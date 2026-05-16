Без выходного пособия: новая власть Венгрии оставила Орбана без выплат
Бывший премьер-министр Виктор Орбан, по данным СМИ, может не получить выходное пособие, предусмотренное действующим законодательством.Об этом заявил новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр
2026-05-16T10:35
Он отметил, что выплаты не будут произведены не только бывшему премьеру, но и членам предыдущего кабинета. По его словам, речь идёт о сумме порядка 38,8 млн венгерских форинтов, которая включает компенсационные выплаты за несколько месяцев работы. Однако, как подчеркнул Мадьяр, прежние договорённости будут пересмотрены в рамках новой финансовой политики. Дополнительно сообщается, что часть средств, предназначавшихся для выплат, может быть перенаправлена на благотворительные цели, в том числе в социальные учреждения за пределами Венгрии. Ранее в новостях: Венгрия не станет отправлять на Украину военных и оружие.
