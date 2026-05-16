Новости СВО 16 мая: ВС РФ наступают на Покровском, Часов-Ярском и Купянском направлениях

Российские войска продолжают развивать наступление сразу на нескольких участках фронта, методично разрушая оборону ВСУ и вынуждая противника перебрасывать резервы. Об этом 16 мая сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”

2026-05-16T09:57

🟥Покровское направлениеНа Покровском участке подразделения ВС РФ продолжают глубокое проникновение в оборонительные порядки противника. Активная работа уже ведётся непосредственно в городской черте Покровска, где российские бойцы создают условия для эффективного применения разведывательных и FPV-дронов, существенно осложняя логистику ВСУ. Особое внимание привлекает район населённого пункта Светлое. Здесь российское командование сосредоточило серьёзные резервы, включая живую силу и тяжёлую технику. Это позволяет наращивать давление и готовить почву для дальнейшего продвижения. 🟥Часов- ЯрНа направлении Часова Яра российские штурмовые группы сохраняют инициативу юго-восточнее микрорайона Шевченко. Противник всё чаще жалуется на новую тактику ВС РФ — использование высокомобильных малых групп на мотоциклах и квадроциклах. Такие манёвренные подразделения быстро преодолевают опасные участки, проникают в городскую застройку и закрепляются на позициях, постепенно расширяя "серую зону" в глубину украинской обороны. 🟥Купянское направлениеПод Купянском российские подразделения продолжают тактику аккуратного, но постоянного продавливания обороны. В западной части Куриловки штурмовые группы ВС РФ уже сформировали устойчивую "серую зону". Бойцы малыми группами занимают лесополосы и оставленные здания, закрепляясь на новых рубежах. Параллельно развивается продвижение в сторону Купянска-Узлового — важного железнодорожного узла. Вместо прямых атак российские подразделения обходят позиции ВСУ через лесопосадки и районы частной застройки. Сами украинские военные признают, что из-за постоянных манёвров и тактики инфильтрации линия фронта становится для них всё более "рваной", а оборона постепенно теряет устойчивость. Ранее в новостях: Россия и Украина проводят обмен погибшими, в МИД РФ назвали условие урегулирования. Новости к этому часу

