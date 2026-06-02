https://ukraina.ru/20260602/otsutstvie-reaktsii-trampa-na-pismo-zelenskogo--napominanie-ob-otkaze-idti-na-mir-1079736336.html
Отсутствие реакции Трампа на письмо Зеленского — напоминание об отказе идти на мир
Отсутствие реакции Трампа на письмо Зеленского — напоминание об отказе идти на мир - 02.06.2026 Украина.ру
Отсутствие реакции Трампа на письмо Зеленского — напоминание об отказе идти на мир
Отсутствие реакции со стороны президента США Дональда Трампа на письмо Владимира Зеленского о поставках боеприпасов может быть напоминанием Вашингтона о нежелании главы киевского режима договариваться. Об этом сообщил 2 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-02T21:07
2026-06-02T21:07
2026-06-02T21:07
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Не исключено, что в Белом доме хотят напомнить Зеленскому о его отказе принимать анкориджские договорённости.Украинское издание "Страна.ua" пишет, что в Белом доме могли воспринять форму обращения Зеленского как попытку надавить на Трампа. Возможно, таким образом США хотят напомнить Зеленскому о его отказе от анкориджских договорённостей. Вашингтон в целом "весьма сдержанно" реагирует на российские удары по целям на Украине. Зеленский написал письмо Трампу и Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет из-за дефицита боеприпасов в ВСУ.Польское издание Myśl Polska написало, что у Зеленского в лучшем случае осталось несколько недель, чтобы спасти то, что осталось от Украины. Зеленский постепенно теряет западных союзников — как администрацию Трампа, так и Евросоюз, который "тихонько бросает украинцев". Если Зеленский останется один в столкновении с Россией, он потеряет всю страну за несколько месяцев. "Петля затягивается вокруг шеи президента", — резюмировал польский журналист - В Польше уточнили, когда на шее Зеленского "затянется петля".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, украина, новости, владимир зеленский, сша, вашингтон, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес
Украина.ру, Украина, Новости, Владимир Зеленский, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ЕС
Отсутствие реакции Трампа на письмо Зеленского — напоминание об отказе идти на мир
Отсутствие реакции со стороны президента США Дональда Трампа на письмо Владимира Зеленского о поставках боеприпасов может быть напоминанием Вашингтона о нежелании главы киевского режима договариваться. Об этом сообщил 2 июня телеграм-канал Украина.ру
Не исключено, что в Белом доме хотят напомнить Зеленскому о его отказе принимать анкориджские договорённости.
Украинское издание "Страна.ua" пишет, что в Белом доме могли воспринять форму обращения Зеленского как попытку надавить на Трампа.
Возможно, таким образом США хотят напомнить Зеленскому о его отказе от анкориджских договорённостей.
Вашингтон в целом "весьма сдержанно" реагирует на российские удары по целям на Украине.
Зеленский написал письмо Трампу и Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет из-за дефицита боеприпасов в ВСУ.
Польское издание Myśl Polska написало, что у Зеленского в лучшем случае осталось несколько недель, чтобы спасти то, что осталось от Украины.
Зеленский постепенно теряет западных союзников — как администрацию Трампа, так и Евросоюз, который "тихонько бросает украинцев".
Если Зеленский останется один в столкновении с Россией, он потеряет всю страну за несколько месяцев.
"Петля затягивается вокруг шеи президента", — резюмировал польский журналист - В Польше уточнили, когда на шее Зеленского "затянется петля". Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.