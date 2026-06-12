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Польша против Украины - что не поделили

Польша против Украины - что не поделили - 12.06.2026 Украина.ру

Польша против Украины - что не поделили

По данным последних соцопросов половина поляков стала хуже относиться к украинцам из-за "героев УПА*". Кроме того, в Польше начались облавы на украинских беженцев.

2026-06-12T08:19

2026-06-12T08:19

2026-06-12T08:19

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Речь о мужчинах призывного возраста, которых поляки с удовольствием вернут на родину. Также развивается конфликт между поляками и украинцами на государственном уровне. Зеленского вот-вот могут лишить ордена Белого орла. Все из-за почитания нацистских "героев УПА". Исторические противоречия, которые между странами были всегда, сегодня рискуют перерасти в более осязаемый конфликт. Зеленский в последний свой европейский вояж вынужден был лететь из Кишинёва вместо традиционного Жешува. Про украинско-польские дрязги рассказали больше эксперты в своих соцсетях.Экономический аналитик Алексей КущСинергия двух экономик, польской и украинской, существенно усилилась во время войны. Можно сказать, что размещение производительных сил и Польши, и Украины в значительной мере перестраивается под условия войны и смещается к двусторонней границе (в большей мере это свойственно украинским производительным силам).Для Польши война стала одним из факторов экономического роста - на ее территории создан огромный логистический военный кластер, который формирует заказы для бизнеса, создает рабочие места для местного населения и является источником налогов для государственного бюджета. Польша по размеру экспорта из Украины для нас партнер номер один. Экспорт из Украины в Польшу в 2025-м году составил 5 млрд дол, а импорт из Польши в Украину, по разным оценкам - 7,9 млрд дол. Торговый оборот между двумя странами достиг почти 13 млрд дол в прошлом году. И это самый большой показатель, если сравнивать торговый оборот Украины с любой другой европейской страной. Можно сказать, что польская экономика постепенно поглощает украинский рынок и наш сырьевой потенциал. При этом, Польша играет одну из ключевых ролей в европейском "консервативном ромбе", состоящем из таких стран как Италия, Венгрия, Австрия, и сама Польша. Именно на этот "ромб" возложена задача сформировать в будущем Modus vivendi по вектору ЕС - РФ. При этом, Польша реализует амбиции по созданию на базе своей экономики "военного бастиона" ЕС на "восточном фланге". "Бастион" этот будет формироваться из двух участников по принципу "Рыцарский Замок - Предместье или Предполье". Роль "Рыцарского/шляхетского замка", Польша, разумеется отводит себе. А Украине - роль "Предместья/Предполья/Пограничного буфера". Что, кстати, соответствует историческим традициям отношений двух государств. Разумеется, это не нравится нашим политическим элитам, потому что речь идет о том, куда пойдут финансовые потоки на десятки миллиардов евро и кто будет этими потоками управлять. Исторический ресентимент в виде названий - это попытка указать партнерам на то, "что эти точки наши и мы их пасем". Это такое "порыкивание", но "порыкивание" в одной исторической "упряжке", так как стратегия общая и определяется она в Брюсселе. То есть решается, кто станет "лид-догом" в рамках этой стратегии и абсорбирует европейский финансовый поток. Это "внутривидовая борьба" и она не приведет с существенному охлаждению двухсторонних отношений, так как на этой модели сотрудничества завязано масса проектов на десятки миллиардов евро. Хотя есть и минусы - отсутствие стратегической визии отношений двух стран. Например, очевидно, что РФ планирует уничтожить наши порты. Нужно формировать резервную логистическую модель. Для нас это может быть лишь Польша. Уже много лет ЕС не может никак запустить проект Rail Baltica - железной дороги на европейской колее из стран Балтии в Польшу. Основная причина задержки - проект капиталоемкий и коммерчески не обоснованный. Рассчитан на пассажирские перевозки, так как поток грузов из Польши в страны Балтии минимальный. Почему бы Украине не предоставить данному проекту тот самый коммерческий интерес? Порты балтийский стран потеряли грузопоток вследствие заморозки торговых операций с РФ и охлаждения отношений с Китаем. Товарный поток этому проекту может предоставить Украина. В Украине можно создать два интермодальных хаба, соединяющих в себе несколько видов транспорта: Ковельский и Львовский. Хабы-накопители, откуда грузы уже по европейской колее пойдут в Польшу, там соединятся с веткой Rail Baltica и далее в порты стран Балтии. Это мог бы быть один из ключевых инфраструктурных проектов в рамках взаимодействия Украины и ЕС, Украины и Польши. Но для этого нужно хотя бы раз в три месяца проводить заседания совместной украинско-польской межправительственной комиссии, иногда и под председательством премьеров.Политический аналитик Сергей МарченкоСитуация с орденом Белого орла, который президент Польши Навроцкий хочет забрать у Зеленского, действительно не о польско-украинских отношениях, а о польской политике.Очевидно, Зеленский не очень задумывался и точно не советовался со специалистами, когда называл боевое подразделение раздражающим для поляков названием. Но так же очевидно и то, что если бы не было этой ошибки президента Украины, Навроцкий искал бы другую. И рано или поздно, нашел бы и устроил скандал. Это происходит потому, что значительная часть польских избирателей враждебно относится к Украине и украинцам. А польские политики, вместо того чтобы думать о выживании Украины и самой Польши в предстоящей войне с Россией, решили по-легкому срубить свои электоральные проценты на выборах. Это классическое заблуждение современных демократических лидеров, которые мыслят избирательными циклами и не способны держать в фокусе стратегические вещи, от которых зависит само существование их народов. Просто сейчас проходит заседание Капитулы ордена Белого орла, на котором рассматривается решение о лишении президента Украины ордена Белого орла. Если политиканство возобладает и польские политики накажут ошибку украинского президента таким позорным поступком, как лишение ордена, это очень сильно испортит отношения между странами. Это будет максимально тупо, потому что обе наши страны – кандидаты в поглощение Россией с последующим истреблением народа и заселением россиянами. Отдельно об ошибке Зеленского. Я не рассматриваю как ошибку желания назвать боевое подразделение именем Героев УПА*. Мы суверенная страна и такие решения должны принимать без колебаний и безотносительно, что об этом думают наши соседи.