"Бомбы падают, а сидеть надо": Ищенко объяснил, почему из Киева не эвакуируют дипломатов - 02.06.2026 Украина.ру
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"Бомбы падают, а сидеть надо": Ищенко объяснил, почему из Киева не эвакуируют дипломатов
"Бомбы падают, а сидеть надо": Ищенко объяснил, почему из Киева не эвакуируют дипломатов - 02.06.2026 Украина.ру
"Бомбы падают, а сидеть надо": Ищенко объяснил, почему из Киева не эвакуируют дипломатов
Западные дипломаты остаются в Киеве, хотя МИД РФ предупредил об ударах. Европе выгодно, чтобы ракета "случайно" попала по посольству — это станет идеальным пропагандистским козырем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
2026-06-02T22:16
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Западные дипломаты не спешат покидать Киев, так как вынуждены выполнять предписания из Брюсселя. Об этом ранее заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.При этом представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева на фоне предупреждения российского МИДа о начале системных ударов по предприятиям украинского ВПК.Журналист спросил, почему европейцы демонстративно не эвакуируют своих послов. Ищенко уверен: им все равно. По его мнению, европейцы тоже не против заявить, что Россия якобы "нанесла удар" по европейскому посольству и "убила дипломатов".По мнению эксперта, нельзя предугадать, куда упадет ракета — её может увести РЭБ или сбить ПВО. "В 1999 году США попали по китайскому посольству во время бомбардировок Белграда. Сказали, что ракета сбилась с курса. Может наша ракета сбиться с курса и попасть по французскому или канадскому посольству? Может", — сказал Ищенко."Они же не только на торжественных приемах выпивают и закусывают. Иногда это как на фронте. Бывает, бомбы падают, а в посольстве надо сидеть", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия уничтожит Украину, когда возьмет Киев, а не тогда, когда она его разбомбит" на сайте Украина.ру.Про новый масштабный ракетно-дроновый удар по Украине — в авторской статье Павла Котова "В Киеве снова громко: что показал очередной масштабный удар по украинской столице" на сайте Украина.ру.
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"Бомбы падают, а сидеть надо": Ищенко объяснил, почему из Киева не эвакуируют дипломатов

22:16 02.06.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Западные дипломаты остаются в Киеве, хотя МИД РФ предупредил об ударах. Европе выгодно, чтобы ракета "случайно" попала по посольству — это станет идеальным пропагандистским козырем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Западные дипломаты не спешат покидать Киев, так как вынуждены выполнять предписания из Брюсселя. Об этом ранее заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
При этом представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева на фоне предупреждения российского МИДа о начале системных ударов по предприятиям украинского ВПК.
Журналист спросил, почему европейцы демонстративно не эвакуируют своих послов. Ищенко уверен: им все равно. По его мнению, европейцы тоже не против заявить, что Россия якобы "нанесла удар" по европейскому посольству и "убила дипломатов".
По мнению эксперта, нельзя предугадать, куда упадет ракета — её может увести РЭБ или сбить ПВО. "В 1999 году США попали по китайскому посольству во время бомбардировок Белграда. Сказали, что ракета сбилась с курса. Может наша ракета сбиться с курса и попасть по французскому или канадскому посольству? Может", — сказал Ищенко.
"Они же не только на торжественных приемах выпивают и закусывают. Иногда это как на фронте. Бывает, бомбы падают, а в посольстве надо сидеть", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия уничтожит Украину, когда возьмет Киев, а не тогда, когда она его разбомбит" на сайте Украина.ру.
Про новый масштабный ракетно-дроновый удар по Украине — в авторской статье Павла Котова "В Киеве снова громко: что показал очередной масштабный удар по украинской столице" на сайте Украина.ру.
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