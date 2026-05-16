Танцы на ступенях парламента стали вирусными, "Дональд Трамп" продан на мясо. Неделя необычных фотофактов
Минувшая неделя запомнилась не только празднованием 81-й годовщины Победы, но и чередой ярких, курьезных и порой абсурдных событий по всему миру — от танцующего министра в Будапеште до "двойника" президента США Дональда Трампа в Нараянджа
В субботу, 9 мая, Россия и ряд других стран праздновали 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Этот день — государственный праздник и официальный выходной в стране, символизирующий мужество, честь и отвагу советского народа, разгромившего нацистскую Германию.
Празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в этом году вышло не только масштабным, но и по-настоящему интернациональным. Особенно символичным получился день на "дипломатическом фронте": в Пекине колонну "Бессмертного полка" возглавил посол России Игорь Моргулов, в Берлине у мемориала в Трептов-парке прошло возложение цветов, а в Люксембурге и Барселоне потомки советских воинов вышли на улицы с портретами дедов, несмотря на попытки местных провокаторов омрачить праздник.
Самое большое Знамя Победы в мире развернули на "Саур-Могиле" в ДНР, а в Ивангороде традиционно установили три экрана для жителей соседней эстонской Нарвы, чтобы те могли посмотреть концерт. В Приднестровье, где почти четверть населения (105 тысяч человек) вышла в "Бессмертный полк", глава республики Вадим Красносельский напомнил: подвиг советского народа — это право жить на своей земле.
Празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Военная техника на параде, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Калининграде.
Военнослужащие в форме времен ВОВ на параде Победы в Казани, посвященном 81-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Военнослужащие КНДР на военном параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Участники акции "Бессмертный полк", посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Санкт-Петербурге.
Ветеран Великой Отечественной войны Василий Литвинов (100 лет) на церемонии возложения цветов к Вечному огню на мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе.
Участники акции "Бессмертный полк", посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на церемонии возложения цветов к Вечному огню в Минске.
Участники акции "Бессмертный полк", посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Бишкеке.
Штурмовики Су-25 во время воздушной части парада в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Празднование Дня Победы в Севастополе.
Участники акции "Лохматый полк" в Калининграде. Акция посвящена памяти кинологов и их питомцев.
Участник акции памяти в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Акция прошла на территории мемориального комплекса "Партизанская стоянка" в Луганской Народной Республике.
Празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в саду "Эрмитаж" в Москве.
Праздничный салют в честь Дня Победы в Казани.
Праздничный салют в честь Дня Победы в Волгограде.
Пока на Красной площади проходил Парад, в Будапеште будущий глава Минздрава Венгрии Жолт Хегедюш устроил собственную "тихую" премьеру — в ритме джаза и под восторженные крики публики. Кандидат на министерский пост от партии "Тиса" прямо на ступенях парламента исполнил свой коронный танец, который уже разлетелся по интернету вирусной звездой.
Отметим, этот танец он уже показывал после победы "Тисы" на парламентских выборах, но тогда эффект был скромнее — теперь же миллионы просмотров обеспечены.
В воскресенье, 10 мая, в канадском городе Дельта произошло ДТП, которое явно претендует на премию "Самый необычный исход". Мотоцикл, столкнувшись с автомобилем, не просто остановился, а воспарил — и застыл на опоре светофора в нескольких метрах над землей, как экзотический плод на столбе.
Как сообщает телеканал CTV, мотоциклист, устроивший этот "аттракцион неслыханной щедрости", госпитализирован с серьезными травмами.
В понедельник, 11 мая, розовый буйвол на ферме в Нараянджа стал центром общественного внимания после того, как стал вирусным в социальных сетях.
Почти 700-килограммовый буйвол-альбинос по кличке "Дональд Трамп" стал местной знаменитостью благодаря своей золотистой "шевелюре" на голове, которая, по мнению посетителей, поразительно напоминает причёску экс-президента США.
