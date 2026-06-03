https://ukraina.ru/20260603/platsebo-dlya-ukraintsev-zakharova-ob-ocherednoy-prosbe-zelenskogo-k-trampu-1079768303.html

"Плацебо для украинцев": Захарова об очередной просьбе Зеленского к Трампу

"Плацебо для украинцев": Захарова об очередной просьбе Зеленского к Трампу - 03.06.2026 Украина.ру

"Плацебо для украинцев": Захарова об очередной просьбе Зеленского к Трампу

Письмо Владимира Зеленского президенту США Дональду Трампу по поводу ПВО носит показушный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости

2026-06-03T14:52

2026-06-03T14:52

2026-06-03T14:52

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владимир зеленский

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вооруженные силы украины

украина.ру

мария захарова

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"Это нормальный эпистолярный жанр международных отношений: направить соответствующее послание, направить просьбу, оформить приглашение, призыв. Вопрос-то в том, что именно у Зеленского все это носит абсолютно показушный характер. Мол, он находится в переписке не с кем-нибудь, а с президентом Соединенных Штатов", - сказала Захарова.Она назвала письмо о дефиците ракет ПВО плацебо для украинцевРанее Зеленский написал письмо Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.Подробнее - в материале Отсутствие реакции Трампа на письмо Зеленского — напоминание об отказе идти на мир на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, мария захарова