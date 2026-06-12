https://ukraina.ru/20260612/otkrytie-plyazhnogo-sezona-i-unichtozhenie-eksportnogo-potentsiala-chto-proiskhodit-v-odesse-1080141602.html

Открытие пляжного сезона и уничтожение экспортного потенциала. Что происходит в Одессе

Открытие пляжного сезона и уничтожение экспортного потенциала. Что происходит в Одессе - 12.06.2026 Украина.ру

Открытие пляжного сезона и уничтожение экспортного потенциала. Что происходит в Одессе

В Южной Пальмире на этой неделе официально начался пляжный сезон. Областная военная администрация заявляет, что открытыми для посещений являются 13 пляжных зон, которые признаны безопасными для купания.

2026-06-12T12:26

2026-06-12T12:26

2026-06-12T12:27

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егор борисов

николай азаров

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В их числе — "Золотой берег", "Курортный", "Аркадия", "Дельфин", "Чайка", "Калетон". В 2022-2024 на Украине вообще было запрещено купание на море – власти расставили вокруг мины, опасаясь российского десанта, некоторые из них срывались и убивали пляжников.С тех пор некоторые пляжи проверили и огородили, так как город без туристов и пляжников терял доходы в бюджет. Однако для мужчин посещение одесских пляжей чревато попаданием в штурмовые батальоны без их на то согласия. Одесские паблики сообщают, что на входах на открытые пляжи регулярно дежурят сотрудники ТЦК, причем нередко – в гражданской одежде, чтобы заранее не спугнуть потенциальную жертву.Помимо мобилизации ТЦК занимаются поборами с мужчин призывного возраста. В четверг 11 июня в Одессе задержали 49-летнего полковника, который брал взятки у "ухылянтов". Начальник безопасности военной службы регионального управления ТРО "Юг" требовал у военнообязанного, находившегося в розыске ТЦК, $6000. За эту сумму офицер обещал освободить мужчину от административной ответственности и фиктивно трудоустроить в ряды ВСУ. Полковника задержали на улице Успенской сразу после передачи денег.Днем ранее в Киеве задержали скандально известного экс-начальника Одесского ТЦК Евгения Борисова. Он фигурирует в четырёх уголовных делах, в том числе о самовольном оставлении службы и о препятствовании деятельности ВСУ, а также о легализации средств, полученных преступным путем. Все эти дела ему "шьют" за то, что получал взятки от одесских уклонистов. Ему их хватило даже на покупку элитной недвижимости в Испании. Несмотря на миллионные прибыли и ряд уголовных дел против него, как сообщают украинские СМИ, он продолжает получать от государства 65 тысяч гривен по статье "за заслуги перед отечеством", как кавалер ордена Богдана Хмельницкого, который Зеленский вручил ему в 2022 году.Хотя Борисова отстранили от работы в ТЦК, но дело его живет, обогащая других военкомов.Впрочем, не всегда военкомам всё легко сходит с рук. На днях в Сеть попало видео с издевательствами над одним из заключённых Одесского СИЗО. Матерые уголовники заставляли его словно собаку в зубах носить им тапочки. Как оказалось, это был один бывших сотрудников ТЦК, который ранее сам пытал и избивал военнообязанных. В украинском уголовном мире сотрудников ТЦК ненавидят и презирают наравне с полицией, считая их "псами". Как пишет нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, "дело в том, что ТЦК-шника в Одесском мучали только за то, что он ТЦК-шник". Если для бывших работников полиции предусмотрены отдельные места лишения свободы, то на сотрудников ТЦК эта норма не распространяется. После публикации видео руководство СИЗО отстранили от работы.Последнее время в Одессе чаще стали звучать взрывы российских дронов, особенно в районе порта. На Украине жалуются, что РФ лишает страну возможности экспортировать товары. Агентство Reuters сообщает, что вся железная руда и более 90% украинского сельскохозяйственного экспорта проходят через три порта Одесского узла, при этом доходы от экспорта сельскохозяйственной продукции составляют основную часть экспортных поступлений для Украины в военное время. Украинская аграрная конфедерация заявляет, что ситуация в портах Одесской области достигла критической точки. "Систематические российские обстрелы разрушают логистическое сердце Украины. Предприятия исчерпали свои финансовые резервы на бесконечный ремонт под обстрелами", - говорят в конфедерации аграриев. Однако далее в своем заявлении они просто просят денег у западных фондов на ремонт.По оценкам Всемирного банка, потребности в восстановлении всего транспортного сектора Украины к концу 2025 года оценивались в 96,3 миллиарда долларов, при этом около 60% убытков, связанных с транспортом, обусловлены нарушением доступа к портам.Одесский анархист Вячеслав Азаров также пишет, что в ответ на удары ВСУ по Чонгарскому мосту и другие действия по логистической изоляции Крыма россияне возобновили атаки на железнодорожный мост в Затоке под Одессой. По его мнению, если такие удары распространятся и на автомобильный мост в Маяках, юго-западная часть Одесской области, то историческая Бессарабия окажется отрезанной от остальной Украины. Таким образом, по мнению Азарова, может образоваться соблазнительный для РФ плацдарм для десанта. Однако он может оказаться и ловушкой.Бывшая украинская телеведущая Диана Панченко тоже пишет, что через конфликт в Приднестровье британцы будут провоцировать Россию на большие стратегические операции через Одессу и Николаев с целью поддержать Приднестровье.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, одесса, россия, егор борисов, николай азаров, богдан хмельницкий, тцк, вооруженные силы украины, сизо, эксклюзив, внутри и снаружи