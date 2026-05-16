Украина не предупредила страны Балтии о приближении БПЛА - 16.05.2026 Украина.ру
Украина не предупредила страны Балтии о приближении БПЛА
Украина не направляла Эстонии и Латвии предварительных предупреждений о возможном приближении беспилотников к воздушному пространству стран Балтии и Финляндии. Об этом 16 мая сообщает финский телерадиовещатель Yle
По данным издания, утром в пятницу Финляндия получила информацию о возможной угрозе со стороны БПЛА, после чего аэропорт Хельсинки временно приостановил работу. Финские силы обороны подтвердили получение предупреждения, однако не уточнили его источник. Позже выяснилось, что информацию Хельсинки передали Эстония и Латвия, которые самостоятельно обнаружили воздушные цели и уведомили финскую сторону. При этом, как утверждает Yle, Киев заранее не информировал балтийские страны о возможных маршрутах или действиях беспилотников. Инцидент вызвал обеспокоенность в Финляндии. Из-за угрозы нарушения воздушного пространства столичный аэропорт был закрыт на несколько часов, что привело к задержкам рейсов и сбоям в авиасообщении. Военные страны были переведены в режим повышенной готовности. На фоне участившихся случаев появления украинских беспилотников вблизи границ стран НАТО вопрос координации между Киевом и союзниками вновь оказался в центре внимания. Представители Эстонии и Латвии, как отмечают СМИ, призвали украинскую сторону наладить более оперативное взаимодействие по вопросам воздушной безопасности. На фоне продолжающегося конфликта всё больше стран НАТО сталкиваются с последствиями активности украинских беспилотников за пределами зоны боевых действий. Об этом подробнее в материале – Киев признал своим упавший в Латвии беспилотник.
Украина не предупредила страны Балтии о приближении БПЛА

09:20 16.05.2026 (обновлено: 09:25 16.05.2026)
 
По данным издания, утром в пятницу Финляндия получила информацию о возможной угрозе со стороны БПЛА, после чего аэропорт Хельсинки временно приостановил работу. Финские силы обороны подтвердили получение предупреждения, однако не уточнили его источник.
Позже выяснилось, что информацию Хельсинки передали Эстония и Латвия, которые самостоятельно обнаружили воздушные цели и уведомили финскую сторону. При этом, как утверждает Yle, Киев заранее не информировал балтийские страны о возможных маршрутах или действиях беспилотников.
Инцидент вызвал обеспокоенность в Финляндии. Из-за угрозы нарушения воздушного пространства столичный аэропорт был закрыт на несколько часов, что привело к задержкам рейсов и сбоям в авиасообщении. Военные страны были переведены в режим повышенной готовности.
На фоне участившихся случаев появления украинских беспилотников вблизи границ стран НАТО вопрос координации между Киевом и союзниками вновь оказался в центре внимания.
Представители Эстонии и Латвии, как отмечают СМИ, призвали украинскую сторону наладить более оперативное взаимодействие по вопросам воздушной безопасности.
На фоне продолжающегося конфликта всё больше стран НАТО сталкиваются с последствиями активности украинских беспилотников за пределами зоны боевых действий. Об этом подробнее в материале – Киев признал своим упавший в Латвии беспилотник.
