https://ukraina.ru/20260603/kartinka-s-trupami-i-masshtabnye-razrusheniya-ischenko-raskryl-chto-kiev-khochet-pokazat-zapadu-1079740882.html

"Картинка с трупами и масштабные разрушения": Ищенко раскрыл, что Киев хочет показать Западу

"Картинка с трупами и масштабные разрушения": Ищенко раскрыл, что Киев хочет показать Западу - 03.06.2026 Украина.ру

"Картинка с трупами и масштабные разрушения": Ищенко раскрыл, что Киев хочет показать Западу

В российском обществе до сих пор живы наивные рассуждения: "Мы ударим, они испугаются". На самом деле киевский режим встречает ракеты с восторгом — чем больше трупов и живописнее разрушения, тем лучше для западной пропаганды. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-06-03T05:30

2026-06-03T05:30

2026-06-03T05:30

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Российские военные ночью 2 июня нанесли массированный удар по украинским предприятиям ОПК, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, а также военным аэродромам. Это ответ на теракт киевского режима в Старобельске, где при атаке БПЛА по колледжу погиб 21 человек, ещё 42 человека получили ранения, сообщили в Минобороны РФ.Журналист поинтересовался, что меняют системные удары по Киеву. Ищенко ответил: "В нашем обществе до сих пор присутствуют наивные рассуждения: "Мы ударим, они испугаются". Не испугаются. Они хотят, чтобы мы ударили"."Им важно, чтобы трупов было как можно больше. И разрушения были как можно живописнее", —подчеркнул эксперт.По словам Ищенко, Киев уже сейчас выбегает с заявлениями, что ракеты прилетели неизвестно куда и на улицах нет тел погибших. "То есть они буквально просят, чтобы на улицах городов лежали сотни трупов гражданских. Потому что это картинка, которую можно показать Западу", — заявил он."Да, удары приблизят нашу победу. Но кардинально все изменится только после победы", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия уничтожит Украину, когда возьмет Киев, а не тогда, когда она его разбомбит" на сайте Украина.ру.Также на тему ударов по Киеву — в материале Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: России надо продолжать удары по Киеву и начать вынос логистики ВСУ на севере Донбасса" на сайте Украина.ру.

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