https://ukraina.ru/20260612/zelenskiy-ushel-na-radugu-zachem-ukraina-delaet-stavku-na-lgbt-povestku-1080141957.html

Зеленский ушел на радугу. Зачем Украина делает ставку на ЛГБТ*-повестку

Зеленский ушел на радугу. Зачем Украина делает ставку на ЛГБТ*-повестку - 12.06.2026 Украина.ру

Зеленский ушел на радугу. Зачем Украина делает ставку на ЛГБТ*-повестку

Владимир Зеленский и его камарилья срочно выписались из патриотов и националистов и дружно записались в пиар-асы. Владимир Зеленский специально высказался за открытый диалог в обществе о нормализации ЛГБТ в Украине.

2026-06-12T13:11

2026-06-12T13:11

2026-06-12T13:11

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"Я считаю, что нужно с обществом обо всем открыто говорить. И это абсолютно нормально. Мы все с вами здесь, мы защищаем государство. Мы одинаковые, и у нас одинаковые права абсолютно, несмотря на любые, не знаю, абсолютно какие-то предубеждения, извините, людей из XV века. Мы с вами современные люди". В ответ на это "несовременные люди", которых в Украине пока большинство, хором ответили криворожскому извращенцу: "Вова, мы и так знали, что ты гей!". Собственно говоря, о бисексуальных наклонностях просроченного украинского лидера писала и западная пресса. Обнимашки Зеленского с президентом Франции Макроном и поцелуи в десна с лидером Литвы Науседой не прошли незамеченными. Впрочем, тот же брутальный Эмманюэль не скрывал своих чувств к миниатюрному Вовочке: во время визита в Киев французский лидер подарил Зеленскому настоящий французский поцелуй. Кадры "небратских" объятий попали в прессу и наделали много шума. Как, впрочем, и публикация Financial Times. В прошлом году издание описало слишком тесные отношения украинского гетмана и его тогдашнего руководителя ОП Андрея Ермака. По данным публикации, Зеленский и Ермак не только работают, но и проводят вместе свободное время - играют в настольный теннис, смотрят классическое кино и совместно тренируются. "Они начинают свое утро бок о бок с поднятия тяжестей", - утверждает издание. Правда, откровением это стало только для британских медиа, а вот украинские СМИ пишут, что слухи о нетрадиционных отношениях между президентом и его помощником циркулируют с 2020–2021 годов. Ну, а после начала войны Зеленский практически перестал появляться в семье, и первая леди Елена Зеленская живет, как соломенная вдова, лишь на публике формально исполняя обязанности супруги. В свою очередь, опальный нардеп Александр Дубинский не случайно называет Ермака "Аллой Борисовной", намекая на его (ее?) интимную связь с Владимиром Александровичем. Еще раньше, в 2021 году, подобные обвинения звучали от депутата ВР Гео Лероса, который во время допроса заявил, что глава президентской администрации мог неправильно интерпретировать его жест из-за "особенностей сексуальной ориентации". Забавно, но эксперты прогнозировали, что подобные предположения могут негативно повлиять на восприятие власти в украинском обществе, где значительная часть населения негативно относится к ЛГБТ*-пропаганде и гей-парадам. Особенно критично к таким вопросам относятся в военной среде, где, по данным источников, свыше 78% военнослужащих придерживаются консервативных взглядов. Но, оказалось, cоциологи ошиблись. Рейтинги экс-комика перевалили за 60%, а вопросы о поддержке ЛГБТ* зазвучали именно от геев-военнослужащих, дабы показать, что украинская армия поддерживает переход на европейские стандарты и душой и телом. Ну или некоторыми его частями. В ответ Зеленский призвал граждан перестать быть дикарями и активней трахать друг другу не только мозг. Просто удивительно, что не упомянул при этом "отсталых москалей", у которых ЛГБТ*-пропаганда запрещена законом. Ну да все еще впереди: тема-то долгоиграющая. Ее подхватил и глава парламента Руслан Стефанчук. Спикер Верховной Рады вдруг встретился с представителями ЛГБТ*-сообщества, якобы для обсуждения доработку проекта нового Гражданского кодекса Украины. Лесбиянки и трансгендеры резко критиковали данный документ, запрещающий однополые браки и усыновление детей двумя папами. Но, похоже, спикер Рады готов к компромиссам в этом вопросе. "Для нас важно сохранять открытый и ответственный диалог по вопросам, касающимся человека, его достоинства, частной жизни и равенства прав. Все предложения ЛГБТ*-активистов должны быть внимательно проработаны с учетом Конституции Украины, практики ЕСПЧ, европейских стандартов и необходимого общественного баланса, - заявил Стефанчук. Он поблагодарил извращенцев в вышиванках за "откровенный и конструктивный разговор", а также за готовность