Розовый гигант, чьи фото разлетелись по соцсетям, оказался на редкость флегматичным — спокойным и кротким, как и подобает буйволу-альбиносу. Местные жители приезжают на ферму, чтобы убедиться лично: "Лицо и волосы очень похожи".
Трамп
Во вторник, 12 мая, в сети набирала популярность фотография президента США Дональда Трампа, сделанная перед его отлётом в Пекин. Вирусным снимок стал благодаря ухмылке американского лидера.
В среду, 13 мая, издание NewsNation обратило внимание, что госсекретарь США Марко Рубио выбрал для визита в Китай костюм, очень похожий на одежду венесуэльского лидера Николаса Мадуро после его похищения.
"Директор по коммуникациям Белого дома только что поделился этой фотографией госсекретаря Рубио на борту Air Force One в том же спортивном костюме, в котором был запечатлен Мадуро", — написала в соцсети X корреспондент Келли Мейер, комментируя снимок, опубликованный Стивеном Чунгом.
Журналистка отметила, что это фото появилось на следующий день после интервью президента Дональда Трампа, в котором он высказал идею присоединить Венесуэлу к США в качестве 51-го штата.
В четверг, 14 мая, стало известно, что Дональда Трампа во время его официального визита в Китайскую Народную Республику угощали исключительно традиционной китайской кухней и овощами, вместо привычных для американского лидера бургеров и фастфуда. Об этом рассказал источник издания New York Post.
По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин устроил для американского президента роскошный фуршет в своей резиденции Чжуннаньхай. В основное меню входили только традиционные китайские блюда.
Вместо бургеров на стол положили рубленую треску в супе из морепродуктов, курицу кунг-пао, морские гребешки и обжаренную на сковороде говяжью вырезку, фаршированную сморчками. Картошку фри заменили побеги бамбука, грибы, бобы, фрукты, а также тушеные сезонные овощи и говядина в булочке, говорится в материале.
Паровые пельмени со свининой и креветками стали альтернативой куриным наггетсам. Газировок по типу колы и фанты также не было. Вместо них на стол подали кофе и чай. На десерт гостям вынесли брауни и мороженое. Примечательно, что сотрудников американской администрации, которых не допустили к фуршету, кормили именно едой из ресторана быстрого питания McDonald’s, сказано в статье.
В тот же день сотни кубинцев, уставшие сидеть в потёмках по 22 часа в сутки, вышли на улицы Гаваны с кастрюлями и горящим мусором. Люди скандировали "Включите свет!", перекрывали дороги. Причина коллапса проста до жути: у Кубы, по признанию министра энергетики в эфире гостелевидения, полностью закончились мазут, дизель и даже российские нефтяные резервы.
В ряде районов Гаваны протестующие, не дождавшись электричества, просто достали фишки, устроили турнир по домино и активно стучат костяшками — правда, их всё ещё можно перепутать с кастрюлями.
В четверг также сильный шторм, обрушившийся на Индию, устроил местному жителю полёт, который не снился ни одному каскадёру. Мужчина, пытавшийся удержаться за верёвку во время бури, взлетел на высоту около 15 метров — это примерно как пятиэтажный дом, только без лифта и мягкой посадки.
К сожалению, гравитация напомнила о себе с особой жестокостью: пострадавший рухнул на землю и был госпитализирован с переломами конечностей. Страшные дожди с грозами прошли по всему штату Уттар-Прадеш, оставив после себя разрушенные дома, повреждённую инфраструктуру и более 70 пострадавших.
В пятницу, 15 мая, в столице Южной Кореи торжественно распахнул ворота парк развлечений Galaxy Robot Park — место, где железные джентльмены не только продают портреты и поют, но и с удовольствием мутузят друг друга на центральной "Арене роботов".
На пресс-конференции один из гуманоидов, увидев демонстрацию боксёрских приёмов, сделал такое лицо (или его отсутствие), будто всерьёз задумался о смене профессии на бухгалтера. Парк, раскинувшийся на 16 500 квадратных метров в районе Кандон, — это не просто гаджет-шоу, а целый технокультурный комбинат.
