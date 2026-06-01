Ростислав Ищенко: Россия уничтожит Украину, когда возьмет Киев, а не тогда, когда она его разбомбит

Чтобы уничтожить Украину, надо разгромить ее армию, разогнать правительство и занять ее территорию. Чем больше мы стреляем и на фронте, и по тылам, тем ближе мы к уничтожению Украины. Но не надо думать, что системные удары по Киеву что-то принципиально поменяют

2026-06-01T07:00

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоВ ночь на 24 мая Киев и Белая Церковь подверглись массированному удару, что стало ответом на атаку киевского режима по колледжу в Старобельске. Российские военные применили баллистические ракеты "Орешник", "Кинжал" и "Циркон". Западные СМИ назвали эту ночь одной из самых тяжелых для украинской столицы с начала года. Позднее МИД РФ выступил с официальным заявлением, что российские силы приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. В ведомстве призвали представительства международных организаций как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского- Ростислав Владимирович, зачем киевскому режиму вообще понадобилось убивать жителей Старобельска, если они считают ЛНР оккупированной территорией с украинскими гражданами?- Киевский режим никогда не скрывал, что ведет против России террористическую войну. У террористической войны всегда есть две задачи. Во-первых, вывести из психического равновесия население противника и заставить его бояться. Во-вторых, показать себя в лучшем свете, а противника- в худшем. Населению противника надо показать, что власти не могут его защитить. Международному сообществу надо показать, что эти власти, отвечая нам (террористам), нарушают законы божеские и человеческие.Как бы там ни было, западная пресса долгое время поддерживала Украину. На этом строилась террористическая стратегия киевского режима. "Про нас напишут хорошо, про них напишут плохо". Да, ситуация меняется, и об Украине уже не так хорошо пишут. Иногда даже замечают, что она делает. Но стратегия осталась. Сразу ее не изменишь. И потом, на что ее менять?Говорят, что террор – это оружие слабых. Так Украина слабая. В спарринге "Украина-Россия" заранее известно, кто победит. Ассиметричный ответ Украина может давать только с помощью террора. При помощи террора она рассчитывает привлечь поддержку европейского населения и политиков. Почему? Потому что она рассчитывает на ответный террор – на симметричный ответ. "Мы вам по общежитию – вы нам по общежитию. А мы с этим будем носиться и плакать".Неслучайно после нашего ответа по Киеву один известный нацист выскочил и стал орать: "Смотрите. Они даже боятся на нас атомную бомбу бросить". Это же очевидная провокация. Украинские власти неоднократно давали понять, что с удовольствием воспримут ядерную бомбардировку Киева. Они собираются использовать это в пропагандистских целях. И они могут допроситься этой ядерной бомбардировки. Но уже тогда, когда в пропагандистских целях они это использовать не смогут. Может, и не допросятся. Но пока все, что они просили, они получили.Вообще я с 2014 года на эту тему регулярно вел дискуссию с жителями Донецка:- Когда нас перестанут обстреливать?- Когда война закончится. Война закончится, когда будет взят Киев и Львов. Одним словом, когда Украина закончится. Пока Украина не закончится, она не перестанет вас обстреливать.- А вот и нет. Нас перестанут обстреливать, когда Россия пошлет войска на Украину.- Ошибаетесь. Когда Россия пошлет войска на Украину, Украина будет обстреливать и вам, и Россию. Всех перестанут обстреливать, когда война закончится.Повторюсь, война закончится, когда Украина будет ликвидирована. Во всех остальных случаях это будет только перемирие перед следующими обстрелами. Так устроена Украина. Так она живет, и так она умрет.- А что поменяется, если мы будем наносить те самые системные удары по Киеву?