"Трамп ни о чем не просил". Главное в визите президента США в КНР

В Пекине закончились переговоры между президентом США Д.Трампом и председателем КНР Си Цзинпином. Что же было главным?

2026-05-16T09:49

В центре визита ожидаемо был комплекс торгово-экономических проблем, как актуальный раздражитель в двусторонних отношениях между США и КНР.Главная цель переговоров Трампа в КНР в условиях напряжённой стратегической конкуренции между двумя крупнейшими экономиками мира – устранить хотя бы наиболее острые противоречия в двусторонних торгово-экономических отношениях и выработать некие правила соперничества, которые бы уберегли китайско-американские отношения от резкого ухудшения.Судя по итогам визита, эта цель была достигнута, пусть пока и на декларативном уровне. США и КНР выработали "новое видение", или "новое позиционирование" американо-китайских отношений, которое официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь обозначил формулой: "конкуренция в разумных пределах с управляемыми разногласиями, долгосрочной устойчивостью и предсказуемым миром".Учитывая планы США в отношении изоляции Китая от мировых источников углеводородов, в которых победа над Ираном была важной составляющей, Трамп должен был прилететь в КНР, как президент страны, контролирующей в значительной степени поставки углеводородов в Китай через Ормузский пролив из Ирана и стран Персидского залива. И с позиции силы решать проблемы торгово-экономических отношений с КНР, продвигая американские интересы.Но этого не произошло. Иран показал волю к сопротивлению, скорее всего, не без помощи союзников, в том числе, Китая. Администрации Трампа пришлось убавить амбиции, что вероятно обусловило относительный успех переговоров и помогло принятию "нового видения китайско-американских отношений", в которых США и КНР выступают как равноправные партнёры.Успеху переговоров помогла, очевидно, отдельная встреча в Южной Корее между министром финансов США Бессантом и вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном накануне визита президента США в Пекин.Причём, утряска вопросов взаимных тарифов в разрезе товарных групп и прочих вопросов двусторонней экономической повестки между американской и китайской рабочими группами шла непрерывно последние несколько месяцев. На встрече Бессента с Хэ был лишь подведён итог. И именно результативность этой работы сделала возможным сам визит президента США в КНР и предопределила его успех, что однозначно подтвердил Си Цзинпин.Председатель КНР сказал о "в целом сбалансированных и позитивных результатах", достигнутых в ходе последнего раунда переговоров, имея ввиду договорённости накануне между Бессантом и Хэ Лифэном, и подтвердил, что США и Китай добились прогресса в торговых переговорах.Оба лидера в ходе визита Трампа подчёркивали важность взаимовыгодных и равноправных отношений между КНР и США. Но из-за огромного дефицита США в торговле с КНР понимаются они каждой стороной по-разному.Бизнес и торговый дефицитТрамп не раз заявлял о несправедливой ситуации для США из-за огромного торгового дефицита с КНР и недостаточной доступности китайского рынка для американского капитала. И во время этого визита он в первую очередь, как он сам заявлял, поставил вопрос об "открытии Китая для американского капитала".Китайская сторона в ответ уже много лет упирает на то, что дефицит во внешней торговле США — это во многом объективный результат особого положения американского доллара, как мировой валюты, поскольку такая ситуация у США не только с Китаем, но и в торговле с большинством стран мира, а внешнеторговые проблемы США имеют во многом внутриамериканское происхождение.И, вообще, такие вопросы не решаются в одностороннем порядке, когда США взвинчивают тарифы, думая, что таким механическим путём, игнорируя сложные мировые цепочки поставок и рыночные механизмы ценообразования в каждом звене, можно решить проблему внешнеторгового дефицита.Как была решена эта проблема, в частности, вопрос с американскими тарифами на китайский импорт, пока не понятно.