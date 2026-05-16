Лелека из Берлина и "Минотавр" из Риги: культурный заказ Запада

На этой неделе культурный банк срывает Европа. Там сразу два знаковых события- Каннский кинофестиваль и конкурс "Евровидение".

2026-05-16T11:09

С 12 по 23 мая 2026 года французский курорт превращается в столицу мирового кинематографа, а Венская городская галерея стала сценой для участников 70-го музыкального шоу Европы. Правда, юбилейный конкурс отметился крупнейшим бойкотом в истории: Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения отказались от участия в "Евровидении" в знак протеста против допуска Израиля.Бумажный тигр против Минотавра: основная битва Каннского фестиваляИтак, Канны. В основном конкурсе покажут 22 фильма, фаворитами считаются "Минотавр" Андрея Звягинцева, новая трагикомедия Педро Альмодовара "Горькое Рождество" и криминальная драма Джеймса Грэя "Бумажный тигр" со Скарлетт Йоханссон. Примечательно, что Голливуд в этот раз своих лучших представителей на Каннский фестиваль не прислал: сказывается, видимо, политическое охлаждение между США и ЕС. А тот фильм, который будет бороться за "пальму" рассказывает об американской мечте и русской мафии. Вообще, о русских на Каннском фестивале будут говорить много, но при этом - вот парадокс! - никого от России на мероприятии нет. Конечно, если не считать "любимчика Канн", режиссера Звягинцева, но он представляет Россию в изгнании. С Каннами у Звягинцева давняя дружба. Премьеры его новых работ неизменно проходят на Лазурном побережье. Здесь он презентовал свои киноработы "Изгнание" (2007), "Елена" (2011) и "Левиафан" (2014). В последний раз режиссер приезжал на Лазурный берег в 2017 году с фильмом "Нелюбовь", после которого исчез на девять лет из-за болезни.И вот наконец-то мэтр возвращается c новым кино, где впервые переносит действие в мир больших денег. Главный герой Глеб руководит крупной корпорацией. Дела в бизнесе идут неважно, и он вынужден массово сократить штат сотрудников. На фоне профессионального кризиса Глеб узнает про измену жены. При этом все проблемы главного героя случаются в 2022 году, что как бы намекает… Программный директор кинофестиваля Тьерри Фремо предупредил, что Звягинцев покажет российское общество с непривычного ракурса. Что это за ракурс популярно объяснили клакеры-релоканты, вроде Андрея Венедиктова*. "Андрей Звягинцев в программе Каннского фестиваля с фильмом "Минотавр". Про нас. Держим кулачки за Андрея", - написал экс-директор радио "Эхо Москвы". Иноагент Венедиктов прямо назвал "Минотавр" "нашей мягкой силой". Съемки фильма проходили в Риге на французские деньги, а их нужно отрабатывать. Вот Звягинцев и покажет, как богатые россияне оказались с началом СВО перед проблемой политического и морального выбора. Это будет главное кинематографическое осмысление той жизни, в которую российские либералы и нетвойняшки попали после "краха своего дела" в 2022 году. Наконец, это будет первый большой проект, сделанный в эмиграции, где живут сам режиссер и часть актеров: Варвара Шмыкова и Анатолий Белый; сам фильм снимался в Латвии на французские деньги. Под этим углом и стоит оценивать фильм, но уже после официальной премьеры.А где же Украина, из-за которой и заварился весь этот сыр-бор? А она в Каннах представлена кинематографической палаткой-павильоном, где засели генеральный директор Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи, директор SUNNY BUNNY Богдан Жук и программный координатор Одесского международного кинофестиваля Надежда Рокитянская. Открытие павильона началось с минуты молчания в память о погибших в результате обстрелов Украины. А потом украинцы традиционно попросили денег у европейцев на поддержку украинской киноиндустрии. А что ж хотят поддерживать?Программа украинского павильона в этом году включает, в основном, профессиональные дискуссии, то есть, болтовню об украинском кино, которое в Канны не привезли. На фестивале будут представлены только авторские и документальные ленты, интересные ну очень узкому кругу ценителей. Им покажут документалку "Весна" режиссера Ростислава Кирпиченко, которая попала в программу Special Screenings. Это "история об оккупированной Украине, памяти, достоинстве и сопротивлении даже в самых мрачных обстоятельствах". И конечно же, эта история появилась на свет при поддержке Франции и Литвы, а значит, посыл фильма легко считывается. Кто платит тот и заказывает музыку.