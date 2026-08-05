Группа польских наемников уничтожена дронами в ДНР - 05.08.2026 Украина.ру
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Группа польских наемников уничтожена дронами в ДНР
Группа польских наемников уничтожена дронами в ДНР - 05.08.2026 Украина.ру
Группа польских наемников уничтожена дронами в ДНР
Операторы FPV-дронов российской войсковой группировки войск "Центр" уничтожили группу польских наемников в районе населенного пункта Красноярское в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий 51-й общевойсковой гвардейской армии Илья Гавазин
2026-08-05T17:25
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Отряд польских наёмников был обнаружен российскими операторами разведывательных беспилотников, выполнявшими боевую задачу в лесополосе во время освобождения Красноярского."Разведывательные расчеты выявили живую силу противника, которая пыталась скрытно отойти через лесополосу. По внешним признакам - шевронам, вооружению и экипировке - мы поняли, что это были наемники польского происхождения", - рассказал Гавазин.После обнаружения группа польских наёмников была поражена с помощью ударных беспилотников."Противник сейчас, как правило, передвигается небольшими группами по два-три человека, чтобы снизить вероятность обнаружения с воздуха. Эта группа также действовала именно таким образом", - рассказал дроновод.Освобождении населенного пункта Красноярское в ДНР подразделениями группировки войск "Центр" Произошло 30 июля, информировало Минобороны РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Группа польских наемников уничтожена дронами в ДНР

17:25 05.08.2026
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : соцсети
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Операторы FPV-дронов российской войсковой группировки войск "Центр" уничтожили группу польских наемников в районе населенного пункта Красноярское в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий 51-й общевойсковой гвардейской армии Илья Гавазин
Отряд польских наёмников был обнаружен российскими операторами разведывательных беспилотников, выполнявшими боевую задачу в лесополосе во время освобождения Красноярского.
"Разведывательные расчеты выявили живую силу противника, которая пыталась скрытно отойти через лесополосу. По внешним признакам - шевронам, вооружению и экипировке - мы поняли, что это были наемники польского происхождения", - рассказал Гавазин.
После обнаружения группа польских наёмников была поражена с помощью ударных беспилотников.
"Противник сейчас, как правило, передвигается небольшими группами по два-три человека, чтобы снизить вероятность обнаружения с воздуха. Эта группа также действовала именно таким образом", - рассказал дроновод.
Освобождении населенного пункта Красноярское в ДНР подразделениями группировки войск "Центр" Произошло 30 июля, информировало Минобороны РФ.
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