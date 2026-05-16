"Финский сценарий" для Украины, Трамп задумался об ударах по Ирану. Хроника событий на утро 16 мая

Западные аналитики обрисовали возможный сценарий будущего Украины. Президент США Дональд Трамп раздумывает о возобновлении ударов по Ирану, сообщили СМИ

2026-05-16T10:24

Центр геополитики JPMorgan в своём докладе сообщил, что наиболее вероятным итогом завершения конфликта на Украине становится "финский сценарий".Эксперты центра уверены, что уже в этом году пройдут переговоры."В нынешних условиях урегулирование путем переговоров может произойти уже в этом году. В этом докладе мы оцениваем, как развивается конфликт на трёх ключевых театрах военных действий — дипломатическом, финансовом и военном, — которые в совокупности определят переговорную позицию каждой стороны и устойчивость любого урегулирования. Траектория конфликта будет определяться не следующим наступлением, а тем, как эти три театра военных действий развиваются и пересекаются, и будут ли они достаточно долго существовать для достижения соглашения", – подчёркивалось в докладе.Авторы уверены: Украину ожидает финский сценарий."Исходя из этой динамики, мы считаем, что наиболее вероятный путь развития конфликта для Украины сместился от "грузинской" траектории к более "финляндской". Финляндия уступила Советскому Союзу около десяти процентов своей территории в 1944 году, но, несмотря на отсутствие формальных западных гарантий безопасности или внутренних сил до вступления в НАТО в 2022 году, десятилетиями сохраняла свой суверенитет, процветание и ориентацию на Запад", – указывалось в докладе.При этом авторы отметили, что хотя идеальной аналогии не существует, они предполагают аналогичный исход для Украины — сохранение суверенитета и ориентации на Запад.В то же время аналитики указали, что "эта траектория далеко не определена"."Ряд факторов может изменить баланс, многие из которых будут невыгодны для Украины. В частности, развивающийся конфликт с Ираном вносит вторичные и третичные эффекты, которые рискуют отвлечь внимание, ресурсы и политический капитал Запада в критический момент", – отмечалось в докладе.Ещё одним риском для Украины назвали способность президента США Дональда Трампа надавить на Киев, чтобы Украина приняла согласованные Вашингтоном и Москвой условия.JPMorgan (JPMorgan Chase & Co.) — является крупнейшим транснациональным финансовым конгломератом США и одним из старейших и самых дорогих банков в мире. Корпорация предоставляет полный спектр финансовых услуг, включая инвестиционный и коммерческий банкинг, управление активами и ценными бумагами.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский должен отдать приказ прекратить огонь и вывести войска с территории российских регионов."Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент [России Владимир Путин] в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом министерства иностранных дел Российской Федерации, президент Зеленский должен отдать приказ Вооружённым силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов", - сказал Песков 13 мая.Он отметил что "в этот момент наступит прекращение огня и стороны спокойно смогут заняться переговорами".Также Песков указал, что переговоры "неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей".Говоря о контактах с США по украинскому урегулированию, Песков заявил, что российская сторона продолжает диалог "по имеющимся каналам"."Эти контакты осуществляются на постоянной основе. И, поскольку они выполняют роль посредника, то через них ведется и обмен информацией с украинской стороной", – указал Песков.Ранее о том, что Украине нужно вывести войска с Донбасса для начала переговоров заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков."Пока она (Украина — Ред.) не сделает этот шаг, можно проводить еще несколько раундов, десятки раундов, но мы будем на одном и том же месте, понимаете? Вот в чём дело", — отметил он.Ушаков подчеркнул, что Киеву рано или поздно придется принять необходимость вывода войск с территории Донбасса.Тем временем в Финляндии часть населения недовольна тем, что страна отказалась от своего нейтрального статуса и присоединилась к НАТО. Это сказалось на отношениях с Россией и на экономике страны. Особенно пострадали приграничные с Россией регионы, население которых иногда устраивает акции протеста с требованием открыть пункты пропуска на границе с РФ.