Но для обсуждения возможностей увеличения присутствия на китайском рынке американского капитала Трампа сопровождали представители более 10 известных компаний США, в том числе Тим Кук ("Эппл"), Дженсен Хуанг ("Энвидиа"), Илон Маск ("Тесла"). Кстати, компания Маска построила под Шанхаем крупный завод по сборке востребованных на китайском рынке и в мире электромобилей. Кроме того, в команде Трампа был Криштиану Амон ("Квальком")Ю являющийся одним из ключевых поставщиков в Китай интегральных микросхем. С ними Си Цзиньпин провёл отдельную беседу.Доступ американских технологических компаний ко второй по величине экономике мира — один из ключевых вопросов для Трампа. Возможно, что решения в этой области станут заменой повышению тарифов на китайский импорт в США и, таким образом, уменьшат их торговый дефицит с Китаем. Постепенно будут появляться детали договорённостей в этой области между КНР и США.Тайвань и воссоединение с КиатемВторая принципиальная составляющая китайско-американских отношений – тайваньский вопрос – при всей его важности, всё-таки не был главным во время визита Трампа. Его в категорической форме поставила китайская сторона и именно в официальных отчётах КНР он фигурирует наряду с торговыми проблемами.Си предупредил Трампа о том, что неуважительное отношение к Тайваню приведет к "столкновениям и даже конфликтам, что поставит под угрозу все двусторонние отношения", согласно заявлению МИД КНР. В американской сводке, посвященной торговле и войне в Иране, Тайвань не упоминался.Суть в том, что это - главный постоянный фоновый раздражитель в китайско-американских отношениях, но не главный вопрос именно этого визита Трампа. Он непосредственно может повлиять на двусторонние отношения лишь при актуализации американской стороной.Например, так, как это было во время президенства Байдена при посещении острова Тайвань в августе 2022 г. председателем нижней палаты Конгресса Пелоси - третьего человека в американской иерархии власти, которая фактически, поощрила тайваньских сепаратистов.Китайская принципиальная позиция сводится к ставке на мирное воссоединение острова с материковым Китаем. Она может измениться лишь при попытках тайваньской администрации или внешних сил форсировать принятие политико-правового решения о независимости острова.Сейчас Трамп тайваньский вопрос не актуализирует. Он отменил, (пока), поставку очередной партии вооружений на Тайвань.В тоже время, вряд ли это является признаком принципиального сдвига в отношении США к Тайваню, чего опасались антикитайски настроенные радикалы в США. Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что позиция США по тайваньской проблеме не изменилась, то есть США не поддерживают независимость Тайваня, но "любое принудительное изменение статус-кво и сложившейся ситуации было бы плохо для обеих стран".Вполне возможно, что США заморозят некоторые, наиболее раздражающие Пекин свои отношения с островом.Иран и поставки энергоносителейСудя по американскому официальному описанию визита Трампа, важное место заняло обсуждение войны в Иране. У Китая тесные связи с Ираном, и ожидалось, что Трамп обратится к Си Цзиньпину за с просьбой о посредничестве в прекращении блокады Ираном Пролива и отказа от ядерной программы.Но, по словам Рубио, Трамп "ни о чём его не просил".При этом, если верить отчёту США о визите, Си Цзиньпин выступил против милитаризации Ормузского пролива, а также против любых попыток взимать плату за его использование. Он также выразил заинтересованность в покупке американской нефти, чтобы снизить зависимость Китая от этого водного пути, и согласился с позицией США о том, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.Это давняя позиция Пекина, но маловероятно, что КНР будет оказывать давление на Тегеран по данным вопросам именно в сложившейся ситуации агрессии США против Ирана.***Украинский кризис хоть и обсуждался, но, скорее всего, по касательной и явно был не интересен ни одной из сторон.Время, ситуация в торгово-экономическом взаимодействии и в вопросах вооружения Тайваня покажет, насколько успешно стороны смогут перейти к новому видению двусторонних отношений.О том, что говорят эксперты о визите Трампа в Китай - в статье "Китай переиграл США: итоги визита Трампа"

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

