"Время молчаливых новичков в ЕС заканчивается": публицист о будущем Фицо и Восточной Европы

Время "молчаливых новичков" в Евросоюзе заканчивается. Бывшие страны СЭВ начнут выстраивать собственные отношения, минуя навязчивые рекомендации из Брюсселя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала обозреватель, публицист Елена Маркосян

2026-04-25T05:00

Журналист спросил эксперта, распадется ли ось Венгрия – Словакия и что будет с премьером Словакии Робертом Фицо. Отвечая на вопрос, Маркосян заявила, что все будет наоборот."Как раз, наоборот. Время "молчаливых новичков" в Евросоюзе заканчивается и бывшие страны СЭВ начнут более пристально и внимательно присматриваться друг к другу и выстраивать собственные отношения, минуя навязчивые рекомендации воспитателей из Брюсселя", — сказала Маркосян.По словам эксперта, Фицо может сыграть серьезную роль в будущем Словакии и Восточной Европы."Роберт Фицо — молодой и перспективный политик, на мой взгляд. Он может сыграть большую роль не только в будущем Словакии, но и в том, какой станет вся бывшая Восточная Европа уже через 3-5 лет", — пояснила Маркосян.Таким образом, ось Венгрия – Словакия не распадется, а страны Восточной Европы начнут играть более самостоятельную роль, констатировала собеседница издания.Полный текст материала "Елена Маркосян: Евросоюз боится смотреть в глаза России, поэтому надевает "украинские" очки" на сайте Украина.ру.Про политэкономические и военные процессы в Европе и их влияние на Россию и Украину, а также о том, зачем Трамп пригласил Путина на G20 — в материале "Грег Вайнер: Пока Украина получает миллиарды от Евросоюза, Трамп придумал новый план с Россией" на сайте Украина.ру.

