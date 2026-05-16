"Произносят много правильных слов, но...": Россия послала сигналы США и очертила красные линии по Украине

С разницей в пару дней вышли интервью двух высокопоставленных представителей МИД РФ с заявлениями о действиях Соединённых Штатов, направленных против России, несмотря на продолжающееся сотрудничество по урегулированию конфликта на Украине. Что это значит?

2026-05-16T07:27

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 13 мая в эфире телеканала RT India назвал санкции против "Роснефти" и Лукойла неправомерным, нелегитимным решением Соединённых Штатов, отметив, что целью этой кампании, что и не скрывается, было убрать эти структуры из всего международного бизнеса. И вообще, Вашингтон принял доктринальные документы, в одном из которых провозглашается необходимость для США доминировать на мировых энергетических рынках, добавил он."Причём всё это было сделано под предлогом Украины. Президент Трамп не раз говорил, что "Украина — это война Байдена, это не моя война". Но тем не менее...", - сказал глава МИД РФ.Он подчеркнул, что Россия ценит, что президент США Дональд Трамп начал диалог с ней, с президентом Владимиром Путиным, стороны общаются и на других уровнях: глав внешнеполитических ведомств, помощника российского лидера и спецпредставителя американского."Произносят очень много правильных слов: что Россия и США имеют огромные перспективы взаимовыгодных, современных, технологических, энергетических, прочих проектов. Но на деле ничего не происходит. На деле, кроме вот этого диалога регулярного, что является нормальным в общении между людьми и государствами, всё остальное — это та же самая линия, которую Байден начинал. Все принятые при Байдене санкции против России сохраняют свою силу. Более того, администрация Трампа принимает уже и свои инициативы по экономическому "наказанию" России", - заявил Лавров.Этот факт никого не должен удивлять, если вспомнить, что Трамп вступил на первый президентский срок с громким обещанием поладить с Россией и лично с Путиным, отменить все санкции, введённые администрацией своего предшественника, демократа Барака Обамы, а в итоге за 4 года правления ввёл рекордное количество ограничительных мер в отношении Москвы. Статус Крыма он так и не признал, а дипломатическая собственность РФ, незаконно конфискованная Обамой в последние недели на посту (когда Трамп уже был избранным президентом США), по сей день остаётся недоступной для российских дипломатов. Сегодня история повторяется: обещая полностью избавиться от наследия предыдущей демократической администрации, миллиардер-республиканец во многом следует тем же курсом касательно России.В частности в попытках вытеснить российских поставщиков с мирового энергетического рынка вообще, о чём было упомянуто, и в частности окончательно закрыть доступ для трубного газа из РФ в европейские страны, которые, несмотря на политические разногласия, продолжают его закупать."Посмотрите, как сейчас американцы планируют восстановить "Северные потоки" — два газопровода, которые были взорваны. Причём сами американцы при Байдене заявляли, что эти газопроводы не будут работать. Сейчас, правда, обвиняют украинцев, что они взорвали эти трубы. И американцы хотят выкупить ту часть, которая принадлежала европейским компаниям. Выкупить они хотят раз в 10 дешевле, чем европейцы вложили. А если они это сделают, <…> цены уже будут не результатом договорённости между поставщиком — Россией — и Германией, а цены будут диктовать американцы, которые выкупят эту трубу у европейцев. Хотят - они тоже открыто об этом говорили - забрать у Украины транзитный газопровод из России в Европу, чтобы и эти потоки контролировать. Так что цель подобрать под себя, забрать под себя все мало-мальски значимые энергетические маршруты — она абсолютно очевидна", - заявил Лавров.Правда, в отличие от своего предшественника Трамп ослабил ограничения против энергоресурсов из РФ. 13 марта Министерство финансов США вывело из-под санкций российские нефть и нефтепродукты, которые были погружены на суда к 12-му числу. Однако это был отнюдь не добрый жест Вашингтона в рамках курса на восстановление сотрудничества с Москвой. Американская администрация приняла такое решение, поскольку сама крайне нуждалась в этом.На брифинге в Белом доме месяц назад журналисты спросили министра финансов США Скотта Бессента, сколько получила Россия от временного ослабления санкций.