приобщаться к профессиональному обсуждению изменений в законодательство. В соцсетях даже стали шутить о том, что сын спикера уже готов изменить ориентацию и подыскать себе европейского партнера. А политолог Константин Бондаренко ядовито проехался насчет борьбы двух лидеров за симпатии ЛГБТ*-шников. "Зеленский не отпустил на эту встречу ни одного сотрудника Офиса президента (где количество представителей нетрадиционной ориентации на один квадратный метр площади превышает показатели известного клуба "Голубая устрица"). Похоже, украинские геи разделились в своих симпатиях на сторонников Стефанчука и сторонников Зеленского. И пошел брат на брата…", - написал эксперт. Ну, а если без иронии, то Владимир Зеленский и его команда, похоже, окончательно сделали ставку на либеральную повестку, как на один из инструментов политического позиционирования Украины перед Западом и глобалистами.Неудивительно, что на этом фоне совершил каминг-аут и украинский журналист-соросенок Виталий Портников. Он в интервью открыто признался в своей нетрадиционной ориентации и насмешливо спросил у ошалевшего ведущего: "ну и что вы мне сделаете?". Тот намека не понял и только похлопал глазами, хотя пожилому мужеложцу явно хотелось большего. Правда, широкого резонанса эти откровения медийной гей-звезды не вызвали: секс-ориентация Портникова перестала быть секретом во время революции гидности. Именно тогда участникам евромайдана прокрутили "хоум-видео" на котором их пропагандист занимался сексом с молодым любовником в одной из гостиниц на Крещатике.Такое политическое и общественное единодушие в отношении прав ЛГБТ* случайным точно не назовешь. Вероятней всего, оно связано с желанием Зеленского войти через заднюю калитку в братскую семью европейских народов. Вот и приходится срочно доказывать Европе, что он такой же пиар-ас, как и большинство европейских лидеров. А заодно и демонстративно качать тему поддержки ЛГБТ* для выполнения условий интеграции Украины в Европейский Союз. Как известно, принятие законов о равноправии, включая признание однополых союзов, является обязательным шагом для вступления Украины в ЕС. И как тут не вспомнить спикера парламента и его дискуссии с трансгендерами и квирами о расширении прав извращенцев и их участии в законодательном процессе? Ведь именно Раде предстоит голосовать за такой пропуск в Европу. Причем, довольно скоро, так как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в ближайшие дни ЕС откроет первый переговорный кластер с Украиной и Молдавией, что ознаменует переход к официальным переговорам о членстве. "В ближайшие дни мы откроем первый кластер с Украиной и Молдовой. И это, по сути, открывает двери к следующему этапу процесса вступления, официальному началу переговоров. И мне не нужно говорить, что Комиссия полностью готова поддержать Украину на её пути к нашему Европейскому Союзу, где ей и место",- подчеркнула экс-гинеколог. По ее словам, Украина продолжает проводить реформу за реформой, несмотря на продолжающийся военный конфликт и теперь настало время для Брюсселя выполнить свою часть обещаний. Тем более, что Венгрия сняла вето на запрет вступления Украины в Евросоюз, а Киев готов "сношать" всех подряд неприродным способом ради того, чтобы ускорить евроинтеграцию.Похоже, что Зеленский страшно торопится вступить в ЕС до осени - именно в октябре-ноябре, по словам его чиновников, можно ожидать окончания боевых действий. Вполне очевидно, что к этому времени Украина потеряет Донбасс (уже сейчас из Славянска и Краматорска эвакуируют людей и предприятия), и обществу надо будет предъявить какую-то перемогу. Для бандеровцев-националистов с этой целью привезли и закопали лидера ОУН* (м) Андрея Мельника. Для декоммунизаторов-десоветизаторов демонтировали памятник Михаилу Булгакову и золотую звезду Героя города Киева. Для сторонников евроинтеграции сейчас выбивают входной билет в еврозону. Дадут его вряд ли, но красивых обещаний будет много, а украинцы любят ушами. Впрочем, как теперь открылось - и не только ими. Для самого Зеленского и его команды членство в ЕС хоть тушкой, хоть чучелом, может стать "козырем" на выборах, которые состоятся сразу после завершения войны. А ради сохранения жизни и власти еще не так раскорячишься.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

https://ukraina.ru/20260324/media-propagandist-vitaliy-portnikov-ot-maydana-do-divana-1077100840.html

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украина, киев, европа, владимир зеленский, андрей ермак, руслан стефанчук, ес, рада, financial times, эксклюзив, внутри и снаружи