В ДНР утверждён план действий по развитию Приазовья до 2040 года - 05.08.2026 Украина.ру
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В ДНР утверждён план действий по развитию Приазовья до 2040 года
В ДНР утверждён план действий по развитию Приазовья до 2040 года - 05.08.2026 Украина.ру
В ДНР утверждён план действий по развитию Приазовья до 2040 года
В правительстве Донецкой Народной Республики прошло заседание рабочей группы по реализации плана развития Приазовья до 2040 года. Участники обсудили, как будет исполняться утверждённый главой ДНР документ, а также создание штаба для сопровождения стратегии
2026-08-05T16:50
2026-08-05T16:54
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Как сообщает правительство ДНР, на заседании также говорили о развитии научных проектов и подготовке региона к Форуму туристических территорий.Замглавы правительства ДНР Кирилл Макаров заявил, что подготовка стратегии завершена, теперь республика переходит к её реализации. План утвердил глава ДНР 22 июля. За каждым пунктом закреплены ответственные ведомства. Отчёт о ходе работ будут каждые три месяца докладывать главе республики, а также контролировать на федеральном уровне."Мы завершили этап формирования плана и переходим к самой ответственной части — его исполнению. За каждым мероприятием закреплены конкретные министерства и ведомства, а значит, каждый понимает свою зону ответственности. Стратегия развития Приазовья — это практический план действий, который уже сегодня определяет развитие туризма, создание рабочих мест, науки, экологии, инфраструктуры и инвестиционного потенциала нашего региона. Наша задача — обеспечить осязаемые результаты, которые будут способствовать развитию Приазовья и повышению качества жизни наших людей", — подчеркнул Кирилл Макаров.На заседании также обсудили создание штаба по сопровождению стратегии, уточнили состав рабочей группы и поговорили о научных проектах и подготовке к Форуму туристических территорий. Всё это, по замыслу властей, должно дать реальные результаты — развитие Приазовья и улучшение жизни людей в регионе.Ранее в новостях: "Родион Мирошник: Режим Зеленского закрепил за собой имидж государства-террориста" на сайте Украина.ру.
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новости, донецкая народная республика, украина.ру, главные новости, главное, регионы, развитие, наука, инфраструктура, днр, инвестиции, туризм
Новости, Донецкая Народная Республика, Украина.ру, Главные новости, главное, регионы, развитие, Наука, инфраструктура, ДНР, инвестиции, туризм

В ДНР утверждён план действий по развитию Приазовья до 2040 года

16:50 05.08.2026 (обновлено: 16:54 05.08.2026)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрибытие парома "Лаврентий" из Ейска в Мариуполь
Прибытие парома Лаврентий из Ейска в Мариуполь - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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В правительстве Донецкой Народной Республики прошло заседание рабочей группы по реализации плана развития Приазовья до 2040 года. Участники обсудили, как будет исполняться утверждённый главой ДНР документ, а также создание штаба для сопровождения стратегии
Как сообщает правительство ДНР, на заседании также говорили о развитии научных проектов и подготовке региона к Форуму туристических территорий.
Замглавы правительства ДНР Кирилл Макаров заявил, что подготовка стратегии завершена, теперь республика переходит к её реализации. План утвердил глава ДНР 22 июля. За каждым пунктом закреплены ответственные ведомства. Отчёт о ходе работ будут каждые три месяца докладывать главе республики, а также контролировать на федеральном уровне.
"Мы завершили этап формирования плана и переходим к самой ответственной части — его исполнению. За каждым мероприятием закреплены конкретные министерства и ведомства, а значит, каждый понимает свою зону ответственности. Стратегия развития Приазовья — это практический план действий, который уже сегодня определяет развитие туризма, создание рабочих мест, науки, экологии, инфраструктуры и инвестиционного потенциала нашего региона. Наша задача — обеспечить осязаемые результаты, которые будут способствовать развитию Приазовья и повышению качества жизни наших людей", — подчеркнул Кирилл Макаров.
На заседании также обсудили создание штаба по сопровождению стратегии, уточнили состав рабочей группы и поговорили о научных проектах и подготовке к Форуму туристических территорий. Всё это, по замыслу властей, должно дать реальные результаты — развитие Приазовья и улучшение жизни людей в регионе.
Ранее в новостях: "Родион Мирошник: Режим Зеленского закрепил за собой имидж государства-террориста" на сайте Украина.ру.
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16:50В ДНР утверждён план действий по развитию Приазовья до 2040 года
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