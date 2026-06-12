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Новые подачки для Киева: Зеленский попросит $20 млрд на встрече "Рамштайн"

Новые подачки для Киева: Зеленский попросит $20 млрд на встрече "Рамштайн" - 12.06.2026 Украина.ру

Новые подачки для Киева: Зеленский попросит $20 млрд на встрече "Рамштайн"

Украина намерена запросить у западных союзников дополнительные 20 миллиардов долларов. Официальная просьба прозвучит 18 июня на встрече контактной группы в формате "Рамштайн". Об этом 12 июня пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника

2026-06-12T13:40

2026-06-12T13:40

2026-06-12T13:40

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По данным источников, министр обороны Михаил Федоров уже поднимал этот вопрос на переговорах с Норвегией, Швецией, Германией и Канадой. Киев рассчитывает, что каждый из союзников выделит от двух до шести миллиардов долларов — в виде кредита или безвозмездной помощи.Средства планируют потратить на ПВО, беспилотники, боеприпасы, средства РЭБ, дальнобойное оружие, а также на закупки у украинских оборонных компаний и взносы в программу НАТО PURL.Тем временем дефицит финансирования ВСУ на этот год уже составляет около 150 миллиардов гривен. Для повышения зарплат военным нужно ещё 120 миллиардов.Бюджет-2026 свёрстан с рекордной дырой в 1,9 триллиона гривен. Киев привычно пытается латать её за чужой счёт. Но союзники всё чаще предупреждают: пора искать деньги самим. Об этом – в материале Аналитики предрекли Киеву финансовый крах на сайте Украина.ру

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новости, киев, украина, норвегия, михаил федоров, рамштайн, politico, нато