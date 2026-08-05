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Чугуев: памятник Ленину снесли, постамент расписали портретами пособников гитлеровцев
Чугуев: памятник Ленину снесли, постамент расписали портретами пособников гитлеровцев - 05.08.2026 Украина.ру
Чугуев: памятник Ленину снесли, постамент расписали портретами пособников гитлеровцев
Политика "декоммунизации" на Украине проводится вместе с пособниками германских нацистов. Об этом сообщает 5 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-05T19:34
2026-08-05T19:34
2026-08-05T20:00
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"В центре Чугуева, на постаменте, где когда-то стоял памятник Ленину, появился мурал, на котором изображены Шухевич и Коновалец", - сказано в публикации.После госпереворота 2014 года установленный в Киеве режим стал активно прославлять деятелей, которых ранее презирали как предателей, бандитов и коллаборационистов. Среди таковых - замкомандира немецкого батальона "Нахтигаль", гауптман 201-го шуцманшафт-батальона (в структуре вспомогательной охранной полиции) Роман Шухевич и лидер украинских националистов в эмиграции Евгений Коновалец, сотрудничавший с режимом Гитлера."В старинный русский город, который давно освободила Красная армия, вновь вернулись нацисты", - констатировали авторы телеграм-канала.Ранее, в сентябре 2023 года внук ветерана Великой Отечественной войны Владимир Зеленский устроил бурные овации в парламенте Канады беглому эсэсовцу Ярославу Гунько. Канадские парламентарии представили бывшего военнослужащего 14-й гренадерской дивизии СС "Галиция" как ветерана-"союзника" и после скандала извинялись перед еврейской общиной.Актуальное интервью: Александр Дюков: После приговора Бандере и Шухевичу Россия должна признать Волынскую резню актом геноцидаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, чугуев, украина, ленин, коновалец, украина.ру, сс, красная армия, великая отечественная война, вторая мировая война, украинский неонацизм, декоммунизация, ревизионизм, оун-упа, роман шухевич
Новости, Чугуев, Украина, Ленин, Коновалец, Украина.ру, СС, Красная Армия, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, украинский неонацизм, декоммунизация, Ревизионизм, ОУН-УПА, Роман Шухевич
Чугуев: памятник Ленину снесли, постамент расписали портретами пособников гитлеровцев
19:34 05.08.2026 (обновлено: 20:00 05.08.2026)
Политика "декоммунизации" на Украине проводится вместе с пособниками германских нацистов. Об этом сообщает 5 августа телеграм-канал Украина.ру
"В центре Чугуева, на постаменте, где когда-то стоял памятник Ленину, появился мурал, на котором изображены Шухевич и Коновалец", - сказано в публикации.
После госпереворота 2014 года установленный в Киеве режим стал активно прославлять деятелей, которых ранее презирали как предателей, бандитов и коллаборационистов. Среди таковых - замкомандира немецкого батальона "Нахтигаль", гауптман 201-го шуцманшафт-батальона (в структуре вспомогательной охранной полиции) Роман Шухевич и лидер украинских националистов в эмиграции Евгений Коновалец, сотрудничавший с режимом Гитлера.
"В старинный русский город, который давно освободила Красная армия, вновь вернулись нацисты", - констатировали авторы телеграм-канала.
Ранее, в сентябре 2023 года внук ветерана Великой Отечественной войны Владимир Зеленский устроил бурные овации в парламенте Канады беглому эсэсовцу Ярославу Гунько. Канадские парламентарии представили бывшего военнослужащего 14-й гренадерской дивизии СС "Галиция" как ветерана-"союзника" и после скандала извинялись перед еврейской общиной.
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