"Украинское досье": СВО, ПВО и ИИ: стратегическая головоломка

О переходе войны в новое качество в связи с внедрением "цифры" и о связанных с этим проблемах не только в технологическом развитии, но и в правовой сфере и в сфере моральной ответственности, говорили участники организованной мультимединым изданием Украина.ру конференции на тему "СВО, ПВО и ИИ: стратегическая головоломка".

2026-05-16T10:37

Открывая конференцию, главный редактор издания Украина. Ру Искандер Хисамов отметил, что на полях СВО мы видим новый характер войны, видим новые вызовы, на которые необходимо искать ответы в кратчайшие сроки.По его словам, "надо понять, в чём будет заключаться результат вот этого очередного этапа научно-технической революции, который включает в себя искусственный интеллект (ИИ), космос, роботизацию, а при этом идут… военные операции". Всё это в конечном счёте коснётся каждого."Война роботов"Действительно, и способы ведения боевых действий, и работа тыла, и жизнь людей в условиях необъявленных войн резко изменились в течение последних не то что лет, месяцев - реально происходящие войны принимают теперь совершенно иной характер, не тот, к которому все привыкли в прошлом ХХ веке.Журналист, автор мультимедийного издания Украина.ру Никита Волкович подчеркнул, что сегодня "Россия и Украина стали первыми, кто вступил в боевой конфликт принципиально нового формата ... это война, в первую очередь, технологий, это война интеллектуальная, это война роботов, это война дронов, это война спутников, и мы здесь сталкиваемся с совершенно уникальными вызовами, на которые нужно реагировать фактически в режиме реального времени".Это также и война искусственных интеллектов, происходит сокращение цепочки принятия решений. Это совершенно новые условия ведения боевых действий — и адаптация должна происходить молниеносно, в этом плане западные кураторы ВСУ задают очень высокую планку, которой нужно соответствовать, отметил Волкович.По его словам, внедряются совершенно новые технологии и новые подходы, на которые нужно реагировать. Действуют платформы и проекты, позволяющие агрегировать всю информацию, поступающую с поля боя и из других источников информации, эти данные можно синтезировать и использовать для оперативной аналитики.Тут нельзя ничего упускать. В частности, нельзя игнорировать недавние события в Иране, которые и прямо, и косвенно повлияли на происходящее на Украине — там мы увидели, например, всю мощь американской компании Palantir.Всё происходящее показало, что нам (России — ред.) надо учиться очень быстро принимать решения, подчеркнул Волкович. По его словам, тут помогает ИИ, который невероятно быстро агрегирует данные и передаёт их командирам. То, что ранее занимало недели, теперь занимает минуты.Волкович подчеркнул, что "здесь нам нужно находить и систематизировать ответы", находить решения и быстро их масштабировать — как это, например, произошло в ходе СВО с внедрением беспилотных систем. Сейчас надо найти ответы на вызовы, которые ставят ИИ и системы, позволяющие быстро принимать решения на поле боя.Украина как "цифровой" полигонЗаместитель директора НИИ "Интеграл" Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Свиридов отметил, что надо понять, какая среда питает возможности поиска новых концепций ведения войны. И понять, как это происходит на Украине.Там до 2019 года не особо обращали внимание на ИИ и на цифровые аспекты ведения войны, работы проводились в рамках академических изысканий в НИИ и пр. Но позднее процесс цифровизации страны ускорился. Было создано Минцифры, был сформирован Комитет по вопросам ИИ и была принята первая концепция развития ИИ в стране. Был запущен и процесс цифровизации работы госорганов Украины.Конечно, в 2022 году ситуация изменилась в связи с началом СВО. Власти Украины поставили развитие ИИ в центр свой военной стратегии, появились технологические стартапы и они сразу переориентировались на военную сферу, рассказал эксперт.По его словам, Украина стала фактически международным военным полигоном, где апробировались многие технологии, в том числе, ИИ-решения в ведении войны. Туда пришли все мировые компании-лидеры в новых технологиях и все "искатели приключений".В частности, компания Palantir, которая приобрела сейчас довольно скандальную известность после уничтожения школы в Иране по результатам проанализированных компанией данных, но своё имя она сделала ранее на Украине - Palantir там действует с 2022 года, предоставив Киеву свои разработки бесплатно.Но это отнюдь не благотворительность, отметил спикер, пояснив, что за 4 года компания четырежды полностью обновила свою базу данных по обучению алгоритмам.В 2025 году правительство Украины запустило совместно с американской корпорацией Nvidia программу по созданию "суверенного ИИ", хотя это название, скорее, для внутренней публики, говорить о суверенитете тут не приходится, рассказал Свиридов.