На что он ответил: "Давайте представим себе другой мир, где цена на нефть подскочила бы до $150. Тогда они бы заработали гораздо больше, продав баррели, которые уже были погружены на танкеры. Их собирались продать. Они всё равно должны были попасть в Китай, но мы перенаправили их нашим союзникам. Мы помогли стабилизировать цену на нефть. И, как вы знаете, были и сценарии конца света с нефтью, дорожающей до $150. До $200. До $250".Иными словами, главной целью вновь было не дать Москве получить дополнительную прибыль за счёт экспорта топлива, а заодно и Китаю не позволить закупить энергоресурсы, необходимые для промышленного производства. Плюс высокие котировки на мировых рынках автоматически тянут вверх цены на бензин в США, что стало одной из ключевых причин недовольства властями со стороны американцев, в контексте приближающихся промежуточных выборов в Конгресс читай – электората. Трампу и Республиканской партии это, естественно, совершенно не нужно. Спустя чуть больше месяца, 15 апреля, нефтяные санкции вновь заработали в полную силу.Как раз об этом идёт речь в интервью заместителя главы МИД РФ Александра Панкина РИА Новости. Дипломат указал на действия США, направленные на ущерб России, - это всевозможные санкции, список которых не просто не сокращается, а увеличивается.Те отдельные послабления в санкционном режиме, которые всё же имеются, носят исключительно конъюнктурный характер, и все прекрасно понимают причины подобных решений (имеется ввиду то самое продление лицензий Минфина США на поставки нефти из РФ), добавил Панкин."Но в целом, конечно, хотелось бы, чтобы то, что говорит американский президент, и, наверное, говорит искренне, чтобы это находило подтверждение в действиях американской стороны", - заявил заместитель главы МИД РФ.Он также подчеркнул, что пока Москва не видит какого-то серьёзного продвижения на экономическом треке, наоборот, ужесточаются условия для российского бизнеса: чинятся всевозможные препоны экспорту, платежам, передвижению транспорта, транспортировке не только нефти, но и иных разных грузов.Хотя на протяжении нескольких месяцев регулярно проходят консультации группы по экономическому взаимодействию России и США под руководством спецпредставителей президентов двух стран - Кирилла Дмитриева и Стивена Уиткоффа."Я сторонник тихой дипломатии. Тихой не в смысле скорости, а тихой в смысле тишины. Не всё надо пиарить, потому что ситуация меняется, появляются нюансы", - сказал Панкин.При этом он, как и Лавров, положительно оценил возобновление нынешней американской администрацией диалога с Россией. Байден за весь период своего правления – на который и пришлось начало СВО – ни разу даже не позвонил в Кремль, не говоря уже о личных переговорах на высшем уровне."Наши контакты с американской стороной, контакты наших президентов, которые были по телефону и очные, они оставляют хорошее впечатление, впечатление о договороспособности американской стороны в рамках тех функций, которые она предлагает в урегулировании украинского конфликта. Приезды [Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Москву], безусловно, помогают, поскольку это очень длительные разговоры и, судя по всему, откровенные. Они позволяют разложить ситуацию на составляющие части, понять, где, что, как может продвинуться, какие зависимости существуют", - заявил Панкин.Возможно, просто так совпало, что интервью двух российских дипломатов вышли вслед друг за другом. В то же время этот факт можно рассматривать как сигнал Москвы Вашингтону: она видит, что решения Соединённых Штатов по временным послаблениям ограничений носят эгоистичный характер, и чётко даёт понять, что не приемлет точечные уступки в обмен на ультиматумы по Украине.За пару дней до выступления Лаврова на RT India украинское издание Kyiv Independent, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Вашингтон обещает России частичное снятие санкций, а на Киев пытается воздействовать посредством коррупционных расследований – таким образом Штаты пытаются перезапустить трёхсторонние мирные переговоры, зашедшие в тупик, и добиться громкого внешнеполитического успеха на фоне приближающихся выборов в Конгресс, а также конфликта на Ближнем Востоке, конца которого не видно.