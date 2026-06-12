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Медведев об ударе по музею Севастополя: симметричного ответа не будет, но есть другие цели

Медведев об ударе по музею Севастополя: симметричного ответа не будет, но есть другие цели - 12.06.2026 Украина.ру

Медведев об ударе по музею Севастополя: симметричного ответа не будет, но есть другие цели

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал атаку ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя". Симметричного ответа по культурным объектам Украины не будет. Но и без последствий удар не останется

2026-06-12T13:20

2026-06-12T13:20

2026-06-12T13:20

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"Хочется ответить симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы всё-таки цивилизованные люди", — сказал Медведев на заседании экспертного совета "Единой России"."Но там есть другие, и мы все знаем, весьма привлекательные цели, о которых Вооружённые силы забывать не должны", — добавил он.Напомним, в ночь на 10 июня украинские формирования нанесли удар по зданию панорамы. Оригиналы полотен Рубо уцелели, сгорели копии. Ранее Медведев сообщил, что деньги на восстановление музея уже найдены. Теперь дал понять: ответ будет. И он не заставит себя ждать.Подробнее - в материале Трагедия "Обороны Севастополя" накануне 170-летия Франца Рубо... на сайте Украина.ру.

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новости, севастополь, россия, украина, совбез, вооруженные силы украины, единая россия