По его словам, этот проект "не пошёл", поскольку предполагалось разместить на Украине центры анализа данных, но не получилось — помешали боевые действия. Впрочем, Nvidia подключила компанию Google, теперь они обрабатывают все необходимые данные в странах Европы.Совершенствуется украинская "нормативка" в части регулирования ИИ, тут заявлена ориентация на нормы ЕС, переход планируется на июнь этого года, отметил эксперт.Он сообщил, что у Киева есть проект национальной стратегии в области ИИ — планируется в три года вывести страну в тройку лидеров в сфере "ИИ в публичном секторе". Конечно, ИИ и сейчас применяется на Украине в части гражданского сектора, но и это связано с военными нуждами — отслеживаются все процессы, имеющие значение для театра военных действий.У противника сформирована структура цифровой отрасли. Минцифры Украины — координатор, МО Украины и иные ведомства формируют заказы. Созданы эффективные боевые кластеры, украинские разработчики тут обошли мировых конкурентов — есть платформа, которая на основе боевых данных обучает свои нейросети. В общем, за неполных шесть лет Украина при помощи Запада прошла путь от нуля до эффективных решений, констатировал эксперт."Архаичная история"Профессор Института медиа Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев сообщил, что в своё время он изучал политику США в конфликтах низкой интенсивности. И констатировал, что сегодня мы видим именно такие конфликты, только "в цифровом виде", но в политическом и идеологическом смысле — "это абсолютно архаичная история".Американцам надо отдать должное, они умеют учиться на своих ошибках. В частности, в ходе борьбы против партизанских движений они учли необходимость апробировать инструментарий управления, который даст возможность сохранять управляемость войсками в самых различных и тяжёлых ситуациях, сказал эксперт, приведя конкретные примеры.По словам Евстафьева, возникают важные вопросы, на которые необходимо найти ответы специалистам в области ИИ — и, конечно, не только им.Итак, Украина сейчас является полигоном для апробации новых методов управления боевыми действиями. А кто это апробирует — государства, коалиции, частные компании? Кто является главным бенефициаром и собственником этих новых систем боевого управления? Для чего всё это апробируется — для локальных войн, для конфликтов низкой интенсивности, на продажу каким-нибудь богатым буратино из стран Персидского залива? Какова цель работы этого полигона - Украины?И еще вопросы: насколько это масштабируемо? И с чем это интегрируемо? На последний вопрос Евстафтев сам дал ответ — это интегрируемо в том числе с системами политического управления."Мы понимаем, что на основе отработанных алгоритмов можно совершить переворот даже в относительно крупной стране", - подчеркнул эксперт.С кем борется ИИ?Политический обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня", историк и публицист Владимир Корнилов отметил важность информационной составляющей текущего конфликта. И поставил в связи с этим такой вопрос: это борьба искусственных интеллектов или это борьба внутри какого-то одного ИИ, некоего "аморфного существа"? Вопрос, кстати, очень интересный.Крайне важны этические проблемы — роль ИИ в уничтожении людей, отдельных стран, народов, возможно, всего человечества, продолжил Корнилов. Глава корпорации Palantir Алекс Карп в ходе поездки в Киев уже выслушал неудобные вопросы об этике — так, британская Times спросила об уничтожении начальной школы в Иране, где погибли дети в результате удара. Тот ушел от ответа — да, убили иранцев, но ведь иранцев же.А вот когда речь шла об уничтожении палестинцев или русских — так глава Palantir признавал, что они тут прямые участники в создании программ и в реализации операций, например, ударов в глубину РФ.Так настало время и нам спросить - мы воюем только с Украиной или вот с такими структурами как Palantir, которые сами признают, что прямо участвуют в атаках на Россию, уничтожая российских граждан, российские объекты, подчеркнул Корнилов.По его словам, из этого вытекает другой вопрос - почему эти структуры и корпорации до сих пор не являются законной целью для ВС РФ? Красную черту они давно пересекли, но должного ответа от России до сих пор нет. Однако всё равно придётся такой ответ давать.Эксперт также усомнился в том, что Palantir будто бы бесплатно помогает Киеву. Он рассказал, что поспрашивал об этом в общении с американским ИИ - и выяснил, что немало средств эта компания получила от разных структур именно для реализации украинских проектов и операций.Корнилов заявил также, что из всего происходящего необходимо делать этические выводы. То, что делается сейчас на Украине — это вовсе не об Украине, западным деятелям плевать, сколько украинцев погибнет, они этого даже не скрывают. Вот известный британский идеолог-русофоб Эдвард Лукас в той же Times открыто заявляет — опасно для Британии, если эта война закончится.