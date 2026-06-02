https://ukraina.ru/20260602/otsutstvie-reaktsii-trampa-na-pismo-zelenskogo--napominanie-ob-otkaze-idti-na-mir-1079736336.html

Отсутствие реакции Трампа на письмо Зеленского — напоминание об отказе идти на мир

Отсутствие реакции Трампа на письмо Зеленского — напоминание об отказе идти на мир - 02.06.2026 Украина.ру

Отсутствие реакции Трампа на письмо Зеленского — напоминание об отказе идти на мир

Отсутствие реакции со стороны президента США Дональда Трампа на письмо Владимира Зеленского о поставках боеприпасов может быть напоминанием Вашингтона о нежелании главы киевского режима договариваться. Об этом сообщил 2 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-02T21:07

2026-06-02T21:07

2026-06-02T21:07

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Не исключено, что в Белом доме хотят напомнить Зеленскому о его отказе принимать анкориджские договорённости.Украинское издание "Страна.ua" пишет, что в Белом доме могли воспринять форму обращения Зеленского как попытку надавить на Трампа. Возможно, таким образом США хотят напомнить Зеленскому о его отказе от анкориджских договорённостей. Вашингтон в целом "весьма сдержанно" реагирует на российские удары по целям на Украине. Зеленский написал письмо Трампу и Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет из-за дефицита боеприпасов в ВСУ.Польское издание Myśl Polska написало, что у Зеленского в лучшем случае осталось несколько недель, чтобы спасти то, что осталось от Украины. Зеленский постепенно теряет западных союзников — как администрацию Трампа, так и Евросоюз, который "тихонько бросает украинцев". Если Зеленский останется один в столкновении с Россией, он потеряет всю страну за несколько месяцев. "Петля затягивается вокруг шеи президента", — резюмировал польский журналист - В Польше уточнили, когда на шее Зеленского "затянется петля".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, украина, новости, владимир зеленский, сша, вашингтон, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес