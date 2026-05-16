Без выходного пособия: новая власть Венгрии оставила Орбана без выплат
Без выходного пособия: новая власть Венгрии оставила Орбана без выплат
Бывший премьер-министр Виктор Орбан, по данным СМИ, может не получить выходное пособие, предусмотренное действующим законодательством.Об этом заявил новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр
Бывший премьер-министр Виктор Орбан, по данным СМИ, может не получить выходное пособие, предусмотренное действующим законодательством.Об этом заявил новый глава венгерского правительства Петер Мадьяр
Он отметил, что выплаты не будут произведены не только бывшему премьеру, но и членам предыдущего кабинета.
По его словам, речь идёт о сумме порядка 38,8 млн венгерских форинтов, которая включает компенсационные выплаты за несколько месяцев работы.
Однако, как подчеркнул Мадьяр, прежние договорённости будут пересмотрены в рамках новой финансовой политики.
Дополнительно сообщается, что часть средств, предназначавшихся для выплат, может быть перенаправлена на благотворительные цели, в том числе в социальные учреждения за пределами Венгрии.
Ранее в новостях: Венгрия не станет отправлять на Украину военных и оружие.
