Герасимов проинспектировал группировку “Запад”
10:25 16.05.2026 (обновлено: 10:29 16.05.2026)
© Фото : POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
© Фото : POOL
Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск “Запад” в зоне проведения СВО и поставил новые задачи российским подразделениям. Об этом 16 мая сообщили в Минобороны РФ
В ходе рабочей поездки Герасимов заслушал доклад командующего группировкой "Запад" генерал-полковника Сергея Кузовлева о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения, а также отчёты командиров соединений и воинских частей.
Особое внимание было уделено выполнению боевых задач и дальнейшему развитию наступательных действий на ключевых участках фронта.
В Минобороны отметили, что начальник Генштаба высоко оценил результаты работы подразделений группировки "Запад", поблагодарил военнослужащих за службу и вручил отличившимся бойцам государственные награды.
О других событиях - в материале Герасимов заявил о полном освобождении ЛНР российскими войсками.
Подписывайся на