"Идеологи поработали знатно": Маркосян о том, чего боятся украинцы и будет ли новый Майдан - 16.05.2026 Украина.ру
"Идеологи поработали знатно": Маркосян о том, чего боятся украинцы и будет ли новый Майдан
Украинцы хотят прекращения войны, но пока не понимают, как этого добиться, и боятся Россию больше, чем свою вороватую власть. Идеологи поработали знатно, а на ещё один Майдан сил у Украины уже нет. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
"Идеологи поработали знатно": Маркосян о том, чего боятся украинцы и будет ли новый Майдан

Украинцы хотят прекращения войны, но пока не понимают, как этого добиться, и боятся Россию больше, чем свою вороватую власть. Идеологи поработали знатно, а на ещё один Майдан сил у Украины уже нет. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Журналист спросил эксперта, действительно ли украинцы хотят остановки войны, как утверждает бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По словам Маркосян, украинцы хотят прекращения войны, но пока не понимают, как этого добиться и боятся Россию больше, чем своей вороватой власти.
Они "чувствуют", что остановка конфликта Россию не интересует, а ее победа не обещает им ничего хорошего — идеологи поработали знатно, уверена собеседница Украина.ру.
По мнению публициста, в этом вопросе нужна разъяснительная работа, но без фанатизма и обещаний. Пока у Украины есть деньги на зарплаты, пенсии и военные выплаты, желаний что-то резко менять никто демонстрировать не будет. Такова сегодня эта страна, пояснила Маркосян.
"Это скоро изменится, но на ещё один Майдан сил у Украины нет", — констатировала Маркосян.
Полный текст материала "США, Европа или Украина? Елена Маркосян о том, кто на самом деле управляет "шоу-политикой" переговоров" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты международной политики — в материале Анны Черкасовой "Алексей Маслов: Чтобы уговорить Пекин надавить на Иран и Россию, Трамп должен что-то предложить взамен" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
