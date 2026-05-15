На геополитическом полустанке

Едва ли не последний из великих европейских драматургов Фридрих Дюрренматт однажды сказал, что история по-настоящему рассказана только тогда, когда она принимает наихудший из возможных поворотов.

2026-05-15T18:31

Речь идет не только и не столько о романах и пьесах, но более о той или иной последовательности событий-"сюжетных линий" в истории человечества. Сегодняшнее положение дел в этой области бытия таково, что политическая аналитика, тем паче с прогнозами, подкрепленными ссылками на источники, - чрезвычайно затруднена. Прежде всего потому, что даже наиболее авторитетные источники толком не знают, что именно с ними – и вокруг них, - творится. Само собой разумеется, что признаться в этом они не могут даже самим себе.- Похоже, ни один мировой правитель не может принять реальность или даже не осознает её, - так озаглавил свое очередное эссе в жанре "ума холодных наблюдений и сердца горестных замет" давно знакомый в России Пол Крейг Робертс, одна из весьма авторитетных персон в правление покойного Рональда Рейгана: он занимал пост помощника министра финансов США по экономической политике, и по сей день хорошо ориентируется в политическом пространстве.Ему вторит популярный журналист Джеймс О'Киф: на этой неделе он опубликовал новый, скрыто снятый репортаж, в котором двое сотрудников Белого Дома критически высказываются о президенте Дональде Трампе и выступают за его уход.Запись, показанная в программе О’Кифа "Изнутри", демонстрирует разговоры этих двух персон с "агентом под прикрытием": программа называет произошедшее "свиданием", организованным через онлайн-платформы.По словам одного из собеседников Трамп якобы не играл никакой роли в некоторых собственных политических решениях.Некий Максим Лотт, которого О'Киф идентифицирует как специального помощника президента в Совете по внутренней политике, на записи рассказывает, как принимаются там решения.По словам Лотта, некоторые решения могут исходить не напрямую от Трампа, а от сотрудников, которые считают, что "достаточно хорошо знают президента", чтобы предсказать, что бы он в этом случае предпринял. Собеседник также признал, что Трамп может даже не знать, что Совет по внутренней политике работает над определёнными вопросами.Эллистон, которого канал О'Кифа идентифицирует как старшего бюджетного аналитика и менеджера по финансированию в Исполнительном отделе президента, делает в репортаже более резкие заявления: говорит "журналисту под прикрытием", что Трамп "опасен", и утверждает, что его коллеги не знают о таких взглядах. Представитель исполнительной власти Белого дома якобы заявил: "Нам нужно избавиться от Трампа". На записи Эллистон, по-видимому, говорит, что Трамп действует безрассудно, потому что считает, будто "ничто не может его остановить".Возвращаясь к "заметам" Робертса, - он убежден, будто сложившийся мировой расклад не осознает и российский президент: "Путин поддерживает конфликт/на территории бывш. УССР/, не доводя его до конца, поскольку надеется использовать переговоры не только для его прекращения, но и для более широкой стратегической цели — достижения соглашения о взаимной безопасности с Вашингтоном и Европой, которое положит конец присутствию НАТО на границах России. Возможно, Путин рассуждает так: если он использует огромную военную мощь России для подавления Украины, это встревожит Запад и приведёт к более масштабной войне. Политика Путина обречена на провал, потому что он игнорирует доктрину Вульфовица, согласно которой, главной целью политики США является гегемония Вашингтона."