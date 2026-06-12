Медведев об ударе по музею Севастополя: симметричного ответа не будет, но есть другие цели - 12.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260612/medvedev-ob-udare-po-muzeyu-sevastopolya-simmetrichnogo-otveta-ne-budet-no-est-drugie-tseli-1080142653.html
Медведев об ударе по музею Севастополя: симметричного ответа не будет, но есть другие цели
Медведев об ударе по музею Севастополя: симметричного ответа не будет, но есть другие цели - 12.06.2026 Украина.ру
Медведев об ударе по музею Севастополя: симметричного ответа не будет, но есть другие цели
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал атаку ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя". Симметричного ответа по культурным объектам Украины не будет. Но и без последствий удар не останется
2026-06-12T13:20
2026-06-12T13:20
новости
севастополь
россия
украина
совбез
вооруженные силы украины
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/18/1073570651_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_ce05f72c91cd9a7dd89d2ef07b9931d2.jpg
"Хочется ответить симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы всё-таки цивилизованные люди", — сказал Медведев на заседании экспертного совета "Единой России"."Но там есть другие, и мы все знаем, весьма привлекательные цели, о которых Вооружённые силы забывать не должны", — добавил он.Напомним, в ночь на 10 июня украинские формирования нанесли удар по зданию панорамы. Оригиналы полотен Рубо уцелели, сгорели копии. Ранее Медведев сообщил, что деньги на восстановление музея уже найдены. Теперь дал понять: ответ будет. И он не заставит себя ждать.Подробнее - в материале Трагедия "Обороны Севастополя" накануне 170-летия Франца Рубо... на сайте Украина.ру.
севастополь
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/18/1073570651_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_b3971f36f91fe5870d4bce55a566612b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, севастополь, россия, украина, совбез, вооруженные силы украины, единая россия
Новости, Севастополь, Россия, Украина, Совбез, Вооруженные силы Украины, Единая Россия

Медведев об ударе по музею Севастополя: симметричного ответа не будет, но есть другие цели

13:20 12.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПрактически все террористические атаки в России связаны с деятельностью украинских спецслужб, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Практически все террористические атаки в России связаны с деятельностью украинских спецслужб, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал атаку ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя". Симметричного ответа по культурным объектам Украины не будет. Но и без последствий удар не останется
"Хочется ответить симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы всё-таки цивилизованные люди", — сказал Медведев на заседании экспертного совета "Единой России".
"Но там есть другие, и мы все знаем, весьма привлекательные цели, о которых Вооружённые силы забывать не должны", — добавил он.
Напомним, в ночь на 10 июня украинские формирования нанесли удар по зданию панорамы. Оригиналы полотен Рубо уцелели, сгорели копии. Ранее Медведев сообщил, что деньги на восстановление музея уже найдены. Теперь дал понять: ответ будет. И он не заставит себя ждать.
Подробнее - в материале Трагедия "Обороны Севастополя" накануне 170-летия Франца Рубо... на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСевастопольРоссияУкраинаСовбезВооруженные силы УкраиныЕдиная Россия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:40Новые подачки для Киева: Зеленский попросит $20 млрд на встрече "Рамштайн"
13:20Медведев об ударе по музею Севастополя: симметричного ответа не будет, но есть другие цели
13:11Зеленский ушел на радугу. Зачем Украина делает ставку на ЛГБТ*-повестку
13:00В ЕС раскритиковали планы запретить въезд гражданам России
12:40Генерал ФРГ назвал сроки возможного конфликта с Россией
12:2712 июня 2026 года, утренний эфир
12:26Открытие пляжного сезона и уничтожение экспортного потенциала. Что происходит в Одессе
12:11"Что останется от Украины?": Мендель усомнилась, что Киев быстро создаст аналог ракет для Patriot
12:10Правда конец? США и Иран согласовали меморандум
12:05Нефтяники отчитались о максимальной загрузке НПЗ для внутреннего рынка
11:56Израильтяне и русские вместе: триколор площадью 600 кв. м подняли в Тель-Авиве
11:55"Выжженная земля": тактика ВСУ в Харьковской области. Что происходит на фронте
11:48В НАТО неожиданно признали: Россия не хочет войны с альянсом
11:40Россия сделала первый шаг: как Трампу не упустить свой шанс помириться? Хроника событий на утро 12 июня
11:38Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца, Стармера и фон дер Ляйен
11:08Как ответить Украине за Севастополь: Гаспарян о том, куда должна бить Россия
08:19Польша против Украины - что не поделили
08:07Спецоперация на минувшей неделе. Потеряв преимущество на ЛБС, противник наносит удары по регионам России
08:00Александр Керенский: заложник мифа о бегстве в женском платье
07:55ПВО России сбила 231 дрон ВСУ за ночь
Лента новостейМолния