Генерал ФРГ назвал сроки возможного конфликта с Россией - 12.06.2026 Украина.ру
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Генерал ФРГ назвал сроки возможного конфликта с Россией
Генерал ФРГ назвал сроки возможного конфликта с Россией - 12.06.2026 Украина.ру
Генерал ФРГ назвал сроки возможного конфликта с Россией
Германии следует подготовиться к возможному конфликту с Россией к 2029 году. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ФРГ генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, передаёт Politico
2026-06-12T12:40
2026-06-12T12:40
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"Мы должны быть готовы к бою. 2029 год — это не немецкие сроки. Это разведывательные данные, согласованные с НАТО", — заявил он.Фройдинг подчеркнул, что Берлину нужно ускорить подготовку войск. Армия должна быть готова к любому сценарию, даже если "бой уже сегодня вечером".Напомним, ранее главком Объединённых сил НАТО в Европе Алекс Гринкевич признал: Россия не стремится к конфликту с альянсом. Но немецкий генерал, видимо, разведданные читает иначе. Или просто отрабатывает повестку по нагнетанию страха.Ранее экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Путин знает немцев лучше, чем они сами. Похоже, в Берлине это пока не усвоили.
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новости, германия, россия, берлин, владимир путин, нато, politico
Новости, Германия, Россия, Берлин, Владимир Путин, НАТО, Politico

Генерал ФРГ назвал сроки возможного конфликта с Россией

12:40 12.06.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза и Германии у здания Рейхстага в Берлине.
Флаги Евросоюза и Германии у здания Рейхстага в Берлине. - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Германии следует подготовиться к возможному конфликту с Россией к 2029 году. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ФРГ генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, передаёт Politico
"Мы должны быть готовы к бою. 2029 год — это не немецкие сроки. Это разведывательные данные, согласованные с НАТО", — заявил он.
Фройдинг подчеркнул, что Берлину нужно ускорить подготовку войск. Армия должна быть готова к любому сценарию, даже если "бой уже сегодня вечером".
Напомним, ранее главком Объединённых сил НАТО в Европе Алекс Гринкевич признал: Россия не стремится к конфликту с альянсом. Но немецкий генерал, видимо, разведданные читает иначе. Или просто отрабатывает повестку по нагнетанию страха.
Ранее экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Путин знает немцев лучше, чем они сами. Похоже, в Берлине это пока не усвоили.
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