; Мариуполь – 94,3 FM; Бердянск, Бердянск-Инзовка, Инзовка, Новогригорьевка, Мелитополь-Новогригорьевка – 95,5 FM; Мелитополь, Геническ, Чонгар, Новотроицкое, Новотроицкое-Чаплинка, Чаплинка-Каланчак-АПП Армянск, Инзовка-Мелитополь – 95,1 FM.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика, евгений балицкий, украина.ру, атака бпла, бпла, новые регионы, новороссия, донбасс
Новости, Запорожская область, Херсонская область, Донецкая Народная Республика, Евгений Балицкий, Украина.ру, атака БПЛА, БПЛА, Новые регионы, Новороссия, Донбасс
Система оповещения о БПЛА запущена на трассе "Новороссия" - минцифры Запорожья
На участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия", проходящем через Запорожскую, Херсонскую области и Донецкую Народную Республику, запустили систему экстренного оповещения о беспилотной опасности на волнах "Дорожного радио". Об этом 5 августа сообщило Министерство цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области
Минцифры Запорожской области реализовало проект совместно с Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС) и радиохолдингом "Радиоальянс".
Система полноценно функционирует в Запорожской области. В Херсонской области и ДНР оповещение работает в тестовом режиме, завершаются финальные настройки.
В Запорожской области проект реализован по поручению губернатора Евгения Балицкого в тесном взаимодействии с военной комендатурой.
"Новый сервис дополнит работу мобильных огневых групп Вооруженных сил России, которые контролируют воздушное пространство над новыми регионами. Услышав предупредительное сообщение в радиоэфире, автомобилисты смогут быстрее сориентироваться в обстановке и принять меры безопасности прямо во время движения", – рассказал министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.
Система охватывает участок федеральной трассы и прилегающие к нему населенные пункты в зоне приема радиостанции. Подобный формат оповещения применяется в новых регионах впервые. Он повысит информированность граждан в условиях сохраняющейся опасности атак беспилотников.
Услышать предупредительные сообщения можно на следующих частотах "Дорожного радио": АПП Весело-Вознесенка, Новоазовск – 90,4 FM; Мариуполь – 94,3 FM; Бердянск, Бердянск-Инзовка, Инзовка, Новогригорьевка, Мелитополь-Новогригорьевка – 95,5 FM; Мелитополь, Геническ, Чонгар, Новотроицкое, Новотроицкое-Чаплинка, Чаплинка-Каланчак-АПП Армянск, Инзовка-Мелитополь – 95,1 FM.
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