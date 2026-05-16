https://ukraina.ru/20260516/es-zakruchivaet-gayki-ukrainu-zhdt-usilenie-davleniya-cherez-antikorruptsionnye-struktury-1079055548.html

ЕС закручивает гайки: Украину ждёт усиление давления через антикоррупционные структуры

ЕС закручивает гайки: Украину ждёт усиление давления через антикоррупционные структуры - 16.05.2026 Украина.ру

ЕС закручивает гайки: Украину ждёт усиление давления через антикоррупционные структуры

На фоне серии коррупционных скандалов в украинских структурах Европейский союз может усилить давление на антикоррупционные органы Украины. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер

2026-05-16T10:46

2026-05-16T10:46

2026-05-16T10:47

новости

украина

андрей ермак

киев

европарламент

высший антикоррупционный суд

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0e/1075625267_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_cd7e8044d4b13f6ce4eec9c4c1b53675.jpg

По его словам, Брюссель в ближайшей перспективе вряд ли станет публично менять свою политику в отношении Киева, однако будет активнее влиять на работу антикоррупционных институтов Украины, направляя их деятельность в соответствии со своими политическими интересами. Картайзер также отметил, что в случае политической необходимости даже высшее руководство Украины может оказаться в орбите антикоррупционных расследований. Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) предъявила обвинения бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку по делу о легализации средств при строительстве элитной недвижимости под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины постановил заключить его под стражу с возможностью внесения залога. Подробнее – в статье с миру по гривне: удалось ли “киевской хунте” собрать залог за Ермака. Сам Ермак отвергает обвинения и заявляет об отсутствии необходимой суммы для внесения залога, а его защита готовит апелляцию на решение суда. Об этом и других событиях - в материале Политолог про раскол в украинской элите.

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, андрей ермак, киев, европарламент, высший антикоррупционный суд, евросоюз