Странная история Иоанна Павла II и Мехмета Агджи: 45 лет с момента загадочного покушения

13 мая 1981 года боевик связанной со спецслужбами Турции организации "Серые волки" четырежды выстрелил в папу римского Иоанна Павла II. Вряд ли убийца был одиночкой, но заказчики покушения до сих пор неизвестны

2026-05-16T08:00

13 мая 1981 года ровно в 17 часов белый автомобиль "Фиат Компаньола" папы римского Иоанна Павла II выехал на площадь перед собором Святого Петра. Общие аудиенции, на которых любой верующий мог получить благословение понтифика, стал проводить ещё предыдущий папа Павел VI, но он устраивал подобные приёмы в соборе, а новый папа перенёс общение с паствой на огромную площадь.Папамобиль двигался по площади святого Петра, разбитой на сектора. Они были разделены проездами шириной в пять метров, и лишь невысокие деревянные барьеры сдерживали толпы паломников. Рядом с водителем сидел начальник жандармерии Ватикана и личный телохранитель папы Камилло Чибин. Позади, держась за поручень, стоял сам Иоанн Павел II. Рядом с машиной шли несколько охранников в штатском.Понтифик уже собирался покинуть машину, когда в 17.17 раздались четыре выстрела. Папа упал на руки своего личного секретаря Станислава Дзивиша. Все пули попали в Иоанна Павла II: две из них угодили в живот и еще по одной – в левую и правую руку. Одна из пуль ранила в грудь американскую паломницу, стоявшую за барьером с другой стороны машины.Камилло Чибин бросился в погоню за стрелявшим. Киллер на бегу выбросил пистолет под стоявший на обочине грузовик. Оружие тут же подобрали свидетели и отдали его полицейским. Дорогу убийце преградила престарелая итальянская монахиня – он сбил её с ног, но сам упал и был тут же схвачен.Уже через 8 минут папа был в больнице Джемелли, расположенной в 6 километрах от места покушения. По совету врачей Станислав Дживеш совершил над папой таинство елеепомазания. Операция длилась пять часов, понтифику удалили несколько метров кишечника. Оперировавшие врачи позже признали, что лишь чудо спасло жизнь Иоанну Павлу II. Внутри тела пуля изменила траекторию и прошла в миллиметрах от подвздошной аорты, позвоночника и нервных центров.Очнувшийся после операции понтифик попросил всех католиков молиться за "моего брата, которого я искренне прощаю", имея в виду покушавшегося. На первых допросах киллер упорно молчал, однако итальянская полиция легко смогла установить его личность. 23-летний Мехмет Али Агджа был членом боевой ячейки радикальной турецкой организации фашистского толка "Серые волки". В Турции нё руководителям предъявляли обвинения в организации многочисленных политических убийств (считается, что их жертвами стали 593 человека), при этом организацию подозревали в тесных связях с турецкими спецслужбами.Родившийся в 1958 году в бедной турецкой семье Мехмет Али Агджа присоединился к "Серым волкам" ещё в юношеском возрасте. 1 февраля 1979 года Агджа по указанию этой организации застрелил главного редактора леволиберальной стамбульской газеты Milliyet Абди Ипекчи. В июне того же года Агджу арестовали и приговорили к пожизненному заключению. Но уже 25 ноября полгода ему удалось бежать. Радикал оставил в камере письмо, адресованное редакции Milliyet, в котором угрожал убить папу римского. Агджа отправился в Болгарию, где находилась главная база турецкой мафии. Возникла версия, что замешаны были сочувствующие "Серых волкам" сотрудники турецких спецслужб.В 1980 в Турции Агдже был заочно вынесен смертный приговор, но он сам спокойно путешествовал по Средиземноморскому региону. 10 мая следующего года Агджа прибыл в Рим.После задержания Агджа всё время повторял полицейским, что ему "наплевать на собственную жизнь". В его кармане нашли несколько рукописных заметок на турецком языке, в одной из которых говорилось: "я убиваю папу в знак протеста против империализма Советского Союза и Соединенных Штатов, и против геноцида, проводимого в Сальвадоре и Афганистане". Агджа сразу признал свою вину и заявил, что действовал в одиночку, а мотивы преступления объяснял тем, что папа римский "нёс личную ответственность за нападки Запада на ислам".20 июля 1981 года состоялся суд, приговоривший стрелка к пожизненному заключению.Ряд западных СМИ начали писать, что Агджу направляла "рука Москвы". Президент США Рональд Рейган даже выступил с заявлением, что его страна прервёт дипломатические отношения с социалистическим лагерем, если предположения о "лубянском следе" подтвердятся. Но итальянский суд не нашел связи между КГБ и Агджой.