Евросоюзу война Трампа с Ираном обошлась в десятки миллиардов евро - 22.04.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260422/evrosoyuzu-voyna-trampa-s-iranom-oboshlas-v-desyatki-milliardov-evro-1078182337.html
Евросоюзу война Трампа с Ираном обошлась в десятки миллиардов евро
Около 500 млн евро в день стоили энергетические издержки ЕС от войны Трампа в Иране. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йергенсен, сообщает издание "Политика Страны"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Около 500 млн евро в день стоили энергетические издержки ЕС от войны Трампа в Иране. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йергенсен, сообщает издание "Политика Страны"
Война Трампа с Ираном создала для Евросоюза энергетических издержек на 24 млрд евро, сообщил Йергенсен. Пострадали жители и промышленность всех стран Евросоюза.
Издание отметило, что глава Еврокомиссии фон дер Ляйен оценивала рост европейских расходов на импорт энергоресурсов с начала войны на 22 млрд евро. По неофициальной информации, Еврокомиссия уже не предлагает запретить перевозку российской нефти.
Тем временем Киев согласился возобновить прокачку российской нефти в ЕС по трубопроводу "Дружба". Поставки в Венгрию и Словакию ожидаются 23 апреля.
Актуальное интервью: Европа меняет "ядерный зонтик". Дмитрий Краснов о гонке вооружений на Западе и угрозах для России
15:15Елена Маркосян: Евросоюз боится смотреть в глаза России, поэтому надевает "украинские" очки
15:13Военный эксперт Кнутов объяснил смысл удара ВСУ по Сызрани
14:59Чистки в Минобороны: секреты "Патриота"
14:58Евросоюзу война Трампа с Ираном обошлась в десятки миллиардов евро
14:55Переговоры на "языке торга": смогут ли США и Иран найти "золотую середину" — мнение Васильева
14:52Сальдо рассказал о единственном способе спасения для сотрудников ТЦК
14:45Иран ударил по торговому судоходству: два корабля захвачены. Новости Ближнего Востока
14:41Посол России предложил переименовать Киев
14:37Ищенко о будущем Венгрии после Орбана: "Если обвалится экономика, у "Тисы" не будет шансов"
14:33Шесть стран НАТО подняли истребители для сопровождения бомбардировщиков РФ - Associated Press
14:28Перебежчик Артем Климов: русских надо убивать
14:25"Эрдогану нужна победоносная война": Ищенко о мотивах Турции и рисках для Израиля
14:23ЕС одобрил кредит €90 млрд для киевского режима и пакет антироссийских санкций
14:16"…Мы молоды были". Кто и как подготовил Крупскую к революции и Ленину
14:11В Одесском порту уничтожены грузовые вагоны и повреждено судно
14:09США нужны годы, чтобы пополнить запасы ракет, заявил генерал Пентагона
14:02Иран готовит для США оружие-сюрприз
14:00Отвлекающая атака пришельцев. НЛО и миф о российских дронах
13:57ЕС потребовал от Венгрии письменного ответа по кредиту Украине. Главные новости к этому часу
13:56Дети снимают оскорбительные видео про учителей по заданию украинских спецслужб, уверен Володин
Лента новостейМолния