- Российское общество получит временное моральное удовлетворение. Украина получит определенный экономический ущерб. Это убьет какое-то количество украинских военных. Погибнет какое-то количество гражданских. Но кардинально ничего не изменится. Это как на дуэли. Вы можете несколько раз ранить противника. Но пока вы его не убили, у него всегда есть шанс убить вас.У Украины нет шанса нас убить. Поэтому она пытается убить как можно больше наших людей и оповестить об этом весь мир.Повторюсь, все поменяется, когда Украина будет уничтожена. Чтобы ее уничтожить, надо разгромить ее армию, разогнать правительство и занять ее территорию. Чем больше мы стреляем и на фронте, и по тылам, тем ближе мы к уничтожению Украины. Но это не может отменить обстрелы нашей территории.Посмотрите, как киевский режим с 2023 года упорно посылает беспилотники на Москву. Из них почти ничего не долетает, но они их посылают и посылают десятками и сотнями. Они пытаются найти хоть маленькую щелочку, чтобы хоть что-то прорвалось и попало по Москве.Украина понимает, что после этого по ней прилетит гораздо больше. Но если бы у нее был хоть малейший шанс попасть по параду 9 мая, она бы это сделала, несмотря на все предупреждения. Для нее это была бы крупная медийная победа. "Мы принесем войну в самые дальние уголки России. В Москву тоже принесем".Они стараются это сделать всеми силами. И при помощи агентурной разведки пытаются проводить диверсии. И ракетно-дроновые удары наносят. И наш торговый флот в международных водах доставать пытаются при помощи своих союзников. Они пытаются наносить ущерб везде, где можно и нельзя. Им важно, чтобы трупов было как можно больше. И разрушения были как можно живописнее.Рассчитывают они на зеркальную реакцию. Пока зеркально Россия не реагирует. Мы просто какие-то военные объекты бомбим. Поэтому они выскакивают и говорят: "Подумаешь. Прилетели какие-то ракеты, неизвестно куда попали. На улицах города нет трупов". То есть они буквально просят, чтобы на улицах городов лежали сотни трупов гражданских. Потому что это картинка, которую можно показать Западу.В нашем обществе до сих пор присутствуют наивные рассуждения: "Мы ударим, они испугаются". Не испугаются. Они хотят, чтобы мы ударили. Да, удары приблизят нашу победу. Но кардинально все изменится только после победы.- То, что Украина напрашивается на удары по Киеву – понятно. А почему европейцы демонстративно не эвакуируют своих дипломатов?- Им все равно. Европейцы тоже не против заявить, что Россия нанесла удар по европейскому диппредставительству и убила дипломатов. Вы же не можете предугадать, куда ваша ракета упадет. Даже если вы хорошо прицелитесь, ее может увести РЭБ и сбить ПВО.Более того, в 1999 году США попали по китайскому посольству во время бомбардировок Белграда. Сказали, что ракета сбилась с курса. Может наша ракета сбиться с курса и попасть по французскому или канадскому посольству? Может. Они ведь очень плотно стоят в тех районах, где находятся украинские центры принятия решений (Банковая, МИД, МВД, СБУ). Все посольства всегда располагаются в правительственных кварталах. Не ехать же дипломатам с окраин к государственным чиновникам.Поэтому мы и предупреждаем западных дипломатов, чтобы они уехали из Киева.Если Европа вывезет своих послов, она продемонстрирует свою неспособность защитить Украину. Судьба такая у дипломатов.Они же не только на торжественных приемах выпивают и закусывают. Иногда это как на фронте. Бывает, бомбы падают, а в посольстве надо сидеть. Бывает, в стране каждую неделю государственный переворот. На улицах из пулемета стреляют. Вооруженная толпа в любой момент может в посольство ворваться, чтобы ограбить. Это тяжелая и неприятная работа.Эвакуация дипломатического персонала происходит только в самом крайнем случае, когда становится понятно, что толку от него никакого нет, и защитить его нельзя. Сначала вывозят членов семей дипломатов. Потом – технический персонал. Дипломатов вывозят в последнюю очередь. Это их работа – находиться в стране пребывания.Европейские страны и Россия скатываются к открытой войне, а особая ответственность в этой ситуации лежит на Германии как ведущей страны ЕС и ее канцлере Фридрихе Мерце.