Президент России Владимир Путин 9 мая, вспоминая о решении руководства Финляндии по присоединению к Североатлантическому Альянсу указал, что это решение было принято в надежде, что в России всё рухнет и Хельсинки смогут "что-то оттяпать"."Все рассчитывали что-то оттяпать у России, что-то хапнуть, извините за простоту выражения. Вот Финляндия зачем вступила в НАТО? У нас что, с Финляндией были какие-то территориальные споры? Нет, всё было давно решено, ничего не нужно, и руководство Финляндии это прекрасно понимало. Чего в НАТО-то пошли? А в надежде, что здесь у нас все рухнет, а они тут как тут, цап-царап. Вот они уже там границу строят по реке Сестре", – указал президент.Он отметил, что воздержится от резких жестов и высказываний по этому поводу."Я бы и жест определенный сделал и кое-что сказал, но, поскольку я родом из культурной столицы, я воздержусь", – отметил Путин.Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года.Трамп думает о возобновлении войны с ИраномКак сообщило издание The New York Times, президент США Дональд Трамп после возвращения из Китая должен принять важные решения в отношении Ирана, поскольку его ближайшее окружение подготовило планы возобновления военных ударов. Как рассказали изданию помощники Трампа, тот ещё не принял решение относительно своих следующих шагов.Сам Трамп после вылета из Пекина 15 мая на борту Air Force One ещё раз подчеркнул журналистам, что последнее предложение Ирана о мирном соглашении неприемлемо."Я посмотрел на него, и если мне не нравится первое предложение, я просто отвергаю его", — сказал он.Также Трамп сообщил, что обсуждал вопрос об Иране с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Трампа, он не просил китайского лидера оказывать давление на Иран.По информации Τhe New York Times, Трамп сталкивается с противоречивыми настроениями в отношении войны. Хотя она стала для него политическим бременем, и он часто казался готовым двигаться дальше, президент США не достиг того, что часто представлял как конечную цель войны. Также издание сообщила, Пентагон готовится к тому, что операция "Эпическая ярость" — которая была приостановлена, когда Трамп объявил о прекращении огня в прошлом месяце — может возобновиться в ближайшие дни под новым названием."У нас есть план эскалации действий в случае необходимости", — заявил министр обороны США Пит Хегсет во время выступления перед законодателями в Конгрессе на этой неделе.Кроме того, он заявил, что планируется завершить операцию и вернуть домой более 50 тыс. военнослужащих, которые сейчас находятся на Ближнем Востоке, переведя их в режим стандартного развертывания.Как сообщили Τhe New York Times, два чиновника из Ближнего Востока, высказавшиеся на условиях анонимности США и Израиль ведут интенсивные подготовительные работы — самые масштабные с момента вступления в силу перемирия — к возможному возобновлению атак против Ирана уже на следующей неделе.По словам же американских чиновников, среди вариантов, представленных Трампу, есть более агрессивные бомбардировки иранских военных объектов и объектов инфраструктуры.Еще одним вариантом является отправка на место войск специального назначения для поиска ядерных материалов, спрятанных глубоко под землей.Американские чиновники сообщили Τhe New York Times , что несколько сотен бойцов сил специального назначения прибыли на Ближний Восток в марте в рамках развёртывания, призванного обеспечить Трампу этот вариант."Как специализированные сухопутные войска, их можно было бы задействовать в операции, направленной против запасов высокообогащенного урана Ирана на ядерном объекте в Исфахане. Однако для такой операции также потребовались бы тысячи войск обеспечения, которые, вероятно, образовали бы периметр безопасности и могли бы быть втянуты в боевые действия с иранскими войсками. Военные чиновники признали, что этот вариант сопряжен со значительным риском потерь", — указывалось в публикации.Иранские чиновники также уже заявили, что готовятся к возобновлению боевых действий.Подробнее о стоящем перед Трампом выборе — в статье Юрия Милославского "На геополитическом полустанке".

Егор Леев