Недавно нам уже пришлось в одном из наших обзоров, упоминать об этой доктрине. Итак, вкратце. "Гласный" вариант доктрины, который был представлен американским СМИ, значительно отличался от подлинного документа, который так и не был толком опубликован. А доктрина эта - и есть те самые "правила", на которых был и остается "основан порядок". Кое-какие детали, как и следовало ожидать, стали известны. В частности, в условно-подлинной доктрине Вульфовица, принятой к исполнению и в РФ в 90-е, говорилось о том, что Россия должна оставаться региональной державой – и признать США единственной мировой сверхдержавой, которая направляет и контролирует всё, что укладывается в само понятие "мирового процесса". "Вашингтон Пост" отмечала: "… Центральная стратегия планов Пентагона заключается в "создании и защите нового порядка", который учитывает "в достаточной степени интересы развитых индустриальных стран с тем, чтобы удержать их от стремления оспаривать наше лидерство", но в то же время [требует] сохранять военное господство, способное "удерживать потенциальных конкурентов даже от мысли о стремлении к большей региональной или глобальной роли".Согласно первоначальной версии доктрины, после крушения СССР и победного, - для будущей "коалиции Эпштейна", - окончания Третьей мировой, так наз. "холодной" войны единственной сверхдержавой стали США. Их главная цель заключается в том, чтобы удержать за собой этот статус: "наша основная цель – предотвратить появление нового соперника, как на постсоветском пространстве, так и в любом другом месте земного шара, который будет представлять угрозу схожую с той, что представлял для нашей страны СССР."Джон Хелмер, эксперт, издавна внимательно следящий за тем, что говорят в России (живёт и работает в Москве уже несколько десятилетий — с 1989 года, т.е., ещё с периода "перестройки"), полагает, что надежды Путина продолжают преобладать над фактической реальностью. Министр иностранных дел России Лавров, в отличие от Путина, начинает видеть эту реальность. По мнению Хелмера Лавров почти осознал доктрину Вульфовица и её смысл: "Как я уже подчеркивал в своих статьях и интервью, до тех пор, пока доктрина американской гегемонии Вульфовица является внешнеполитической программой правительства Соединенных Штатов, а сионистская программа "Великого Израиля" — программой израильского правительства, все переговоры бессмысленны."Очевидно, что "доктринеры" делают все от них зависящее, чтобы определенные ими в 1992 г. правила оставались в силе. Но допущение, что президент Путин не учитывает/игнорирует неотмененную "доктрину" – это несомненная публицистика. Еще в 2008-2014 гг. Россия отказалась ей следовать, пытаясь при этом, по мере возможности, обойтись без излишне резких движений. Но каковы сегодня границы подобных возможностей? В особенности с учетом того, что доктрина Вульфовица действует исключительно в комплекте с несущими элементами внешней политики "коллективного Запада", и в их числе - неизменной с XVIII в. триадой "сдерживания-отбрасывания-расчленения" России, и, усвоенном исторически совсем недавно, принципом: обязательностью произраильской ориентации ближневосточной политики.Живущий в Швейцарии политический аналитик Питер Ханселер напоминает – и дополняет, что Трамп не является самостоятельным хозяином, когда речь идет о политике — он лишь "лицо" для реализации стратегии с использованием сомнительных средств; стратегии, направленной на поддержание гегемонии, которая в конечном итоге будет нацелена на Китай и Россию — и, вероятно, потерпит неудачу, поскольку США уже допустили масштабные просчеты."Каждый новый президент, избранный после Второй мировой войны, обещал избирателям большее процветание, лучшую жизнь, больше мира и демократии. Эти обещания регулярно не выполнялись, и, похоже, Ноам Хомский прав: ни один президент со времен Второй мировой войны не смог по-настоящему влиять на внешнюю политику США. Богатые и влиятельные кукловоды — не избираемые, но заполняющие ключевые государственные и негосударственные институты своими "посланниками" и называемые "глубинным государством" — именно они принимают решения.Джон Ф. Кеннеди был исключением среди президентов; он был полон решимости добиться своих целей — вопреки всему. После провала операции в заливе Свиней он уволил Аллена Даллеса, намеревался распустить ЦРУ, выступал против эскалации во Вьетнаме и пытался помешать Израилю получить ядерное оружие. Коротко говоря, он не следовал указаниям "глубинного государства" - и потому был устранен. Многие знают или, по крайней мере, подозревают, что это произошло именно так, но даже сегодня документы, способные раскрыть правду, остаются под замком. Вероятно, не для защиты отдельных лиц — они, скорее всего, уже умерли. Скорее, полное раскрытие фактов показало бы, что система действительно функционирует подобным образом. Документальное подтверждение этого, вероятно, нанесло бы долгосрочный, возможно даже непоправимый ущерб имиджу и доверию к правительству США — да и к американской "системе" в целом. О последствиях можно только гадать. В качестве промежуточного вывода можно сказать, что влияние президента США намеренно сведено к минимуму, а реальные интересы американского народа попирались каждой администрацией — на протяжении 75 лет. Трамп находится в том же положении, что и его предшественники."При этом следует помнить, что ставшие рутинными обвинения Трампа в его готовности следовать настойчивым предложениям касательно иранской кампании, поступившим из Тель-Авива, скорее всего, имеют под собой фактическую основу. Значимый политический аналитик Эндрю Энглин писал 22 апреля 2026 г. "Согласно имеющейся информации, глава Моссада убедил Дональда Трампа в возможности "сменить режим с воздуха" в Иране. Утверждалось, что если он убьет аятоллу и других лидеров, проведет несколько бомбардировок, население страны восстанет и установит джефферсоновскую демократию, или, может быть, потребует возвращения шаха, или что-то еще в этом роде. Я могу допустить, что Трамп в это поверил. Но я не могу поверить, чтобы в это верил кто-либо еще в кабинете Трампа, кроме Пита Хегсета (который, по сути, не в счет)". В качестве полемического приема – сойдет. Однако, подобные предложения-поручения направлялись Вашингтону за последние годы не единожды: позволительно сказать, что президент Трамп явился лишь исполнителем. Фактически Трамп сделал в точности то, от чего 15 лет назад предостерегал один из самых умных врагов России: проф. Збигнев Бжезинский: "Мы, американцы, не должны следовать за Израилем в войну против Ирана, как глупые мулы". Что заставило президента Трампа перейти к весьма спорным действиям? Желание наконец-то отплатить за известные события 1979 года? Не знаем – и, скорее всего, весьма долго/никогда не узнаем.Так, в интервью The New Yorker, опубликованном 4 мая 2026 года, бывший президент Барак Обама подтвердил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил ему те же аргументы в пользу военных ударов по Ирану, которые он позже представил президенту Трампу. Обама заявил, что во время своего президентства аргументы эти его не убедили, и потому предпочёл сохранить приверженность ядерному соглашению 2015 года.Еще прежде, 19 апреля с.г., Маргарет Бреннан, ведущая программы CBS Face the Nation (одна из старейших новостных передач в североамериканском эфире), спросила Амоса Хохштейна (занимал высокий пост в администрации Байдена, отвечая за вопросы национальной и экономической безопасности): "В июле 2024 года госсекретарь Блинкен заявил, что Ирану осталось всего одна-две недели (в который раз?!) до того, как у него появится достаточно мощностей по разработке расщепляющегося материала, чтобы в конечном итоге создать оружие, если Иран решит это сделать. Администрация Байдена вела косвенные переговоры, но они ни к чему не привели. Поэтому, когда президент Трамп утверждает, что он сделал то, чего не сделал бы никакой иной президент, разве это просто означает, что расплата настала, и она пришлась на его время?"Приводим ответ Хохштейна: "Думаю, в этом есть определённый смысл, и именно поэтому я поддерживал решение президента Дональда Трампа нанести июньские удары, которые мы внутри администрации Джо Байдена считали возможными в случае второго срока. Мы полагали, что весной–летом 2025 года, вероятно, могли бы оказаться в той же ситуации. И мы действительно проводили своего рода репетиции того, как это могло бы выглядеть, ибо могло произойти и при нашем руководстве."Тем временем фактически создан новый европейский военный блок для войны против России, - констатирует проф. Джеффри Сакс, один из наиболее значимых сегодня геополитиков.Сакс утверждает, что "новый европейский военный блок, включающий Украину, означает лишь войну с Россией. И это не стратегия — а безумие: смертоносная смесь восточноевропейской русофобии, немецкой политической амнезии, британской имперской ностальгии и давнего проекта гегемонии Вашингтона. В результате Европа готовится к войне, против ядерной сверхдержавы, которую она не может выиграть. "Глубокая русофобия" Восточной Европы определяет политику ЕС. Страны Балтии и Польша, сформированные травмой холодной войны, теперь определяют наиболее агрессивную политику Брюсселя, в то время как Западная Европа следует за ними, стремясь сохранить единство ЕС."Проф. Сакс, как многие в пределах юной североамериканской цивилизации, которую аккуратно подсоединили к европейскому подходу к цивилизации русской лишь на исходе XIX в., - первое свое 110-летие Соединенные Штаты и Государство Российское, можно сказать, состояли в стратегическом партнерстве, - русофобию ограничивает и омолаживает. А ведь этот европейский бессознательный культурно-поведенческий стандарт насчитывает более трех с половиной столетий. Но об этом явлении в последние годы говорено достаточно.Мы займемся евро/западофилией. Этот культурно-психологический излом исторического русского сознания образовался в соприкосновении ранних российских элит с иной цивилизацией – Западной/Европейской. Последствия возникшего при этом рокового недоразумения были, - и все еще остаются, - разрушительными.По словам Вальтера Шубарта — немецкого философа и трогательного русофила, - человек Русской Цивилизации, в отличие от человека западно-европейского, "одержим не волей к власти, а чувством примирения и любви. Он исполнен … глубочайшего доверия к сущности мира. Он видит в человеке не врага, а брата. … Он не хочет делать ближнего своим средством". /…/ "Западно-европейский человек рассматривает жизнь как рабыню, которой он наступил ногой на шею..".Бедняга Шубарт стал побочной жертвой очередной (неудачной) попытки "передового отряда западно-европейского человечества" наступить на горло русской жизни: он умер в 1942 году в лагере для военнопленных в Казахстане. Но то, что человек Русской Цивилизации обычно "хочет дружить", верит, будто бы всегда "можно и нужно договариваться", да еще и не принимает во внимание самой возможности цивилизационной несовместимости — не подлежит сомнению. Более того, русский изумляется и оскорбляется, если эта его вера – не срабатывает. Так изумился и оскорбился царь Иван IV Васильевич, когда ему не отдали в жены княжну Хантинскую, т.е. Марию Гастингс, происхождением из Плантагенетов, а потому – числящуюся в племянницах британской королевы. Царь полагал, что при столь тесных и взаимовыгодных (в этом он, увы, заблуждался) торговых и укрепляющихся державных (это был и вовсе мираж) связях, династический брак – естественное увенчание русско-британского союза. Дружить – так дружить! Брататься – так навек! Но последовал изящный отказ, и до самой скорой кончины государя не оставляли обида и недоумение. Быть может, сплоховали дипломаты — не смогли донести партнерам нашу точку зрения?!Так сформировался в русском сознании "комплекс гастингской княжны". Мы и поныне, после всего, что с нами успело приключиться, все еще не в состоянии окончательно примириться с тем, что нам никогда, ни при каких условиях не отдадут ее в жены. Да почему?! Уж не виновато ли в этом наше недостаточное следование гастингским ценностям?! Значит, мы должны на деле доказать, что мы такие же: хорошие гастингские ребята! Мы должны всецело присоединиться к передовой гастингской культуре! Надо вынудить наше правительство отказаться от вековой косности – и провести всеобщую гастингсизацию! И тогда свадьба не за горами!Подобные умонастроения одержимых "комплексом гастингской княжны" исподволь набирали силу еще со времен царя Алексея Михайловича. Для частичного опамятования и излечения хотя бы совсем немногих – потребовалась большая половина ХХ века: от шоковой терапии Первой эмиграции до результатов "холодной войны" в сочетании с Крушением 90-х.Цивилизация европейского Запада (а в последние полтора века – и Северная Америка) вполне естественно и, так сказать, законно воспринимает русское как чуждое, "не свое". И нам следует, наконец, воспринять это как данность, как волю Божию о мире, перестать навязываться, огорчаться и обижаться, вновь и вновь засылать сватов к гастингской княжне. Не пытаться лечить русофобию еврофилией. Осознание этого необходимо как для выстраивания отчетливой политики внешней, так и для "укрепления тылов" в политике внутренней. Мы обязаны как можно скорее избавиться от опасных иллюзий.

Юрий Милославский

