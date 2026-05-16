"Продавливают оборону ВСУ посадка за посадкой". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На этой неделе закончилось объявленное РФ перемирие 9-11 мая, боевые действия возобновились с новой силой. Впрочем, ВСУ не прекращали боевых действий. В МО России заявили, что со стороны Украины за этот период было зафиксировано 23 802 нарушения. Также сообщается, что за сутки ВСУ предприняли 12 попыток атак, совершили 767 обстрелов позиций ВС РФ.

2026-05-16T08:42

После окончания перемирия ВС РФ продолжили продвижение. Как констатирует Украинский институт политики (УИП), темпы продвижения РФ на фронте "пока остаются ограниченными". За последнюю неделю войска РФ захватили около 25 кв. км территории. Донецкая область (ДНР), по данным УИП, остается ключевым театром наступления РФ: российские войска продолжают давление сразу на нескольких участках — Славянском, Константиновском и Новопавловском направлениях.Особое внимание на Украине на этой неделе вызвали слова Владимира Путина о том, что война близка к завершению. Кто-то усмотрел в них близость дипломатического решения конфликта, а бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко считает, что это говорит о намеченном масштабном наступлении россиян и завершении конфликта военным путем. Он говорит, что Россия сосредоточила мощнейшие силы для наступления."На Запорожском и Покровском направлении ее концентрация наибольшая за последние полтора года. А значит нам, к сожалению, придется еще раз пережить очередную попытку летнего наступления", - рассказывает Луценко.Как сообщает украинский Telegram-канал "First. Новости войны", сразу после конца очередного перемирия стало окончательно понятно: пауза была лишь подготовкой к новой фазе российского наступления."Даже украинские военные и связанные с ВСУ источники уже перестают скрывать масштаб проблемы. Боец с позывным “Мучной” фактически описывает не локальные бои, а системное продавливание всей линии фронта ВС РФ. Российская армия медленно, но последовательно размывает украинскую оборону, берет под контроль логистику и выдавливает ВСУ из промежуточных узлов", - сообщает паблик.На днях и украинский военный эксперт Константин Машовец говорил, что ВС РФ проводят перегруппировку перед наступлением. В особенности это заметно, по его данным, на Добропольском и Гуляйпольском направлении.Украинские СМИ и эксперты также забеспокоились 13 мая после сообщений о том, что армия РФ форсировала Северский Донец около Святогорска и вошла в села Татьяновка и Пришиб. Опасность для ВСУ там заключается в том, что Татьяновка находится на господствующей высоте возле Святогорского монастыря, откуда открывается обзор на всю местность вплоть до Славянска.В то же время украинский военкор с позывным "Мучной" пишет, что российские малые группы пока еще только пытаются проникнуть в эти села. По его словам, россияне "сейчас больше заняты инфильтрациями и попытками просочиться в район Пришиба и Татьяновки, ища слабые места в обороне и маршруты для ДРГ".По словам "Мучного", россияне имеют преимущество в людских ресурсах, FPV-дронах, авиации, поэтому настойчиво продавливают оборону ВСУ – "посадка за посадкой, село за селом, руина за руиной".Однако, продвигаясь вперед, россияне удлиняют свои маршруты снабжения, над чем и "работает" ВСУ, сообщает военкор. "Проблема русских в том, что захватить территорию — это одно, а удержать темп наступления на всей длине фронта — совсем другое. Чем дальше они продвигаются, тем длиннее у них маршруты снабжения, тем больше зависимость от дронов, переправ и тыловых дорог", - пишет "Мучной".Вместе с тем украинский военкор Богдан Мирошников паникует по поводу ситуации на Покровском направлении. "Самая тяжелая ситуация — одновременно в районе Родинского и между Покровском и Мирноградом в промзоне. Севернее Гришиного — контроля фактически нет, наши позиции существуют только на карте, потому что фактически те, кто там остался, не имеют возможности выбраться", - рапортует украинский военкор.При этом, как сообщает украинский паблик Military Analytics, ВСУ тоже пытаются контрнаступать в Часовом Яре. Паблик сообщает, что на Константиновском направлении ВСУ активно перебрасывают операторов БпЛА к окраинам Часов Яра, чтобы взять под дроновый контроль логистику ВС РФ в город.Однако украинский эксперт и отставной военный Евгений Бекренев рассказывает, что контратаки происходят ценой больших потерь. По его словам, статистика по некоторым украинским штурмовым подразделениям просто ужасающая. "Особенно по пропорции между ранеными и убитыми, и пропавшими без вести. А пропавшие без вести на 95% — это убитые", - рассказывает эксперт.По его данным, раньше, например, в боях за Бахмут, раненых было намного больше, чем убитых и пропавших без вести. Сейчас же раненых почти нет, но большинство пропадает без вести. Он считает, что командиров, организующих такие штурмовые действия, необходимо отдавать под трибунал.Тем не менее, как рассказывает на этой неделе дезертировавший украинский военный Артем Фурманюк в эфире видеоблога Liberty.Ua, командиров не волнует такая перспектива. Он рассказывает о записи разговора командира его роты с комбатом по поводу самоубийственной миссии. Суть беседы в том, что их абсолютно не волнует вероятность гибели всех подчиненных: "Ну, убьют. Новых нагоним". Фурманюк предупреждает всех украинских военных, что лучше последовать его примеру и "делать ноги".Более подробно о происходящем на фронтах СВО - в статье Геннадия Алёхина Спецоперация на минувшей неделе. Противник окончательно утратил инициативу, но еще не сломлен

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

