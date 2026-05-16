Ростислав Ищенко: Россия четко предупредила Пашиняна, что Армению может ждать та же участь, что и Украину

2026-05-16T07:00

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоРанее Владимир Путин после очередных резонансных антироссийских и прозападных высказываний Никола Пашиняна на саммите Европейского политического сообщества в Ереване заявил, что Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, чтобы был возможен "путь мягкого и интеллигентного развода". При этом многие считают, что с Арменией сейчас может произойти та же самая история, которая произошла с Украиной в 2013-2014 годах.- Ростислав Владимирович, так ли здесь все просто?- Насколько я понимаю, армянское руководство хочет сохранить возможность доить двух партнеров: и Евросоюз, и Россию. С каждым днем это получается все хуже и хуже, но такое желание остается. И пока Пашинян остается у власти (сидеть он еще будет довольно долго), такая ситуация будет сохраняться.Дело в том, что общественное мнение в Армении формировалось не один год. В последний раз я был в Ереване в декабре 2013 года. И уже тогда университетская молодежь из числа политически ангажированных гуманитариев (учились на политиков и дипломатов), которая была вполне дружелюбно настроена к России, говорила: "Мы все равно европейцы, наше место в Евросоюзе".То есть они не рассматривали стремление Армении в Евросоюз как альтернативу России или враждебное действие в отношении России. Просто они хотели реализовать свою европейскость. Хотеть невредно. Но Путин и Украине, и Пашиняну объяснял одну простую вещь: "Невозможно одновременно иметь зону свободной торговли с ЕС и с ЕАЭС. Надо выбирать что-то одно".Более того, когда это объясняли Украине, отношения России с Евросоюзом были получше, чем сейчас. Сейчас это тем более невозможно. Надо выбирать. Вбирать Армения не хочет, но выбирать рано или поздно придется.Повторюсь, позиция Пашиняна сейчас очень популярна среди широких слоев армянского общества. Может быть, армяне за пределами Армении думают иначе, но армяне в Армении считают именно так: "Вы можете между собой враждовать, а мы со всеми друзья". И поскольку Пашинян занимает популярную позицию, он получает и поддержку народа.То, что эта позиция не монтируется с реальностью – дело десятое. Пока Ереван умудряется проходить между каплями: и туда стремиться, и здесь остаться. Они же давно подписали соглашение об ассоциации с ЕС. Долго это продолжаться не может. Но пока все крупные игроки заняты друг другом, у маленьких игроков появляется пространство для маневра.Понятно, что сейчас мы с Арменией выяснять отношения не будем, потому что есть более насущные проблемы. И пока у Пашиняна есть окно возможностей существовать в том режиме, в котором он существует сейчас.Насколько это эффективно и продуктивно? Мне кажется, что в среднесрочной перспективе это приведет к серьезному психологическому слому у армянского населения, потому что придется перестраивать политику и экономику в сжатые сроки. Но Ереван и армянское общество считают, что смогут сохранить баланс между Евросоюзом и Россией. А российское руководство делает все, чтобы их переубедить.Путин же не говорит: "Дружите только с нами". Он говорит так: "Дружите с кем хотите. Но придется выбрать одного".- Выходит, на каком-то этапе мы готовы отпустить Армению в свободное европейское экономическое плаванье?- Что значит "отпустить"? Армения же не стоит у нас в шкафу. Армения как государство само определяет свою политику. Россия не претендует на то, чтобы определять армянскую политику. Армяне делают свой выбор, а мы в это не вмешиваемся. Мы только высказываем свое мнение по этому поводу.Другое дело, что в нашем обществе по-прежнему присутствует двойственное отношение ко всем постсоветским республикам. С одной стороны, у нас радуются, что Россия избавилась от нахлебников и никому ничего не должна. С другой стороны, у нас постоянно возмущаются в духе "Этих потеряли, этих отпустили". Да как можно потерять или отпустить суверенные государства, которые самостоятельно принимают решения? СССР распался больше 30 лет назад. Они не обязаны получать в Москве ярлык на княжение.Да, они состоят в определенных договорных отношениях с Россией и с другими странами. Если эти договорные отношения входят в противоречия, мы им об этом сразу сообщаем: "Если вы хотите там зону свободной торговли, то здесь ее не будет". Но это не вопрос "отпустить не отпустить". Это просто констатация факта.Допустим, я вам говорю: "Александр, если вы будете зимой ходить под домами с сосульками, они могут упасть вам на голову". Я вам не приказываю: "Туда не ходи – сюда ходи". Я только предупреждаю о том, что может произойти. Здесь то же самое. У России свои интересы, у Армении – свои. Армения защищает свои интересы так, как она их понимает и так, как у нее это получается. А мы, чтобы не было недомолвок в духе "Нам же не то обещали", четко разъясняем свою позицию.- Украину в 2013-2014 годах мы тоже предупреждали по поводу Евросоюза, и у нее ничего не получилось.- Правильно. Поэтому война идет.Украина проводила такую политику не потому, что она хотела в Евросоюз. Но мы ее предупреждали: "Хотите вступить в ЕС – вступайте. Вас туда все равно не примут. А вот появления натовских баз у своих границ мы не допустим". Также нас беспокоила политика русофобии внутри страны, которую проводила Украина. И поскольку украинская позиция радикализировалась, когда киевский режим буквально требовал конфликта с Россией, стало понятно, что будет война.Украине об этом прямо говорили.Более того, Украина не только пыталась разорвать экономические связи с Россией, но и блокировать экономические связи России с Европой. Мы ей говорили, что если так будет продолжаться, то будет война. Вот война и идет.В этом плане ситуация с Украиной и Арменией несколько отличается.Армения не выступает с политикой русофобии. Да, позиция Пашиняна не совпадает с нашими интересами, и мы об этом прямо говорим. И прямо предупреждаем, где, как и почему Армения может потерять. Но не потому, что мы хотим загнать Армению в стойло, а потому, что защищаем свои интересы.В частности, мы не можем допустить, чтобы через Армению на нашу территорию потоком шла контрабанда из Евросоюза. А именно так будут работать две зоны свободной торговли. Это будет черная дыра на российский рынок. Украина собиралась сделать то же самое. И именно это Россия блокировала, когда в начале 2013 года остановилась торговля с Украиной. Почему тогда на границе стояли очереди из фуры? Потому что Украине за счет процедуры таможенного досмотра продемонстрировали, что двух зон свободной торговли не будет.Украина имеет право подписывать любые соглашения, а Россия имеет право защищать свой рынок и свои интересы. То же самое касается Армении.Пока Армения не говорит, что на ее территории должны быть расположены базы НАТО. Более того, там до сих пор находится российская база. И, учитывая опыт Украины, Армения ведет себя гораздо осторожнее. Тем более, Россия в качестве партнера ей все равно нужна. Те же самые энергетические ресурсы в нужном количестве по нужной цене она нигде больше не получит.А вот Украине Россия в качестве партнера была не нужна. Она думала, что сама проживет. Потому я и говорю, что ситуации с ними похожи, но не тождественны.

Александр Порунов

интервью, армения, россия, украина, никол пашинян, владимир путин, ростислав ищенко, ес, еаэс, торговля