Почему опасно? Потому, что им — Британии и всему Западу — нужно составить полную, детальную цифровую картину российской армии, нужна возможность делать точные прогнозы, как ВС РФ будут действовать при необходимости против НАТО, пояснил Корнилов, добавив, что для достижения такой цели Запад и выделяет деньги Киеву, для этого и планирует дальше воевать.Новое — это хорошо забытое староеРуководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов напомнил, что всё же не нынешний конфликт на Украине стал началом революции в области дронов — еще в начале XXI века в Афганистане и в Ираке США продемонстрировали вполне серьёзные ударные и разведывательные БПЛА. Затем — Израиль, Сирия, применение беспилотников самолётного типа. Даже "кустарные" БПЛА несли достаточно серьёзную боевую часть.И вот уже в 2020-х годах - армянский конфликт, Нагорный Карабах, там мы уже увидели и "Байрактары" турецкого производства, и малого типа дроны-камикадзе.Конечно, украинский конфликт расширил в сотни раз их применение, это и FPV-дроны, и управляемые барражирующие боеприпасы, и так далее. Развитие в этой сфере идёт семимильными шагами, подчеркнул эксперт. Он также отметил, что одновременно развиваются средства противодействия. В РФ это целый ряд боевых систем, в частности, система С-500, появившаяся уже во время СВО. Системы постоянно модернизируются оружейниками с учётом реалий боевых действий.Мы сейчас видим появление новых средств перехвата — лазерные комплексы с применением ИИ, средства перехвата с применением антидронов и пр. Ждём появление новых средств с применением электромагнитного импульса, которые смогут "вырубать" всю электронику на поле боя, тогда солдат сможет продвигаться вперед. С помощью одних только дронов войны пока не выигрываются, сказал Михайлов.Он затронул ещё одну важную проблему — проблему ответственности. Так, корпорация Palantir становится средством ухода от ответственности Пентагона и британских, европейских спецслужб за их военные преступления — свалят всё на цифровиков, на ИИ, на программу "это не мы рассчитали" - и отвечать будто бы и некому. Такие инциденты уже были в конфликтах на Ближнем Востоке, западные военные переводили стрелки на ИИ.Но для нас в происходящем есть и плюс — с расширением применения ИИ противник будет сокращать человеческую интеллектуальную базу, расширяя базу машинную. В эту машинную базу можно проникать, сказал Михайлов.Когда запретят боевое применение "умных" дронов?По итогу нынешней "вялотекущей мировой войны", которая сейчас "протекает в разных локациях планеты", возможно, средства БПЛА с ИИ могут приравнять к оружию массового поражения и они могут быть запрещены международными конвенциями, предположил Михайлов.Он пояснил: такое бешеное развитие БПЛА — уже есть и микро-дроны, и дроны размером с насекомых, способные убить человека — словом, угроза огромна, и всем мировым лидерам, которые эту угрозу осознают, надо бы договориться и ограничивать развитие БПЛА только мирными сферами, а в военной сфере - запретить, как запрещены химическое, бактериологическое и ядерное оружие.В свою очередь, Никита Волкович отметил, что запрет БПЛА с ИИ — тема чрезвычайно важная, особенно учитывая тот тренд, что сама машина может теперь принимать решение, поражать цель или нет. Или может быть рой дронов, самостоятельно принимающий решения. Так что автономные системы с ИИ, которые убивают, не спрашивая человека, их запрет - вот этот вопрос необходимо рассматривать в первую очередь.Кроме того, рой беспилотников вполне может успешно использоваться для экономического истощения противника — и уже используется, вспомним об ударах по энергообъектам.Михайлов в связи с этим отметил, что часто дрон не имеет "привязки к флагу", хотя западники фактически признали причастность к атакам на российские гражданские объекты - "что это как не военное преступление?".Волкович продолжил — теперь частники с огромными капиталами получают доступ чуть ли не к полному производственному циклу создания боевых систем, корпорация Palantir получает данные с поля боя на Украине и обучает эти самые боевые системы, сегодня Украина — это действительно полигон.И сейчас на этом полигоне наблюдается тенденция такой работы, чтобы "приземлить" ИИ, сделать его максимально локальным. Можно сделать прогноз — в будущем каждое подразделение от полка и выше будет иметь свой небольшой ИИ-центр, собирая локальную информацию, в том числе и из открытых источников, чтобы командиры получали весь актуальный контекст, ИИ-агенты дадут его достаточно быстро, сказал Волкович.Он добавил: "А кто является бенефициарами всего происходящего — это очевидно".Закрывая конференцию, главред издания Украина.ру Искандер Хисамов выразил уверенность в том, что "победа будет за нами", напомнив о словах президента РФ Владимира Путина, сказавшего, что война продлится недолго, но все наши цели остаются прежними.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — в статье Никиты Волковича "Зачем Тайваню Украина? Силиконовые мечи Тайбэя" Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Кровавая фабрика иллюзий. Эксперты и политики об Украине и о перспективах войны и мира"

