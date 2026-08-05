https://ukraina.ru/20260805/chuguev-pamyatnik-leninu-snesli-postament-raspisali-portretami-posobnikov-gitlerovtsev-1082215351.html

Чугуев: памятник Ленину снесли, постамент расписали портретами пособников гитлеровцев

Чугуев: памятник Ленину снесли, постамент расписали портретами пособников гитлеровцев - 05.08.2026 Украина.ру

Чугуев: памятник Ленину снесли, постамент расписали портретами пособников гитлеровцев

Политика "декоммунизации" на Украине проводится вместе с пособниками германских нацистов. Об этом сообщает 5 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-05T19:34

2026-08-05T19:34

2026-08-05T20:00

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"В центре Чугуева, на постаменте, где когда-то стоял памятник Ленину, появился мурал, на котором изображены Шухевич и Коновалец", - сказано в публикации.После госпереворота 2014 года установленный в Киеве режим стал активно прославлять деятелей, которых ранее презирали как предателей, бандитов и коллаборационистов. Среди таковых - замкомандира немецкого батальона "Нахтигаль", гауптман 201-го шуцманшафт-батальона (в структуре вспомогательной охранной полиции) Роман Шухевич и лидер украинских националистов в эмиграции Евгений Коновалец, сотрудничавший с режимом Гитлера."В старинный русский город, который давно освободила Красная армия, вновь вернулись нацисты", - констатировали авторы телеграм-канала.Ранее, в сентябре 2023 года внук ветерана Великой Отечественной войны Владимир Зеленский устроил бурные овации в парламенте Канады беглому эсэсовцу Ярославу Гунько. Канадские парламентарии представили бывшего военнослужащего 14-й гренадерской дивизии СС "Галиция" как ветерана-"союзника" и после скандала извинялись перед еврейской общиной.Актуальное интервью: Александр Дюков: После приговора Бандере и Шухевичу Россия должна признать Волынскую резню актом геноцидаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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