Ошибка здесь – не учесть современный политический контекст. Убежден, что в Офисе президента лучше меня знают, что политиканы в Польше только ждут оснований устроить кампанию против Украины, которая нравится их избирателям. Поэтому мне удивительно, что никто не подсказал Зеленскому, какие будут последствия такого шага. Сейчас исправлять ситуацию экстренно ездил в Польшу Буданов**, но мяч уже на стороне поляков и решение под давлением избирателей будут принимать они. Сейчас имеем очень неприятную ситуацию, которая точно нам не нужна. На ровном месте. Очень досадно...Политтехнолог Олег ПостернакТо, что именно Буданов** взялся за модерацию кризиса в украинско-польских отношениях из-за присвоения Отдельному центру специальных операций "Север" ССО названия "имени Героев УПА*" говорит о некоторых вещах. Сложные дипломатические треки Буданову по силам. Фактически происходит его инициация не только как антикризисного политика, способного погружаться в противоречивые и сложные ситуации, но и как практика-дипломата. Расчет тех, кто считает, что Буданову* это не под силу из-за нехватки дипломатического опыта – примитивный. У экс-главы ГУР есть несколько более важный скилов, чем просто рутинная дипломатическая риторика и перекладывание бумаг на столе. Сеть прямых и неформальных связей по всей Европе, сопровождение обменов с РФ, участие в переговорной группе с США и Россией – достаточный старт для получения дальнейшего опыта. В конце концов офицер остается офицером и вряд ли будет избегать сложных задач со звездочкой. Вместе с тем, у недоброжелателей Буданова есть еще один расчет: вдруг Буданов провалится в этой истории. Обострение отношений Украины и Польши - не просто какое-то временное недоразумение или политический проект в стиле Орбана. К сожалению, они имеют более чем столетнее наслоение противоречивой истории и ментальное измерение. Это отношения двух раненых историй. Да еще и на них отражается внутриполитическая конъюнктура в самой Польше (электоральная конкуренция между правыми, в частности, PiS и "Конфедерацией", борьба оппозиции Качиньского с правительством Туска, отдельная стратегия позиционирования президента Навроцкого). Антиукраинская тема становится привлекательной и удобной технологией, которая в польских условиях даже более перспективна, чем в венгерских, когда Орбан потерпел ксокрушительное поражение в ее реализации из-за перебора. Вероятно, стратегия Буданова будет состоять в попытке достижения неформального политического компромисса с целью минимизации использования исторической темы в политических стратегиях официальных лиц. Украине потребуется Польша для евроинтеграции. Польше необходим военный опыт Украины. Выстроить подобный сигнал можно на вопросах безопасности и констатации, что у Украины и Польши есть общий экзистенциальный исторический враг - имперская Россия. И это будет нуждаться в разумном подходе к желанию Путина подбросить масла в украинско-польский огонь, что иногда загорается на костре политики исторической памяти.Бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир ВятровичНесколько дней назад сначала в польских, а затем и в украинских медиа распространилась информация о якобы готовности украинской стороны переименовать подразделение ССО "Героев УПА". Тогда я предположил, что это сознательный вброс с польской стороны, призванный подтолкнуть Украину именно к такому шагу. Подобное уже случалось: украинские участники переговоров узнают о результатах "договоренностей" из польских медиа, хотя на самом деле никаких договоренностей не было. После этого в Украине поднимается волна возмущения из-за якобы недопустимых уступок, а украинская сторона оказывается перед выбором: либо согласиться с навязанными "договоренностями", либо опровергать их и получать очередные обвинения в ухудшении отношений с Польшей. Похоже, в этот раз такая схема не сработала.Украинский историк Вахтанг КипианиМожно ли ослабить польско-украинскую историческую, межгосударственную войну? Да, можно. Чисто теоретически. Пункт один – отменить ряд решений сейма и других органов власти Польши относительно признания УПА, "бандеризма" преступными. Верховная Рада таких решений по АК и польскому оккупационному режиму на западноукраинских землях не принимала, поэтому здесь шаг должен быть с польской стороны. Пункт два - многолетний мораторий на новые наименования в обеих странах по поводу глорифификации деятелей ОУН, УПА, АК, NSZ, "Батальонов Хлопских" и т.д. Пункт три - постоянно действующая комиссия историков и публицистов именно по периоду 1918-1947 годов с выходом на практические рекомендации относительно того, что можно сделать или на признание позиций, которые исторические политики памяти соединить никак не смогут. местным жителям украинского происхождения, уничтоженных или оскверненных в последние годы. Пункт пять, параллельно пп. 2-4 – археологические исследования вероятных мест захоронения жертв этнических чисток на территории обоих государств, а не только в Украине. Если реализовать этот (неполный) комплекс мероприятий, с одновременной поддержкой работы историков и архивистов, тогда будет движение вперед. А как нет – будет дальнейшая игра мышцами. Причем, наши польские партнеры легкомысленно считают, что они непременно выиграют в этой борьбе. А это точно не так. Здесь победителей быть не может.*Запрещенная в России экстремистская организация** Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

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польша, украина, россия, владимир зеленский, кароль навроцкий, виктор орбан, ес, офис президента, верховная рада, эксклюзив