https://ukraina.ru/20260612/12-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080141811.html

12 июня 2026 года, утренний эфир

12 июня 2026 года, утренний эфир - 12.06.2026 Украина.ру

12 июня 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 12.06.2026

2026-06-12T12:27

2026-06-12T12:27

2026-06-12T12:27

россия

новороссия

донецк

михаил павлив

богдан безпалько

ленин

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Время Новороссии. Как День России встречают в прифронтовом Донецке? Гость: Евгения Мартынова - донецкий журналист, блогер* Большое интервью. Роль Ленина в определении границ советской Украины. Гость: Богдан Безпалько - политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог* Культурное обозрение. Концерты "Культбригады" в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Гость: Илья Бачурин - генеральный директор "Москонцерта"

россия

новороссия

донецк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, новороссия, донецк, михаил павлив, богдан безпалько, ленин, новороссия сегодня, видео