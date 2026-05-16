Чешское ОПК, деньги ЕС, газ - российский. Словакия становится лидером по выпуску боеприпасов для Киева

Словакия поставляет на Украину миллионы единиц боеприпасов на коммерческой основе, а в будущем объемы поставок будут только расти. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини 13 мая на полях саммита "Бухарестской девятки"

2026-05-16T07:43

По словам президента, Словакия в развитие оружейной промышленности инвестировала значительные средства. Сейчас эта отрасль обеспечивает порядка 3% ВВП республики, отметил Пеллегрини. Благодаря этим инвестициям, Словакия стала одним из главных производителей боеприпасов в рамках НАТО, добавил он."На коммерческой базе на Украину мы поставляем боеприпасы в количестве, исчисляемом миллионами, и это количество будет в будущем расти", - процитировали РИА Новости слова Пеллегрини.Когда действующий премьер-министр Словакии Роберт Фицо в октябре 2023 года в третий раз занял эту должность, он полностью прекратил государственную военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он неоднократно заявлял, что продажа или отправка оружия на Украину лишь способствует эскалации конфликта и выступал за мирные переговоры между Москвой и Киевом.В ходе последней предвыборной кампании он обещал, что в случае победы его партии на парламентских выборах, "мы не пошлем ни единой пули на Украину".В некотором смысле Роберт Фицо выполнил свои обещания, так как военная помощь Украине на уровне словацкого государства действительно прекратилась после его возвращения к власти. Однако уже в январе 2024 года парламент страны принял решение, в соответствии с которым частные и государственные оружейные компании Словакии получили возможность поставлять произведенное ими оружие на Украину.Экс-министр обороны страны Ярослав Надь тогда прокомментировал это решение словами, что с самого начала было понятно, что запрет долго не просуществует, так как "слишком большие деньги крутятся в оружейном бизнесе".Сам Фицо уточнял, что обещание "не поставлять" оружие и боеприпасы Киеву касалось только арсеналов словацкой армии, а не нового производства – компании могут заключать с Украиной контракты и производить для нее боеприпасы и оружие, не забывая при этом регулярно платить налоги в бюджет государства.В итоге оборонные компании Словакии продолжили коммерческие поставки оружия для ВСУ. В августе 2025 года журнал Politico отмечал, что словацкие оборонные предприятия поставляют для Украины 155-миллиметровые боеприпасы, самоходные гаубицы Zuzana 2, системы обнаружения, а также средства радиоэлектронной борьбы и связи.По последним данным Bloomberg, за четыре года СВО экспорт словацкой оборонной продукции вырос на 2200% и в 2025 году достиг 2,4 млрд евро. В 2026 году ожидается новый рекорд продаж: компания прогнозирует выручку 7,6 млрд при портфеле заказов 15 млрд.Одновременно Словакия редкая страна ЕС, которую в России воспринимают как дружественную, не за открытую поддержку ее действий на Украине, а за приверженность разумному подходу к вопросам российско-европейского сотрудничества и признание преимущества дипломатии над военными методами в разрешении украинского конфликта.Словакия также не отказывается от российских энергоносителей, а премьер-министр Роберт Фицо критикует двойные стандарты Брюсселя в вопросах импорта российского газа. Выступая в Братиславе 14 мая он возмущался тем, что некоторые страны ЕС продолжают закупать российский сжиженный природный газ, одновременно декларируя прекращение импорта к 2027 году.Также Фицо приезжал в Москву 9 мая этого года. Правда, он не присутствовал на трибунах во время Парада Победы на Красной площади, но зато возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и ненадолго встретился с Владимиром Путиным. Таким образом он стал единственным главой правительства страны Евросоюза, который принял участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.Без газа смогут, без европейских фондов не смогутСтраны Центральной Европы устроены изнутри совершенно иначе, чем Россия, рассказал в интервью Украина.ру доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачев."В этих странах у власти одновременно могут находится люди разных взглядов. Например, в Чехии это президент Петр Павел и премьер Андрей Бабиш. В Словакии Фицо и Пеллегрины являются выходцами из одной партии, но изначально они в ней представляли разные крылья. Фицо принадлежит к более евроскептическому крылу, хотя он никогда не говорил о возможности выхода Словакии из ЕС. Пеллегрини - представитель проевропейского крыла словацких левых в чистом виде. Соответственно, их точки зрения на происходящее вокруг Украины несколько отличаются", - отметил эксперт.Фицо против помощи Украине, при этом он не возражает против лечения солдат ВСУ в Словакии, отметил политолог. Пеллегрини тем временем придерживается мнения, что Словакия на государственном уровне вооружать Украину не должна, но всю невоенную помощь она Украине оказывать должна, напомнил Трухачев.По его словам, в Чехии примерно такая же картина — там отличается президент Павел, который следует общей линии ЕС, и даже "снаряды собирал от имени всего НАТО для Украины по всему миру".Словакия член Евросоюза и НАТО, и никаких иллюзий по этому поводу у России быть не должно. Россия для Словакии не является приоритетным партнером и никакие газ и нефть не в состоянии заменить Словакии деньги, которые она получает из фондов ЕС, считает Трухачев."И если Фицо, съездив в Москву, нарвется на то, что Брюссель лишит его еще 13-и млрд евро из своих фондов, избиратель Фицо его за это накажет. Потому что словацкий избиратель — это деревенский избиратель, и его интересует состояние школ, больниц, дорог, инфраструктуры. А к геополитике он глубоко равнодушен", - заявил политолог.Он посоветовал обращать внимание на практические действия словацких политиков больше, чем на заявления."Дела, к сожалению, такие, что Словакия член ЕС и НАТО, а Россия для Словакии, даже для относительно расположенных к нам политиков как Фицо, является, в лучшем случае, партнером второго ряда. Не надо заблуждаться по этому поводу", - сказал Трухачев.По его словам, здесь надо учитывать и то, что словацкие оборонные предприятия в значительной степени являются дочерними компаниями Czechoslovak Group — одного из крупнейших производителей вооружений, в особенности боеприпасов, в Европе. Поэтому решение о том, куда пойдет словацкая оборонная продукция, будут принимать чешские производители вооружения, резюмировал Трухачев.***Однако вопрос поставок вооружений режиму в Киеве остается одним из самых болезненных вопросов в отношениях России с ее иностранными партнерами. И хотя с формально-правовой точки зрения у словацкого руководства есть все аргументы заявить о том, что боеприпасы и другое вооружение на Украину отправляют конкретные компании, в том числе под контролем иностранного капитала, а не само словацкое государство, вопросы все-равно остаются открытыми.Один из них моральный — оправдывает ли перспектива финансовой наживы абсолютно любую сделку и что выше на шкале ценностей — деньги или жизнь? Второй касается уже взаимосвязей между государством и частным капиталом.К сожалению, эти вопросы касаются не только Словакии и даже не Словакии в первую очередь. Ведь есть и многие другие страны, которые являются партнерами России, но при этом зарабатывают на поставках оружия Киеву. Можно сказать, что таковы законы военного времени. Однако от этого оружия все-таки гибнут мирные люди.

Татьяна Стоянович