Впрочем, гораздо интересней кинозаказухи об украинских партизанах сериал из жизни, который прямо сейчас снимается в Киеве, да еще и с участием западных "звезд". Представители экс-главы ОП Андрея Ермака, задержанного по подозрению в отмывании денег, попросили денег для внесения залога у американского актера Шона Пенна. Однако, актер который раньше сопровождал шоумена Зеленского и режиссера Ермака в горячие точки, отказался сбрасываться на выкуп Ермака из СИЗО. "Говорят, сегодня в поисках легальных денег на залог для Ермака в отчаянии решили позвонить голливудскому актеру Шону Пенну", - злорадно сообщил парламентарий Ярослав Железняк. По его словам, защитники Ермака сообщили Пенну, что его украинский друг попал в беду, содержится в плохих условиях и нуждается в помощи. Депутат утверждает, что актер внимательно выслушал звонящих и пообещал помочь "другу, которого уважает", однако никаких денег так и не перевел. Видимо, не желает пятнать карьеру и карму. Что ж, вся надежда теперь на Анджелину Джоли…Лелека из Берлина: вместо Украины уже поют немецкие "нахтигали"Впрочем, все внимание украинцев сейчас приковано не к Каннскому фестивалю, и не к театральным страданиям "серого кардинала" Ермака, а к сцене "Евровидения-2026". Там украинская певица LELEKA прорвалась в гранд-финал конкурса и 16 мая выступит с песней "Ridnym" под номером 7. Виктория Лелека была не слишком известна до конкурса, она тихонько себе выступала с фольк-джазовой группой Leléka, но потом спонсоры решили ее двинуть в Нацотбор. Артистка получила самые высокие баллы от зрителей и жюри за песню о преодолении своих страхов и национальных корнях. "Когда все посеянные нами семенаЗацветут и приведут нас к дому,Мы увидим, что деревья выросли еще больше".Так "украинский аист" с европейских подмостков намекает соотечественникам-мигрантам, что пора валить из уютной Европы на родину. Кому-то в окопы, кому-то "арбайтен". И явно ж LELEKA не случайно выбрали рупором этой песенной идеи. Дело в том, что очередной национальный соловейко давно обитает в Германии и имеет немецкие корни. Cама Лелека говорит, что хотела бы приехать на Украину, но пока учится в немецкой консерватории. К слову, выступление "цеукраинки" на песенном европейском конкурсе обошлось в 300 тысяч долларов. При этом LELEKA уклонилась от ответа на вопрос о спонсорах ее шоу, но сообщила, что примерно за такие же деньги на "Евровидении" пели Jerry Heil и Аlyona Alyona.Но тут даже не в деньгах дело. Очень показательно, что "голосом Украины" на международной сцене становится представительница Германии. Получается довольно символично: страна, которая годами строила культ "самобытности" и орала об уникальной украинской культуре, на которую покушаются "москали", в итоге даже для международного песенного конкурса вынуждена опираться на артистов, давно встроенных в западное культурное пространство. То есть украинскую культуру теперь фактически производят, отбирают и упаковывают за пределами самой Украины. И да, ЕС не просто финансирует "украинские" фильмы, музыкальные и книжные проекты, а формирует целую экспортную культурную витрину Украины. Причём продвигаются преимущественно те исполнители, режиссёры и медийные фигуры, которые максимально соответствуют идеологическим и политическим ожиданиям Запада. Проще говоря, Европе нужна не вся украинская культура, а только её удобная версия. На этом фоне разговоры о "культурной независимости" звучат всё менее убедительно. Потому что если украинские артисты живут, учатся, работают и строят карьеру в Европе, а финансирование и продвижение идут через западные фонды и институции, то возникает закономерный вопрос: где в этой конструкции остаётся сама Украина?Впрочем, даже украино-европейские потуги на сцене "Евровидения-2026" потеряли всякую привлекательность после сенсационных заявлений директора шоу Мартина Грина. Накануне финала он объявил о том, что Россия может вернуться на европейскую эстрадную сцену в любой момент. По его словам, РФ отстранили от участия в "Евровидении" не из-за войны с Украиной, а по причине действий российской государственной телерадиокомпании ВГТРК, "независимость которой от Кремля доказать не удалось". На вопрос о том, может ли Россия вернуться к участию в конкурсе, если ее телекомпания будет соблюдать правила членства, Грин ответил: "Теоретически, да".Конечно, далеко не факт, что Москва пожелает снова петь и танцевать на одной сцене с европейскими фриками и клоунами - фестиваль-то вырождается. Но тут важней совсем другое: Европа постепенно возвращает РФ и в спорт, и в культуру, игнорируя возмущенные визги укронациков. А кого слушать-то? Как мы написали выше, культурной Украины давно не существует, творческую повестку Неньки и ее "звезд" лепят европейцы, и они же решают, что пришла пора наводить мосты с РФ и заканчивать противостояние - на сцене, на экране, на стадионе.

*Признан в РФ иноагентом

Елена Кирюшкина

украина, россия, европа, андрей ермак, шон пенн, александр глеб, евровидение, ес, сизо, культура, эксклюзив