Украина ловит НЛО: причем здесь Трамп и кролик из шляпы

Вооруженные силы Украины занимаются исследованием НЛО, сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш

2026-05-16T06:36

2026-05-16T08:27

"С началом войны исследование НЛО в нашем пространстве стало больше военной задачей, чем гражданской. В ВСУ даже появился специальный объемный документ на эту тему, согласованный главкомом [Александром] Сырским", — написал он в своем телеграм-канале.По словам Бескрестнова, на Украине действует целая государственная структура, изучающая данную тему еще с советских времен."В 2023 году я опубликовал видео с фронта, на котором аэроразведка наблюдала за неидентифицированным летающим объектом. Через час мне написали представители государственной структуры", — поделился советник.Флэш признался, что он поклонник сериала "Секретные материалы"."Ну что тут поделаешь, я люблю X-Files", — написал он.X-Files (по-русски чаще называют "Секретные материалы") — это культовый американский телесериал 1990-х годов. Его сюжет строится вокруг расследований агентов ФБР, которые сталкиваются с необъяснимыми явлениями: от появлений НЛО и инопланетян до правительственных заговоров.Большой брат подсказал идеюКонечно, история с НЛО на Украине – калька с истории американской. На прошлой неделе в США опубликовали десятки фото, видео, текстовых документов после обещания президента Дональда Трампа представить информацию американского Министерства войны о внеземной жизни и НЛО. Издание Daily Mail, ссылаясь на рассекреченные материалы ФБР, сообщает о том, что в документах, посвященных внеземной жизни и НЛО, фигурируют свидетельства о низкорослых существах. Эти материалы относятся к периоду активных наблюдений за НЛО в 1960-х годах.Один из отчётов, датированный октябрём 1966 года, содержит показания очевидцев о летающих объектах, которые демонстрировали способность к бесшумному зависанию, стремительному ускорению и вызывали сбои в работе электромагнитного оборудования."Несколько свидетелей сообщили, что видели членов экипажа, приземлившихся на этих объектах. <…> Существа ростом от трёх с половиной (107 сантиметров) до четырёх футов (122 сантиметра), одетые в то, что напоминает скафандры и шлемы", — говорится в публикации.Среди опубликованных материалов есть и предполагаемые обломки "летающих тарелок", которые характеризуются как фрагменты из неизвестного металла.Сайт американского Министерства войны, где выложили секретные архивы о неопознанных летающих объектах, за первые 12 часов открыли около 340 миллионов раз. Об этом в соцсети X сообщил официальный представитель ведомства Шон Парнелл.Спикер Пентагона назвал посетителей страницы "искателями истины". Конечно: истина о том, что на операцию против Ирана Пентагон потратил около 29 миллиардов долларов, не добившись ни одной из заявленных целей – плохая, ненужная американцам истина. И осмысливать ее не стоит. Поэтому в ведомстве пообещали, что новые материалы об НЛО будут появляться в открытом доступе каждые несколько недель.Хлеба нет, давайте зрелищО чем обе эти истории? Прежде всего, конечно, это банальный фокус. Иллюзионист достает из шляпы кролика и никто не обращает внимание, что на заднице его штанов – дырка. В смысле дырку замечают. Но всем не до нее – кролик из шляпы интереснее.И украинские власти, и Трамп, прикрывают этим "кроликом" свои неудачи. У Трампа их целая тележка: Иран не победил, Украину с Россией не замирил, Китай на место не поставил, от Гренландии отступился, а тут еще и цены на бензин выросли. С начала военного конфликта с Ираном стоимость галлона бензина в США взлетела на 50%, превысив 4,48 доллара. Поэтому – НЛО. Смотрите на тарелки, не думайте о плохом.У Владимира Зеленского все еще хуже. Ближайший соратник – экс-глава Офиса президента Андрей Ермак - обвинен в коррупции. На фронте – отступление. Ракет для ПВО не хватает. Дефицит бюджета Украины на 2026 год - 47,5 миллиарда долларов. Поэтому тоже НЛО.Сейчас мир, похоже, вступил в пору картонных политиков. Лидеров-картинок. Лидеров-шоуменов. С Зеленским – понятно: это его профессия. А ведь Трамп – такой же! Не все в курсе, но старина Дональд вёл реалити-шоу "Кандидат" (The Apprentice): программа выходила на телеканале NBC с 2004 по 2017 год.Трамп знает, как работать с аудиторией. А она, кстати, не меняется: хочет хлеба и зрелищ. С хлебом даже в богатых Штатах все хуже. По информации Мичиганского университета, в мае 2026 года индекс потребительских настроений снизился до 48,2 пункта (против 49,8 пункта в апреле). Это связано с опасениями влияния инфляции на личные финансы и возможности совершать покупки. Оценка американцами собственного финансового положения опустилась до минимума с 2009 года.Уровень безработицы в США сейчас 4,4%. В России, для сравнения, 2,2% - вдвое ниже.По данным американского Бюро переписи населения на первую половину 2026 года, суммарный коэффициент рождаемости (TFR) в США упал до 1,58 — это самый низкий показатель за всю историю наблюдений, включая период Великой депрессии. Основная причина отказа от детей — экономическая невозможность их содержать.По данным Gallup, в 2026 году только 59,2% американцев верили, что через пять лет их жизнь будет хотя бы "нормальной". Это худший показатель почти за 20 лет наблюдений.Про Украину и говорить нечего. С 1992 года страна плавно стагнировала. С 2014-го начала рушиться. Сейчас она напоминает больного под капельницей: пока лекарство дают – дышит. Так что НЛО, будьте уверены, станут прилетать все чаще и чаще.

Никита Миронов

