"Друзей там у нас нет": Маркосян о перспективах Венгрии и Болгарии после выборов - 25.04.2026 Украина.ру
"Друзей там у нас нет": Маркосян о перспективах Венгрии и Болгарии после выборов
"Друзей там у нас нет": Маркосян о перспективах Венгрии и Болгарии после выборов - 25.04.2026 Украина.ру
"Друзей там у нас нет": Маркосян о перспективах Венгрии и Болгарии после выборов
Сегодня рано говорить о том, какой будет политика Венгрии и Болгарии по отношению к России по итогам состоявшихся выборов. Там у нас друзей нет и их политика не будет пророссийской. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-04-25T04:30
2026-04-25T04:30
Журналист спросил эксперта, можно ли рассчитывать на Венгрию и Болгарию после выборов. Отвечая на вопрос, эксперт заявила, что первые устойчивые тенденции сформируются ближе к осени."Сегодня рано говорить о том, какой будет политика Венгрии и Болгарии по отношению к России по итогам состоявшихся выборов. Там у нас друзей нет и пророссийской их политика не будет. Но она точно будет провенгерской и проболгарской в том виде, в каком это будет возможно", — уверена Маркосян.По словам эксперта, у Венгрии шансов на продолжение политики Орбана много."Думаю, новый президент не откажется от положительных оценок [президента США Дональда] Трампа и того статуса, какой заняла в Евросоюзе его страна, проводя политику национальных интересов", — пояснила публицист.У Болгарии, добавила она, проблема другая: меньше свободы в принятии решений и больше зависимость от Брюсселя."Поэтому, считаю, что Россия не будет ставить свои стратегические проекты в зависимость от того, как будет складываться ситуация в этих государствах", — констатировала собеседница издания.Полный текст материала "Елена Маркосян: Евросоюз боится смотреть в глаза России, поэтому надевает "украинские" очки" на сайте Украина.ру.Про политэкономические и военные процессы в Европе и их влияние на Россию и Украину, а также о том, зачем Трамп пригласил Путина на G20 — в материале "Грег Вайнер: Пока Украина получает миллиарды от Евросоюза, Трамп придумал новый план с Россией" на сайте Украина.ру.
"Друзей там у нас нет": Маркосян о перспективах Венгрии и Болгарии после выборов

Сегодня рано говорить о том, какой будет политика Венгрии и Болгарии по отношению к России по итогам состоявшихся выборов. Там у нас друзей нет и их политика не будет пророссийской. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала обозреватель, публицист Елена Маркосян
Журналист спросил эксперта, можно ли рассчитывать на Венгрию и Болгарию после выборов. Отвечая на вопрос, эксперт заявила, что первые устойчивые тенденции сформируются ближе к осени.
"Сегодня рано говорить о том, какой будет политика Венгрии и Болгарии по отношению к России по итогам состоявшихся выборов. Там у нас друзей нет и пророссийской их политика не будет. Но она точно будет провенгерской и проболгарской в том виде, в каком это будет возможно", — уверена Маркосян.
По словам эксперта, у Венгрии шансов на продолжение политики Орбана много.
"Думаю, новый президент не откажется от положительных оценок [президента США Дональда] Трампа и того статуса, какой заняла в Евросоюзе его страна, проводя политику национальных интересов", — пояснила публицист.
У Болгарии, добавила она, проблема другая: меньше свободы в принятии решений и больше зависимость от Брюсселя.
"Поэтому, считаю, что Россия не будет ставить свои стратегические проекты в зависимость от того, как будет складываться ситуация в этих государствах", — констатировала собеседница издания.
