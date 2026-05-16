"Аисты летят над нашей хатой": какую птицу можно назвать символом Украины

Украину на "Евровидении" в этом году представляет певица под сценическим псевдонимом LELÉKA. Именно "лелеками" называют на Украине аистов – одних из самых знаковых птиц в стране

2026-05-16T07:56

На уходящей неделе стало известно, что от участия в песенном конкурсе "Евровидение" отказываются пять стран. Нидерланды, Ирландия, Исландия, Испания и Словения объявили о бойкоте песенного конкурса из-за участия в нём Израиля.Ранее, в 2024 и 2025 годах, организатор мероприятия, Европейский вещательный союз (EBU), подвергался давлению с требованием запретить Израилю участвовать в конкурсе из-за войны в Газе. В октябре 2025 года EBU отменил голосование о недопуске Израиля к участию в конкурсе, перенеся решение вопроса с ноября на декабрь в свете перемирия на Ближнем Востоке.В конечном итоге Европейский вещательный союз всё же допустил Израиль, после чего о бойкоте конкурсе тут же объявили Нидерланды, Ирландия, Испания и Словения. Позднее к ним присоединилась Исландия. Кроме того, Испания, Ирландия и Словения даже отказались от трансляции финала "Евровидения".А вот Украина, невзирая на то, что не так уж давно Владимир Зеленский подверг Израиль жёсткой критике, в конкурсе всё же участвует. В начале мая состоялась первая репетиция номера исполнительницы Виктории Лелеки (урожд. Корнийковой, в замужестве Антон, фамилию изменила на Лелеку после первого развода – Ред.), известной под сценическим псевдонимом LELÉKA с песней Ridnym (рус. "Родным" – Ред.). Номер украинской певицы сочетал элементы украинской культуры, минималистическую сценографию и эмоциональный вокальный акцент.На сцене вместе с Лелекой находился украинский бандурист Ярослав Джусь. Он аккомпанировал певице в начале номера, символизируя связь с домом и корнями – связь, которая является главной идеей украинской конкурсной песни.В четверг, 14 мая, Лелека выступила с этим номером во втором полуфинале конкурса.Многие обратили внимание на то, что LELÉKA в белом платье, с напоминающими перья белыми и чёрными вставками, действительно выглядит как аист (на укр. "лелека" - Ред.)."Когда мы противостоим своим страхамИ превращаем все наши горести в радость,Я знаю, что корни все ещё несут воду,Когда все посеянные нами семенаРасцветут и приведут нас домой,Мы увидим, как деревья вырастут ещё выше", – пела на английском языке Лелека.Но сама она возвращаться на Украину не спешит. И дело не в том, что она – уроженка города Першотравенск (ныне Шахтёрское – Ред.) Днепропетровской области – региона практически прифронтового.Её оправдания напоминают сцену из советского фильма "Здравствуй и прощай" 1972 года. В этой сцене молодая украинская птичница предлагает тоскующим по родной Украине канадским мигрантам остаться."Не могу, никак не могу: у меня же в Канаде бензоколонка", – отвечал пожилой диаспорянин, мгновением ранее туживший о том, что на Западе он чужой.Так и Лелека – связана финансовыми обязательствами, которые возникли спустя 10 лет проживания в Германии."Единственное, чем я зарабатываю на жизнь, – это концерты. Все мои профессиональные связи в Германии. Если я хочу переехать на Украину, то смогу здесь жить только при условии, если пойду на какую-то работу. Чтобы обеспечивать здесь себя музыкой, то надо наработать связи. У меня нет реальной возможности, чтобы приехать и продолжить жить музыкой. А это для меня тоже внутренний долг, потому что я не могу себе позволить просто бросить музыку. Это моё призвание", – подчёркивала она в разговоре с журналисткой Маричкой Падалко. Она указала, что с пониманием относится к критике в соцсетях, где её упрекали, что проживание за границей якобы лишает её права представлять Украину."Понимаю, что внутренне это такая открытая рана. Я не хочу говорить, что люди уставшие, нервные. Мы все очень агрессивно реагируем. Это адекватная реакция", - признавала Лелека.В другом интервью она также заявили о том, что находится во внутреннем конфликте между желанием быть ближе к Украине и реальностью международного проекта."