Вот Москва как раз устами своих высокопоставленных дипломатов и отвечает: мы на ваши ничем не подкреплённые обещания не поведёмся – проходили с Минскими соглашениями, знаем! – за 15 месяцев работы администрация 47-го президента не отменяла ограничительные меры, так почему мы должны верить вам сейчас, одномоментно, и идти на уступки в рамках мирной сделки? А зачем оно нам, если стратегическое преимущество по всей линии соприкосновения принадлежит ВС РФ? О чём, кстати, Трамп прекрасно осведомлён, поскольку сам в последнем телефонном разговоре попросил Путина рассказать о ситуации на фронте."Вы слышали оговорки, которые делал президент [России], что, если не будет дипломатического решения, будут другие решения, потому что просто так ситуация не может быть подвешена на долгое время", - напомнил Панкин.При этом Россия не отказывается от содействия американской стороны в поисках способа урегулировать украинский конфликт, ведь США, как сказал накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фактически остаются единственным посредником.Однако сотрудничество по Украине не означает, что Россия закроет глаза на экономическую войну, которую ведёт Вашингтон, прикрываясь красивыми заявлениями об огромном потенциале сотрудничества.Собственно, американское руководство и не скрывает, что использует санкции в качестве инструмента давления на РФ. Так, Госдепартамент ещё прошлой весной - спустя всего 3 месяца после возвращения ко власти Трампа, без устали повторявшего свои миротворческие тезисы, и ещё до истечения выделенных им 100 дней на завершение войны на Украине - объявил, что США не планируют обсуждать смягчение антироссийских санкций до полного прекращения боевых действий на Украине.Конечно, главными бенефициарами от завершения этого вооружённого конфликта как такового будут Москва и Киев, но и для Соединённых Штатов, которые, как любит отмечать Трамп, находятся за тысячи километров, через океан, сейчас это тоже крайне важно. Действия президента, чей рейтинг в последнее время стабильно обновляет антирекорды, по части Украине не одобряет большинство соотечественников - недовольны 56%, а всё устраивает 37% - как и по внешнеполитическому курсу в целом – 55,1% против 38,9% соответственно.Для Трампа идеально было бы выйти на публику и на весь свет громко заявить, что лидеры России и Украины согласились на его предложение, и именно оно позволило завершить противостояние, которому не удавалось положить конец больше 4 лет. Тут же ещё подчеркнуть, что это была "война Байдена", а сам он, Трамп, выполнил своё главное предвыборное обещание. Только, чтобы реализовать такой сценарий, Путин должен принять инициативы своего американского коллеги, а если он будет действовать в том же ключе, что и сейчас, что подробно описали Лавров и Панкин, ничего не выйдет. Работать в общем стремлении установить прочный мир, искоренив первопричины конфликта, - это да, но плясать под чью-то дудку в угоду чужим интересам – ни за что!Ещё один важный момент – это контекст, в котором вышли интервью. Министр иностранных дел выступил на телеканале, работающем на индийскую аудиторию, и подробно рассказал про крепкие связи Москвы и Нью-Дели, в т.ч. упомянул программу по военно-техническому сотрудничеству до 2030 года, совместные разработки вооружений, поставки российских энергоресурсов в Индию, совместное строительство АЭС "Куданкулам". А ещё вспомнил про прородительницу современного БРИКС – тройку Россия — Индия — Китай (РИК), инициированную ещё Евгением Примаковым, - и предложил возобновить встречи в этом формате (прерванные пандемией COVID-19 и приграничными спорами Индии и КНР), вспоминая, насколько конструктивным был всё время разговор на такой платформе.Вскоре после интервью Панкина появилась новость о готовящемся визите Путина в Китай, откуда только что улетел Трамп (газета South China Morning Post отмечает, что КНР впервые в истории примет лидеров двух держав в течение месяца не в рамках международного мероприятия), а вдогонку – и про визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в РФ в 2026 году.Тем самым Россия, во-первых, демонстрирует бесперспективность планов Вашингтона вбить клин между союзниками, во-вторых, заявляет об амбициях стать главным дипломатическим мостом в Евразии, в-третьих, продолжает объединять вокруг себя Глобальный Юг и, наконец, показывает всем остальным ненадёжность США, использующих экономику как оружие против суверенитета третьих стран.Читайте также Репетиция расставания Трампа и Зеленского: что происходит в паузе переговорного процесса США и Украины

Евгения Кондакова

