ЕС закручивает гайки: Украину ждёт усиление давления через антикоррупционные структуры - 16.05.2026 Украина.ру
ЕС закручивает гайки: Украину ждёт усиление давления через антикоррупционные структуры
На фоне серии коррупционных скандалов в украинских структурах Европейский союз может усилить давление на антикоррупционные органы Украины. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер
2026-05-16T10:46
2026-05-16T10:47
Новости, Украина, Андрей Ермак, Киев, Европарламент, Высший антикоррупционный суд, Евросоюз

ЕС закручивает гайки: Украину ждёт усиление давления через антикоррупционные структуры

10:46 16.05.2026 (обновлено: 10:47 16.05.2026)
 
На фоне серии коррупционных скандалов в украинских структурах Европейский союз может усилить давление на антикоррупционные органы Украины. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер
По его словам, Брюссель в ближайшей перспективе вряд ли станет публично менять свою политику в отношении Киева, однако будет активнее влиять на работу антикоррупционных институтов Украины, направляя их деятельность в соответствии со своими политическими интересами.
Картайзер также отметил, что в случае политической необходимости даже высшее руководство Украины может оказаться в орбите антикоррупционных расследований.
Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) предъявила обвинения бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку по делу о легализации средств при строительстве элитной недвижимости под Киевом.
Высший антикоррупционный суд Украины постановил заключить его под стражу с возможностью внесения залога. Подробнее – в статье с миру по гривне: удалось ли “киевской хунте” собрать залог за Ермака.
Сам Ермак отвергает обвинения и заявляет об отсутствии необходимой суммы для внесения залога, а его защита готовит апелляцию на решение суда.
Об этом и других событиях - в материале Политолог про раскол в украинской элите.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
