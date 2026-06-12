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Генерал ФРГ назвал сроки возможного конфликта с Россией

Генерал ФРГ назвал сроки возможного конфликта с Россией - 12.06.2026 Украина.ру

Генерал ФРГ назвал сроки возможного конфликта с Россией

Германии следует подготовиться к возможному конфликту с Россией к 2029 году. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ФРГ генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, передаёт Politico

2026-06-12T12:40

2026-06-12T12:40

2026-06-12T12:40

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"Мы должны быть готовы к бою. 2029 год — это не немецкие сроки. Это разведывательные данные, согласованные с НАТО", — заявил он.Фройдинг подчеркнул, что Берлину нужно ускорить подготовку войск. Армия должна быть готова к любому сценарию, даже если "бой уже сегодня вечером".Напомним, ранее главком Объединённых сил НАТО в Европе Алекс Гринкевич признал: Россия не стремится к конфликту с альянсом. Но немецкий генерал, видимо, разведданные читает иначе. Или просто отрабатывает повестку по нагнетанию страха.Ранее экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Путин знает немцев лучше, чем они сами. Похоже, в Берлине это пока не усвоили.

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