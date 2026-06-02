В Киеве снова громко: что показал очередной масштабный удар по украинской столице

В ночь на 2 июня ВС РФ нанесли новый масштабный ракетно-дроновый удар по Украине, в том числе по Киеву

2026-06-02T13:08

"Отбились плохо"Согласно сообщению Минобороны России, удар стал ответом на террористические атаки Украины. Было применено высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты, а также ударные БПЛА.Что касается целей, то российское оборонное ведомство снова не стало уточнять, по каким именно объектам был нанесен удар.Так, под атаку попали предприятия оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепре (Днепропетровске), а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, объекты топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ и военные аэродромы."Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - сообщили в министерстве.О возможности масштабного удара украинские власти сообщили еще вечером за несколько часов до начала атаки. Как и в последние разы, киевский режим был вынужден признать, что значительную часть ракет сбить не удалось. По информации Воздушных сил Украины, всего было якобы сбито 642 из 729 воздушных целей. Учитывая, что подобная статистика со стороны киевского режима традиционно завышается, сбитых ракет и дронов было значительно меньше."Отбились плохо, как и в прошлый раз", - прокомментировали авторы популярного на Украине военного паблика "Николаевский ванек". В сообщении канала указывается, что атакованы были практически те же самые объекты, по которым наносился удар 24 мая, только ракет стало больше. Сбивать их пока украинцам нечем.Как и всегда, киевский режим пытается представить все так, как будто российская армия снова атаковала мирные гражданские объекты: жилые дома, склады, салон электрокаров, больницы и т.д. Исходя из публикаций в украинских соцсетях, под удар попали завод "Антонов" (перепрофилированный под сборку БПЛА), здание "Укроборонпрома", территория запорожского завода "Моторсич" и т.д.Также из сообщений украинских ведомств следует, что в стране после российского удара частично пропало электричество. Так, отключения света были зафиксированы в шести областях Украины, а также в столице.Возмездие свершилось?Накануне удара президент РФ Владимир Путин провел совещание по поводу трагедии в Старобельске (ЛНР), где ранее в результате целенаправленной атаки по общежитию колледжа погиб 21 человек.По словам главы государства, этим преступлением "киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом".До этого российские власти анонсировали начало системных ударов по объектам ВПК в Киеве. Удар 24 мая и атака в ночь на 2 июня - реализация на практике этого решения.В то же время в экспертной среде продолжаются споры о том, могут ли подобные удары считаться полноценным возмездием за теракты, совершенные Украиной.Системные удары по украинской инфраструктуре ничего кардинально не изменят, считает политолог Ростислав Ищенко."Российское общество получит временное моральное удовлетворение. Украина получит определенный экономический ущерб. Это убьет какое-то количество украинских военных. Погибнет какое-то количество гражданских. Но кардинально ничего не изменится. Это как на дуэли. Вы можете несколько раз ранить противника. Но пока вы его не убили, у него всегда есть шанс убить вас", - сказал он в интервью Украина.ру.По его словам, все поменяется, когда Украина будет уничтожена. Чтобы ее уничтожить, надо разгромить ее армию, разогнать правительство и занять ее территорию. Чем больше мы стреляем и на фронте, и по тылам, тем ближе мы к уничтожению Украины. Но это не может отменить обстрелы нашей территории, отметил эксперт.Остаются и вопросы по тому, когда наказание понесут конкретные персоналии, причастные к терактам в РФ. На совещании по трагедии в Старобельске генпрокурор Александр Гуцан сообщил, что по уголовному делу об атаке на общежитие колледжа в Луганской Народной Республике проходят командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр), командир 114-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра" Андрей Клименко и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко.До настоящего момента не было ничего известно о попытках адресно наказать высокопоставленных представителей военного и политического руководства Украины, причастных к военным преступлениям и организации террористических актов на территории России. При этом есть мнение, что точечная ликвидация подобных персонажей никак не скажется на ходе боевых действий и что логичнее добиваться полной капитуляции киевского режима и уже потом привлекать украинскую верхушку к ответственности.Удары будут продолжатьсяПока же одним из направлений, которое нужно усиливать России, остается информационное сопровождение масштабных ударов по Украине, да и вообще хода боевых действий и всего, что происходит вокруг этого.По-прежнему нет четкого описания того, какие цели попадают под российские удары. Этим пользуется противник, который скрывает масштабы своих потерь и нанесенного ущерба. Россия попутно всегда обвиняется в ударах по гражданским объектам, хотя последние если и страдают, то только от работы украинской ПВО, которая все так же располагается посреди жилой застройки.Украина же, напротив, готова высасывать "перемогу" из любого мало-мальски подходящего повода, будь то краткосрочные сбои движения по сухопутному коридору в Крым, локальные контратаки на фронте и все такое прочее.Если погрузиться с головой в мутную украинскую информсреду, может сложиться впечатление, например, что Украина уже превосходит РФ в беспилотниках, устанавливает с их помощью огневой контроль на прифронтовых трассах и т.д. При этом почему-то именно из западных СМИ мы узнаем, что объем производства дронов в России в минувшем апреле вырос на 117% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."БПЛА с видом от первого лица сейчас являются доминирующим элементом наземных боевых действий… БПЛА большей дальности обеспечили Москве возможность пополнить свой значительно меньший арсенал крылатых ракет наземного базирования и поддерживать кампанию против критически важной национальной инфраструктуры Украины", - приводит Bloomberg комментарий старшего научного сотрудника по военной аэрокосмической тематике Международного института стратегических исследований Дугласа Барри.Согласно прикидкам агентства, ежедневно в России производится порядка 20 тыс. FPV-дронов, что позволяет распределить эти БПЛА по активной линии фронта в 1,2 тыс. км из расчета по 17 беспилотников на километр в день.Пока же второй масштабный российский удар по Киеву и другим украинским регионам снова продемонстрировал уязвимость украинской противоракетной обороны перед такими атаками. Киевский режим продолжит пытаться давить на США, чтобы те снабдили ВСУ новыми поставками, однако реакция Вашингтона на последние российские удары остается весьма сдержанной."В целом прогноз по будущим ударам скорее всего, останется негативным - россияне продолжат использовать критический дефицит средств украинской противоракетной обороны, чтобы в ближайшее время нанести более значимый ущерб, чем обычно приносят такие атаки", - пишет украинский сайт "Страна.ua".Столь масштабные налеты к тому же частично перебивают повестку, которую продвигает Украина и ее союзники на Западе - что Киев перехватил инициативу в дальнобойных и средних ударах. РФ показывает, что по-прежнему может наносить Украине весьма серьезный ущерб, раз за разом "пробивая" наиболее укрепленную столичную ПВО, констатирует издание.

Павел Котов