В 1983 году киллер начал давать показания в развитие этой версии – он был нанят болгарскими спецслужбами, а пистолет ему передал военный атташе посольства Болгарии и сотрудник болгарской разведки Желю Васильев. Власти Болгарии получили задание от КГБ устранить Папу Римского, поскольку в СССР были крайне обеспокоены, что главой Римско-католической церкви стал человек из социалистической Польши, к тому же ярый антикоммунист. Агджа утверждал, что прошел двухмесячные курсы по обращению с оружием и организации террористических действий в лагере Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в Сирии. Все попытки привязать Софию к покушению провалились. Хотя ключевой фигурой заговора был объявлен представитель болгарской авиакомпании "Балканские авиалинии" в Риме Сергей Антонов, которому в день покушения был на площади Святого Петра, однако после пребывания под арестом в 1986 году его отпустили на родину.После распада соцлагеря никаких данных о подготовке операции по устранению Иоанна Павла II найдено не было. В 2001 году бывший председатель КГБ Владимир Крючков заявил:"Подобные сообщения – сплошной вымысел, более того – провокация, абсурд и чепуха. Никакого отношения к попытке покушения на папу римского Советский Союз и его спецслужбы не имели. Всё это надуманно".В 2002-м сам Папа во время визита в Болгарию заявил:"Я никогда не верил в так называемый „болгарский след“ в силу глубокого уважения и симпатии к болгарскому народу".27 декабря 1983 года понтифик посетил в тюрьме осуждённого Агджу. У них состоялся долгий разговор наедине, содержание которого до сих пор остается неизвестным. Выйдя из ворот тюрьмы, Иоанн Павел II заявил: "стрелял Агджа, но его выстрел направляла другая рука".В 2000 году Агджа был помилован и выслан в Турцию. Изначально Агджу ждала смертная казнь, однако благодаря реформам в турецком законодательстве приговор за ограбления и убийство заменили на 36 лет тюрьмы. Позже срок сократили до 10 лет, сославшись на то, что преступник отбыл его часть в иностранной тюрьме.Во время новой отсидки Агджа начал делать странные заявления – то, что хочет получить польское гражданство и поселиться поближе к местам, где родился Иоанн Павел II, то, что хочет написать книгу о своей жизни, причем в соавторстве с Дэном Брауном, создателем конспирологических триллеров.В апреле 2005 года американский дипломат, бывший посол США в Москве Джек Мэтлок сообщил:"После тщательного расследования эксперты пришли к заключению, что Агджа законченный лжец. Он рассказывал противоречащие друг другу истории, и нет никаких убедительных доказательств, что за покушением на папу кто‑либо стоял".Расследования причастности к покушению самого ЦРУ, которое тесно сотрудничало с "Серыми волками" через турецких коллег в рамках операции НАТО "Гладио", никто официально не проводил.В 2006 году депутат итальянского парламента Паоло Гуцанти заявил, что благодаря показаниям сбежавшего в Великобританию в 1992 году начальника архивного отдела КГБ Василия Митрохина якобы установлено, что за попыткой убийства папы римского стояли советские спецслужбы. В ответ Агджа неожиданно заявил, что заказ на убийство папы исходил из недр администрации Ватикана.Подхватившие эту сенсацию итальянские журналисты предположили, что заказчиком мог быть кардинал Агостино Казароли, умерший в 1998 году. В его обязанности входила работа с католиками в странах социалистического блока, и итальянская контрразведка подозревала его в сотрудничестве с КГБ. Но документальных подтверждений хоть какой-то злонамеренной деятельности Казароли не нашли.Агджа вышел на свободу в 2010-м, а через три года появилась его книга "Мне обещали рай", изданная на итальянском языке (гонорар за неё составил $ 3 млн). На страницах своей биографии он уверял, что врал и про КГБ, и про Ватикан. По его новой версии, заказ на убийство главы Римско-католической церкви ему дали и оплатили власти Исламской республики Иран. Якобы в 1980 году после побега из тюрьмы Агджа скрылся в Иране, прошел там спецподготовку по обращению с оружием и взрывчаткой, после которой лично аятолла Хомейни приказал ему убить Иоанна Павла II. Агджа утверждал, что признался в этом понтифику во время встречи в 1983 году.Покушение на площади святого Петра состоялось 13 мая, в день, когда отмечалось явление девы Марии детям в португальском городе Фатима в 1917 году, и Иоанн Павел II считал, что именно Богородица спасла ему жизнь. Ровно через год выздоровевший папа отправился в Фатиму, чтобы поместить ранившую его пулю в алтарь тамошней церкви пресвятой Богородицы. Во время богослужения на папу вдруг кинулся со стилетом испанский священник Хуан Мария Фернандес Экрон. На этот раз Камилло Чибин среагировал мгновенно и перехватил руку с оружием. Священник был признан сумасшедшим.Ныне Мехмет Али Агджа ведёт тихую жизнь в маленькой квартире в пригороде Стамбула, и целыми днями кормит уличных кошек и собак. Он заявляет журналистам, что чувствует себя "понтификом бездомных животных". Многие считают его безумцем, но в 2010 году журналист Мехмет Али Биранд, который трижды встречался с киллером в итальянской тюрьме, признался:"У меня сложилось впечатление, что он нарочно изображал безумца. Ему нравилось играть с журналистами. Агджа хотел нажиться на своей истории, считая, что, если бы его жертвой был не папа, он не оставался бы в тюрьме так долго".

Олег Хавич