Я постоянно очень хочу на Украину, но у меня в группе (одноим. проект LELÉKA – Ред.) не украинцы – у них нет этой мотивации. И это очень меня смущает. Я будто стою на распутье", – объясняла певица.В общем, певица, чьим сценическим псевдонимом является название знаковой для Украины птицы, возвращаться на Родину не спешит. В отличие от аистов, для которых и боевые действия не являются препятствием для того, чтобы год от года возвращаться на пока ещё украинскую землю.Украинская птица с тюркским названиемНесмотря на то, что герб Украины, как утверждает ряд учёных, представляет собой стилизованное изображение пикирующего вниз сокола, не его, а аиста можно назвать "народным любимцем". Именно эта птица присутствует на гербах многих украинских городов и местечек. Щитодержателями на гербе одного из областных центров – Кропивницкого (быв. Кировоград, Елисаветград – Ред.) являются два серебряных аиста.При этом украинское слово "лелека" - тюркского происхождения. Как отмечается в большинстве украинских этимологических словарей, слово "лелека" является заимствованием из турецкого и крымскотатарского läiläk, куда оно могло попасть из фарси, где есть слово lеklеk. В фарси же, утверждают украинские этимологи, это слово попало из арабского языка, где звучало как laqlaq. Происхождение этого слова звукоподражательное – мол, так древние арабы назвали птицы, подражая издаваемым ею звукам.Есть у аиста на Украине и другие названия. Например, "чорногуз" - слово, которое стало распространённой украинской фамилией. Несмотря на то, что хвост у аиста обычно белый, но из-за сложенных крыльев на спине возникала иллюзия, будто у птицы чёрная гузка.Ещё одно название птицы – "бусол" (встречаются диалектизмы "бузько", "бусель", "бусьол"). По поводу этимологии этого слова ведутся ожесточённые споры. Одни украинские учёные указывают на возможное заимствование из польского, где аист – bocian, другие уверены, что это заимствованное от турецкого boz – серый, а кто-то и вовсе указывает на возможность происхождения от слова "буцать" - пинать, колоть острым клювом.Но рядовые украинцы об этимологии не задумываются. Они пристально наблюдают за аистами, с прилётом которых на места гнездования связан ряд примет.На Западной Украине, где ощутимо католическое влияние, возвращение аистов привязывалось к празднику Святого Иосифа, обручника Девы Марии, который отмечается 19 марта.Однако в этом году первые аисты появились в Ровенской области уже 24-25 февраля. Хотя, казалось бы, зима на Украине была суровой. 26 февраля аистов заметили на Волыни. Позднее, в марте, появились аисты в Одесской области. Тогда же – в Центральной, Восточной и Северной Украине, например, в Нежине. В целом, с поправкой на погодные условия, возвращение аистов на Украину всегда начинается с западных областей, затем аисты прилетают уже в южные, центральные и восточные области.Чтобы вернуться к своим гнёздам птицы преодолевают путь почти в 5 тыс. км. из Северо-Восточной Африки, где они зимуют. В западные, центральные и южные регионы Украины они летят через долину Нила, Босфор и Чёрное море, а в восточные – через Кавказ. При этом птицы делают длительную – 4-6 недель – остановку в Судане. Суточный перелёт – до 550 км. В общем, путь неблизкий. Более того, некоторых окольцованных на Украине аистов встречали в ЮАР и Конго.На Украине аистов ждут. С птицами связаны многочисленные приметы. С древних времён гнездо аиста на крыше обещало достаток. А если аист возвращался в старое гнездо, значит год будет спокойным и урожайным. Если человек видел полёт одного аиста, значит следующий год быть ему одиноким. Если же видел двух птиц, значит, пара его крепкой будет. Трещит аист клювом – завтра засияет солнце. Стоит на одной ноге – быть морозцу. Рано прилетел (а в этом году аисты на Украине были замечены уже во второй декаде февраля) – быть жаркому лету. Не отлетает осенью – задержится непогода.В честь этих прекрасных птиц установили даже праздник – День аиста. И сегодня, в весьма непростые для украинцев времена, аисты всё так же вернулись в свои гнёзда. Жителям Украины это даёт пускай и призрачную, но надежду на лучшее. Впрочем, сегодня многие украинцы словно аисты осенью стараются покинуть свои "родовые гнёзда" и устремившись, правда, не на юг, а на запад.

Егор Леев

