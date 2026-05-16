Без аналогов в мире: в России подчеркнули возможности “Сармата” - 16.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260516/bez-analogov-v-mire-v-rossii-podcherknuli-vozmozhnosti-sarmata--1079055857.html
Без аналогов в мире: в России подчеркнули возможности “Сармата”
Без аналогов в мире: в России подчеркнули возможности “Сармата” - 16.05.2026 Украина.ру
Без аналогов в мире: в России подчеркнули возможности “Сармата”
В мире отсутствуют сопоставимые аналоги ракетного комплекса "Сармат", и он не нуждается в дополнительной рекламе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
2026-05-16T11:22
2026-05-16T11:22
новости
россия
москва
запад
сергей рябков
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073525501_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_1a2a6d163bd9eadf330809fd097630fb.jpg
По его словам, Москва с иронией наблюдает за попытками западных стран демонстрировать показное безразличие к сообщениям об успешных испытаниях комплекса. Рябков отметил, что "Сармат" способен гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Другие заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова:🟦Характеристики комплекса "Сармат" подтверждают, что в данном случае "размер имеет значение".🟦Россия с иронией воспринимает заявления о якобы безразличии Запада к испытаниям ракеты, однако не ожидает официальной реакции.🟦Москва не заинтересована в подрыве стратегической стабильности и заранее уведомляет другие страны об испытаниях.🟦Россия демонстрирует свои возможности в ответ на концепции "зонтиков" и попытки выстраивания иллюзий защиты.🟦Никакие "зонтики" не спасут тех, кто грезит о победе над Россией.Ранее в новостях: Пескову понравилась реакция Запада на "Сармат".
россия
москва
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073525501_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_d6c02c4fa67e091b68be9e82e5519546.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, запад, сергей рябков, дмитрий песков
Новости, Россия, Москва, Запад, Сергей Рябков, Дмитрий Песков

Без аналогов в мире: в России подчеркнули возможности “Сармата”

11:22 16.05.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкРоссия и США провели новую встречу, посвящённую двусторонней повестке, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия и США провели новую встречу, посвящённую двусторонней повестке, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В мире отсутствуют сопоставимые аналоги ракетного комплекса "Сармат", и он не нуждается в дополнительной рекламе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
По его словам, Москва с иронией наблюдает за попытками западных стран демонстрировать показное безразличие к сообщениям об успешных испытаниях комплекса. Рябков отметил, что "Сармат" способен гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы противоракетной обороны.
Другие заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова:
🟦Характеристики комплекса "Сармат" подтверждают, что в данном случае "размер имеет значение".
🟦Россия с иронией воспринимает заявления о якобы безразличии Запада к испытаниям ракеты, однако не ожидает официальной реакции.
🟦Москва не заинтересована в подрыве стратегической стабильности и заранее уведомляет другие страны об испытаниях.
🟦Россия демонстрирует свои возможности в ответ на концепции "зонтиков" и попытки выстраивания иллюзий защиты.
🟦Никакие "зонтики" не спасут тех, кто грезит о победе над Россией.
Ранее в новостях: Пескову понравилась реакция Запада на "Сармат".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияМоскваЗападСергей РябковДмитрий Песков
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:20Зеленский грозит ударами, война украинцев с ТЦК. Итоги 16 мая
18:02Лихачёв назвал ключевую тему переговоров России и МАГАТЭ
17:46Кулеба пригрозил Белоруссии ударами в случае "второго фронта"
17:32Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ: обсудили ситуацию вокруг Ирана
17:21Скандал в Одессе: подросток из семьи госслужащих разбил полицейскую машину и оказался под арестом
17:08Иностранные рабочие не выдержали украинских реалий: мигранты сбежали после первого же обстрела
16:57Об этом молчали годами: сенсационные разоблачения от Табачника. "Украина: вспомнить всё"! Часть 1
16:00Писавший кратко, сильно и страшно. 155 лет Василию Стефанику
15:56Армия России прорвалась в Тихоновку и усиливает наступление на Краматорском направлении
15:49В Конгрессе США призвали ЕС самому содержать Украину
15:43ПВО отражает массированную атаку: десятки украинских дронов уничтожены над регионами России
15:06В Германии нашли кандидата для переговоров с Россией
14:43Визит Путина в Китай показывает реальные приоритеты Пекина
14:16Переговоры Россия — ЕС: Европа смягчает позицию и обсуждает возможные контакты с Москвой
13:44Харьковская область: ВС РФ освободили Боровую и Кутьковку — сводка Минобороны РФ
13:24Украина заявила о возвращении тел погибших военных
13:15Реакция на игнорирование Западом , обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 16 мая
12:51В Раде предложили запретить гадалок и эзотерические услуги
12:18От классики к цифровым технологиям: в Москве представят мультсериал о Суворове
11:53ПВО России отразила очередную атаку украинских беспилотников над регионами
Лента новостейМолния