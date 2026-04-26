"Румыния наиболее интегрирована в НАТО": Маркосян о положении Бухареста и стратегии России

Румыния сегодня наиболее интегрирована в структуры НАТО. Это бедная страна, у нее нет стройной и реалистичной стратегии развития, зато есть свою база на побережье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2026-04-26T04:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Эксперты считают, что для России потенциально выгодными являются политический кризис и возможные досрочные выборы в Румынии весной 2026 года, вызванные расколом проевропейской коалиции и экономическими мерами. Дестабилизация в стране – члене НАТО и Евросоюза ослабляет единый фронт против России и отвлекает внимание Запада, что создает пространство для усиления ее влияния.Комментируя ситуацию в Румынии, Маркосян отметила, что у ястребов-русофобов ЕС и НАТО нет другого удобного выхода в Северо-Черноморский регион.По словам эксперта, Турция уже сама дозирует уровень своей лояльности к Европе, а Грузия перестает быть безвольной марионеткой. Поэтому в этом регионе всё тревожно и неопределенно для Евросоюза, президенты там меняются по команде из Брюсселя. "Но всё не так безнадежно, как может показаться. Просто с Румынией нужно работать иначе, чем с Венгрией, Словакией или Болгарией", — констатировала собеседница издания.Полный текст материала "Елена Маркосян: Евросоюз боится смотреть в глаза России, поэтому надевает "украинские" очки" на сайте Украина.ру.Про политэкономические и военные процессы в Европе и их влияние на Россию и Украину, а также о том, зачем Трамп пригласил Путина на G20 — в материале "Грег Вайнер: Пока Украина получает миллиарды от Евросоюза, Трамп придумал новый план с Россией" на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

