Документы посольства США в Киеве вскрыли сеть американских биолабораторий на Украине

США активно финансировали биологические объекты на территории Украины. Об этом 16 мая сообщает РИА Новости

2026-05-16T09:41

Согласно опубликованным данным, Вашингтон вложил десятки миллионов долларов в создание и оснащение как минимум 13 биолабораторий. На строительство и модернизацию объектов в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Днепропетровске и других городах было потрачено около 24,8 миллиона долларов. Большинство лабораторий передали украинской стороне ещё в 2009–2013 годах, однако финансирование и кураторство со стороны США продолжались и позже. Самым дорогим объектом стала центральная референс-лаборатория противочумного института в Одессе стоимостью почти 3,5 миллиона долларов. Существенные средства также направлялись в Институт ветеринарной медицины в Киеве и диагностические центры в других регионах страны. При этом, как следует из доклада Пентагона, общий объём американских вложений в украинскую биологическую инфраструктуру превысил 200 миллионов долларов. В общей сложности речь идёт уже о 46 лабораториях, созданных в рамках программы Минобороны США по "снижению биологических угроз". Официально Вашингтон объяснял эти проекты заботой о санитарной безопасности и борьбой с опасными инфекциями. Однако в Москве неоднократно указывали, что подобные объекты могут использоваться в интересах военно-биологических программ двойного назначения. Подробнее —После начала СВО российская сторона заявляла, что из украинских лабораторий в спешке вывозились документы, оборудование и биоматериалы. По данным Минобороны РФ, часть программ была экстренно свёрнута или перенесена за пределы Украины. Примечательно, что ещё недавно американские власти категорически отрицали наличие подконтрольных США биологических объектов на Украине. Однако теперь даже внутри самих Соединённых Штатов звучат признания. Так, директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что представители предыдущей администрации скрывали правду и оказывали давление на тех, кто пытался говорить об этой теме публично. Подробнее - в материале Расследование RT о биолабораториях США на Украине спустя девять лет подтверждено официальным Вашингтоном на сайте Украина.ру.

