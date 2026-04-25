"Время молчаливых новичков в ЕС заканчивается": публицист о будущем Фицо и Восточной Европы - 25.04.2026 Украина.ру
"Время молчаливых новичков в ЕС заканчивается": публицист о будущем Фицо и Восточной Европы
"Время молчаливых новичков в ЕС заканчивается": публицист о будущем Фицо и Восточной Европы - 25.04.2026 Украина.ру
"Время молчаливых новичков в ЕС заканчивается": публицист о будущем Фицо и Восточной Европы
Время "молчаливых новичков" в Евросоюзе заканчивается. Бывшие страны СЭВ начнут выстраивать собственные отношения, минуя навязчивые рекомендации из Брюсселя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-04-25T05:00
2026-04-25T05:00
Журналист спросил эксперта, распадется ли ось Венгрия – Словакия и что будет с премьером Словакии Робертом Фицо. Отвечая на вопрос, Маркосян заявила, что все будет наоборот."Как раз, наоборот. Время "молчаливых новичков" в Евросоюзе заканчивается и бывшие страны СЭВ начнут более пристально и внимательно присматриваться друг к другу и выстраивать собственные отношения, минуя навязчивые рекомендации воспитателей из Брюсселя", — сказала Маркосян.По словам эксперта, Фицо может сыграть серьезную роль в будущем Словакии и Восточной Европы."Роберт Фицо — молодой и перспективный политик, на мой взгляд. Он может сыграть большую роль не только в будущем Словакии, но и в том, какой станет вся бывшая Восточная Европа уже через 3-5 лет", — пояснила Маркосян.Таким образом, ось Венгрия – Словакия не распадется, а страны Восточной Европы начнут играть более самостоятельную роль, констатировала собеседница издания.Полный текст материала "Елена Маркосян: Евросоюз боится смотреть в глаза России, поэтому надевает "украинские" очки" на сайте Украина.ру.Про политэкономические и военные процессы в Европе и их влияние на Россию и Украину, а также о том, зачем Трамп пригласил Путина на G20 — в материале "Грег Вайнер: Пока Украина получает миллиарды от Евросоюза, Трамп придумал новый план с Россией" на сайте Украина.ру.
словакия
восточная европа
венгрия
европа
Украина.ру
новости, словакия, восточная европа, венгрия, елена маркосян, ес, украина.ру, роберт фицо, дональд трамп, международные отношения, международная политика, европа
Новости, Словакия, Восточная Европа, Венгрия, Елена Маркосян, ЕС, Украина.ру, Роберт Фицо, Дональд Трамп, международные отношения, Международная политика, Европа

"Время молчаливых новичков в ЕС заканчивается": публицист о будущем Фицо и Восточной Европы

05:00 25.04.2026
 
Время "молчаливых новичков" в Евросоюзе заканчивается. Бывшие страны СЭВ начнут выстраивать собственные отношения, минуя навязчивые рекомендации из Брюсселя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала обозреватель, публицист Елена Маркосян
Журналист спросил эксперта, распадется ли ось Венгрия – Словакия и что будет с премьером Словакии Робертом Фицо. Отвечая на вопрос, Маркосян заявила, что все будет наоборот.
"Как раз, наоборот. Время "молчаливых новичков" в Евросоюзе заканчивается и бывшие страны СЭВ начнут более пристально и внимательно присматриваться друг к другу и выстраивать собственные отношения, минуя навязчивые рекомендации воспитателей из Брюсселя", — сказала Маркосян.
По словам эксперта, Фицо может сыграть серьезную роль в будущем Словакии и Восточной Европы.
"Роберт Фицо — молодой и перспективный политик, на мой взгляд. Он может сыграть большую роль не только в будущем Словакии, но и в том, какой станет вся бывшая Восточная Европа уже через 3-5 лет", — пояснила Маркосян.
Таким образом, ось Венгрия – Словакия не распадется, а страны Восточной Европы начнут играть более самостоятельную роль, констатировала собеседница издания.
