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"Плацебо для украинцев": Захарова об очередной просьбе Зеленского к Трампу
"Плацебо для украинцев": Захарова об очередной просьбе Зеленского к Трампу - 03.06.2026 Украина.ру
"Плацебо для украинцев": Захарова об очередной просьбе Зеленского к Трампу
Письмо Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу по поводу ПВО носит показушный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости
2026-06-03T14:52
2026-06-03T14:52
2026-06-03T14:52
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мария захарова
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"Это нормальный эпистолярный жанр международных отношений: направить соответствующее послание, направить просьбу, оформить приглашение, призыв. Вопрос-то в том, что именно у Зеленского все это носит абсолютно показушный характер. Мол, он находится в переписке не с кем-нибудь, а с президентом Соединенных Штатов", - сказала Захарова.Она назвала письмо о дефиците ракет ПВО плацебо для украинцевРанее Зеленский написал письмо Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.Подробнее - в материале Отсутствие реакции Трампа на письмо Зеленского — напоминание об отказе идти на мир на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, мария захарова
Новости, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Мария Захарова
"Плацебо для украинцев": Захарова об очередной просьбе Зеленского к Трампу
Письмо Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу по поводу ПВО носит показушный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости
"Это нормальный эпистолярный жанр международных отношений: направить соответствующее послание, направить просьбу, оформить приглашение, призыв. Вопрос-то в том, что именно у Зеленского все это носит абсолютно показушный характер. Мол, он находится в переписке не с кем-нибудь, а с президентом Соединенных Штатов", - сказала Захарова.
Она назвала письмо о дефиците ракет ПВО плацебо для украинцев
"Это не про рейтинг, это не про реноме… вот этот образ, который пытается формировать Зеленский. Нужно что-то им подсунуть, нужно какую-то такую абсолютно пустышку с эффектом плацебо, таблетку, какую-то историю рассказать для того, чтобы просто отсрочить неминуемое", - объяснила Захарова.
Ранее Зеленский написал письмо Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.