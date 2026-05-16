Бесконечный кризис: почему не удастся насладиться проблемами Зеленского

Борьба Зеленского с модельной вертикалью внешнего управления — НАБУ, САП и ВАКС — созданной для удержания под контролем "элит" колонизированных стран получила своё более чем предсказуемое развитие после провала попытки подчинения антикоррупционного бюро.

Всесильный глава Офиса Зеленского Андрей Ермак провёл свою первую ночь в СИЗО пока его клиентела спешно собирала деньги на залог патрону.Политический аспект противостояния и развилки персонального будущего Зеленского описал коллега Михаил Павлив в тексте "Инсайды по делу Ермака-Зеленского": будущее у Зеленского совершенно безрадостное. И если 20 лет назад простые граждане Украины упивались бы такой политической борьбой, получая от неё искреннее наслаждение, то теперь времени на радость не будет — в текущем году воедино сходятся сразу несколько серьёзных кризисов. По отдельности их вполне можно перенести, но остаточный запас прочности у самой Украины снизился настолько, что эти кризисы дополнительно усугубят и без того ужасное состояние простых граждан.Главный для простых граждан кризис разворачивается в сфере ЖКХ и энергетикиКритическая инфраструктура Украины на ладан дышит. ТЭС, ГЭС, а с этой зимы и ТЭЦ подверглись ударам. Восстановление этих объектов и в мирное время в стране с вменяемой бюрократией является тяжёлой задачей. В воюющей стране с поражённым клептоманией чиновничеством, высшие представители которого проходят отбор в случае способности сочинить пять схем "откатов", и вовсе нерешаемая задача.Дополнительно ситуация усугубляется накопленными долгами. Должны все и всем в буквальном смысле слова.· Общая задолженность граждан Украины к началу 2026 года за потреблённые коммунальные услуги — 113,4 млрд гривен, что на 12,5% больше, чем в третьем квартале 2025 года — такая динамика является проявлением вала неплатежей (общий уровень оплаты ЖКУ составил 83,1%).· Общая задолженность водоканалов за потреблённую электроэнергию перед облэнерго к маю 2025 года превысила 12,5 млрд гривен — лидировали Харьковская и Полтавская области.· Общая задолженность предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) за потреблённый природный газ превышает 150 млрд гривен, из них 130 млрд гривен составляет долг перед "Нафтогазом".· Общая задолженность государства перед предприятиями ТКЭ превысила 78 млрд гривен и ежегодно становится больше на 15 млрд гривен.· Общая консолидированная задолженность "Нафтогаза" в конце 2025 года превысила 4,2 млрд долларов, что на 63% больше, чем годом ранее.Никакого простого способа решения долговой проблемы нет. Единственное логичное и системное "решение" — повышать тарифы, как того требуют внешние кредиторы, рыночная логика (вечное стремление к экономически обоснованным тарифам), добиваться реструктуризации задолженности крупных компаний, а также точечно — насколько хватает финансового ресурса — гасить долги за счёт бюджета.Но задолженность не является наибольшей проблемой коммунальной сферы. "Битые" ТЭЦ Киева некому и не за что восстанавливать: Зеленский кивает на Кличко, Кличко жалуется на отсутствие обещанного финансирования из госбюджета, а глава военно-гражданской администрации Тимур Ткаченко увольняется, чтобы не нести ответственность. И это на фоне масштабной атаки "Геранями" по Западной Украине, которая с 2022 года считалась более-менее спокойным местом. В общем, с началом следующего отопительного сезона ВКС вполне могут оставить без ТЭЦ ещё и города Западной Украины или добить оставшиеся газовые месторождения, топливо из которых сейчас направляется на заполнение ПХГ.Второй по значимости кризис — общественныйНакапливаются проблемы внутри украинского общества и по линии общество — государство. Бусификация — ей нет альтернативы и нет конца — постепенно повышает градус насилия в обществе, а также подстёгивает рост количества дезертиров, среди которых хватает тех, кому нечего терять. Одновременно бизнес, решая проблемы с дефицитом рабочей силы, завозит трудовых мигрантов — турок, индусов, пакистанцев и бангладешцев, которые становятся раздражающим фактором и участниками столкновений, например с ромами. Никуда не делся языковой вопрос.Третий кризис — бюджетно-экономический.Украинские госбюджеты после 2022 года все были изначально нереалистичными и пересматривались раз в год, — выделялись традиционные 1,5 трлн гривен на войну — но бюджет на 2026 год стал просто эталоном неадекватности. В него включали не просто всё, что нужно, но и всё, что хотелось, включая повышение стипендий для студентов в надежде на то, что все счета оплатит Россия из своих замороженных ЗВР. Вернее, то, что ЕС заплатит из украденных у России средств. Пока не получилось.Теперь все эти расходы придётся резать, приводя в соответствие с реальным поступлением денег. А ведь есть ещё и госкомпании: для стабилизации финансового состояния УЗ требуется 80 млрд гривен, "Укрпочта" должна кредиторам и другим организациям 4,14 млрд гривен и так далее.Жизнь в условиях острого бюджетного кризиса для Украины стала абсолютной нормой, но этот кризис станет ещё острее. А жизнь бизнеса станет нестерпимой из-за запредельно дорогой электроэнергии, растущих налогов, дефицита рабочей силы, снижения покупательной способности и конкуренции с импортом.Всё это будет происходить на фоне роста и без того запредельного хаоса внутри украинской власти и бюрократии, которая и так не блещет умом, сообразительностью, порядочностью и исполнительностью.На этом фоне война медиамагната соросовского разлива Фиалы и экс-президента Украины Порошенко* вместе с НАБУ против Зеленского будет важным политическим, но второстепенным и фоновым для населения моментом — выживать гражданам Украины будет всё сложнее.Не факт, что что-то существенно изменится и для РоссииВо-первых, нет гарантий того, что Зеленского принудят к подписанию всего, что от него требует Россия и вывода войск на админграницы новых территорий, а также прекращения ударов дронами по территории России.Во-вторых, не факт, что на Украине в принципе что-либо существенно изменится — следующая власть будет состоять из плюс-минус тех же людоедов и неонацистов так как никакой альтернативы им нет.В-третьих, накопленные противоречия в случае остановки боевых действий гарантированно толкнут Украину в пропасть гражданской войны на всей её территории, а значит порядка там не будет.И, наконец, наибольшей проблемой сейчас является уже не столько Украина, сколько Евросоюз, ставший для Украины военным тылом.О том, что говорят о ситуации на Украине эксперты - в статье Кровавая фабрика иллюзий. Эксперты и политики об Украине и о перспективах войны и мира*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

